Viettel Construction tham gia đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội

Để hoàn thành mục tiêu đề án, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế nhằm tháo gỡ thủ tục, bố trí quỹ đất và hỗ trợ tín dụng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp có năng lực tài chính ổn định, nền tảng chuyên môn kỹ thuật vững chắc tham gia mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nắm bắt thời cơ đó, tại Đại hội đồng cổ đông năm nay, Viettel Construction tuyên bố tham gia thị trường bất động sản phân khúc nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang với mục tiêu thực hiện khoảng 50.000 căn hộ (tương đương 5% mục tiêu đề án).

Bước đi này nằm trong định hướng phát triển dài hạn, gắn với sứ mệnh của doanh nghiệp là “Dựng xây cuộc sống mới”. Viettel Construction kỳ vọng cung cấp ra thị trường nhà ở xã hội mang thương hiệu Viettel, thương hiệu của quân đội, góp phần xóa đi định kiến “nhà ở xã hội là chất lượng thấp”.

Viettel Construction tham gia xây dựng nhà ở xã hội (Ảnh: Viettel Construction).

Để đạt mục tiêu trên, Viettel Construction xác định lấy nền tảng chuyên môn kỹ thuật và hơn 17 năm kinh nghiệm triển khai dự án xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật làm thế mạnh bước chân vào thị trường bất động sản.

Doanh nghiệp đã tham gia thi công đa dạng loại hình công trình từ khu đô thị, tòa nhà văn phòng, nhà xưởng, hạ tầng khu công nghiệp đến các dự án công cộng và công trình nhà ở.

Danh mục đối tác trải rộng với nhiều chủ đầu tư lớn như Vingroup, Samsung, Sun Group, BIM Group, T&T Group, EVN… Đây là môi trường giúp doanh nghiệp tích lũy năng lực thi công trong điều kiện yêu cầu cao về tiến độ và kỹ thuật chuẩn xác.

Ngoài kinh nghiệm tích lũy, nền tảng 11.000 nhân sự chất lượng cao phủ rộng toàn quốc cùng bộ quy trình tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt quy định quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2015 tạo cho Viettel Construction khả năng triển khai đồng bộ trên quy mô lớn với chất lượng đồng nhất.

Từ năm 2023, Viettel Construction duy trì chuỗi danh hiệu Top 1 nhà thầu xây dựng hạ tầng - công nghiệp uy tín theo công bố của Vietnam Report và Quán quân nhà phát triển hạ tầng và xây lắp điện (báo Đầu tư).

Viettel Construction nhận danh hiệu Top 1 nhà thầu xây dựng hạ tầng - Công nghiệp uy tín năm 2026 theo công bố của Vietnam Report (Ảnh: Viettel Construction).

Xuất phát điểm là doanh nghiệp kỹ thuật thuần túy, Viettel Construction đã nhanh chóng bắt nhịp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành các công trình triển khai. Năm 2024, phần mềm IOC của đơn vị đã nhận giải Chuyển đổi số Việt Nam cho Giải pháp điều hành kinh doanh toàn trình xây dựng dân dụng (Hội Truyền thông số Việt Nam - VDCA), hỗ trợ quản trị toàn trình dữ liệu từng công trình từ đối tác cung cấp đầu vào đến công tác nghiệm thu, bàn giao, thanh lý hợp đồng.

Một yếu tố quan trọng khác khiến Viettel Construction tự tin tạo sự khác biệt trong thị trường bất động sản phân khúc nhà ở xã hội là cách tiếp cận khách hàng theo mô hình khép, đó là cung cấp sản phẩm dịch vụ từ tư vấn, thiết kế, đến thi công, hoàn thiện và vận hành, bảo trì.

Mô hình này giúp kiểm soát chất lượng xuyên suốt vòng đời công trình, góp phần rút ngắn thời gian triển khai, là yếu tố mang tính quyết định đối với hiệu quả của các dự án nhà ở xã hội.

Ở góc độ dài hạn, việc tham gia xây dựng nhà ở xã hội không chỉ là câu chuyện mở rộng hoạt động kinh doanh. Đây còn là bước đi thể hiện xu hướng chuyển dịch của doanh nghiệp xây dựng: từ nhà thầu sang nhà phát triển, với khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị. Trong đó, Viettel Construction có lợi thế cạnh tranh về năng lực thi công và vận hành kết hợp thế mạnh về triển khai hệ thống năng lượng tái tạo.