Viettel Construction gia nhập thị trường thang máy, lắp đặt trọn gói toàn quốc

Kết quả này không chỉ phản ánh nhu cầu thực tế ngày càng lớn, mà còn cho thấy khách hàng trên khắp cả nước đã tin tưởng lựa chọn Viettel Construction - thương hiệu nổi bật trong hệ sinh thái giải pháp công nghệ.

Với mạng lưới 11.000 cán bộ nhân viên hoạt động trải dài trên khắp 34 tỉnh, Viettel Construction có lợi thế trong việc triển khai các dự án đồng bộ và nhanh chóng. Chỉ trong vài tháng sau khi gia nhập thị trường, giải pháp thang máy của Viettel Construction đã hiện diện tại 25 tỉnh trên cả nước, từ các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng đến nhiều tỉnh thành khác.

Thang máy do Viettel Construction thi công lắp đặt (Ảnh: Viettel Construction).

Việc phủ sóng này không chỉ cho thấy khả năng tổ chức, vận hành của Viettel Construction, mà còn khẳng định năng lực triển khai đồng thời nhiều công trình ở các địa bàn khác nhau - một ưu thế hiếm có trên thị trường thang máy hiện nay.

Bên cạnh năng lực triển khai, giải pháp thang máy của Viettel Construction còn khẳng định khác biệt nhờ chất lượng vượt trội. Sản phẩm sử dụng các thiết bị nhập khẩu chính hãng từ các quốc gia như Nhật Bản, Đức, Italy…, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe.

Mô hình trọn gói “một hợp đồng - nhiều giá trị” của Viettel Construction bảo đảm khách hàng được phục vụ đồng bộ từ khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt cho đến bảo hành và bảo trì định kỳ. Nhờ vậy, mọi nhu cầu đều được đáp ứng chuyên nghiệp, mang lại sự an tâm.

Thang máy do Viettel Construction thi công tại Bắc Ninh (Ảnh: Viettel Construction).

Thực tế triển khai tại nhiều địa phương cho thấy, thang máy Viettel Construction nhận được sự đón nhận tích cực từ khách hàng: an toàn, tiện nghi, bền bỉ, đúng với thông điệp “An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình”.

Hơn cả một sản phẩm, Viettel Construction mang đến sự an tâm lâu dài nhờ chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật 24/7, những cam kết tạo nên sự khác biệt trên thị trường thang máy.

Viettel Construction cam kết trở thành người bạn đồng hành cùng mỗi gia đình trong hành trình xây dựng một không gian sống an toàn, tiện nghi.

Mọi thông tin chi tiết về giải pháp thang máy, khách hàng liên hệ:

Tổng công ty cổ phần công trình Viettel (Viettel Construction)

Hotline: 1800 9355

Đăng ký tư vấn tại: https://thangmay.aiosmart.com.vn