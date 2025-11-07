Softdreams và Thuế TPHCM hỗ trợ hơn 200.000 hộ kinh doanh kê khai nhanh chóng

Ngày 3/11, Thuế TPHCM đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams, triển khai các giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ cộng đồng hơn 200.000 hộ kinh doanh (HKD) tiếp cận chính sách thuế và áp dụng công nghệ trong quản lý bán hàng.

Đây là bước đi quan trọng thực hiện đề án chuyển đổi mô hình, phương pháp quản lý thuế khi bỏ thuế khoán với HKD.

Softdreams tại buổi ký hợp tác với Thuế TPHCM (Ảnh: Softdreams).

Thuế TPHCM hiện quản lý gần 364.461 HKD, trong đó có 241.745 hộ tại địa bàn thành phố, 90.029 hộ tại địa bàn Bình Dương và 32.687 hộ tại địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu. Hơn 345.893 hộ trong số này đang nộp thuế theo phương pháp khoán.

Softdreams sở hữu hệ sinh thái phần mềm gồm phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice, phần mềm kế toán EasyBooks, chữ ký số EasyCA, phần mềm bán hàng EasyPOS, được hơn 350.000 doanh nghiệp và HKD tin dùng. Doanh nghiệp cam kết cung cấp giải pháp hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đơn giản, dễ sử dụng, đáp ứng toàn diện nhu cầu của hộ kinh doanh.

Nhân viên Softdreams đang tư vấn hộ kinh doanh (Ảnh: Softdreams).

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp tổ chức chuỗi hội nghị, hội thảo và tập huấn tại 29 chi cục thuế, kết hợp hướng dẫn trực tuyến. Mục tiêu là giúp HKD nắm rõ chính sách pháp luật, sử dụng thành thạo hóa đơn điện tử và sổ sách kế toán theo phương pháp kê khai.

Bên cạnh đó, Softdreams cũng tiên phong đưa ra gói giải pháp và ưu đãi đặc biệt dành riêng cho HKD TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. Cụ thể, Softdreams tặng 3 tháng sử dụng miễn phí phần mềm hóa đơn máy tính tiền EasyPOS HKD, tặng miễn phí 5.000 hóa đơn điện tử, tặng miễn phí 1 năm chữ ký số.

Giải pháp của Softdreams giúp HKD quản lý đơn hàng, dòng tiền, xuất hóa đơn điện tử, tự động lập tờ khai thuế và cập nhật vào 7 loại sổ kế toán theo quy định. Thỏa thuận này dự kiến là “đòn bẩy kép” giúp hiện đại hóa quản lý thuế và hỗ trợ HKD bước vào kỷ nguyên số.

Softdreams và Thuế TPHCM chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện (Ảnh: Softdreams).

Hợp tác cùng Thuế TPHCM, Softdreams không chỉ mang đến giải pháp công nghệ, mà còn đồng hành trong suốt hành trình chuyển đổi của hộ kinh doanh. Từ tư vấn, tập huấn, hướng dẫn sử dụng đến hỗ trợ kỹ thuật tận nơi, giải đáp nhanh mọi vướng mắc, Softdreams cam kết giúp hộ kinh doanh yên tâm kê khai thuế hiệu quả và bền vững.

