Từ đam mê đến sứ mệnh: Gặp gỡ những nhân tố tiên phong của Generali Việt Nam

Những giám đốc tổng đại lý đang góp phần quan trọng nối dài hành trình kết nối của Generali Việt Nam (Ảnh: Generali Việt Nam).

Gia đình ba thế hệ và hành trình tiếp nối giá trị nhân văn

Bà Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Giám đốc văn phòng tổng đại lý (GA) Đống Đa của Generali Việt Nam - đến với bảo hiểm nhân thọ một cách tự nhiên trong hành trình đồng hành cùng ông xã - người đã bén duyên với ngành bảo hiểm từ rất sớm.

Ngay những ngày đầu, bà đã chứng kiến các câu chuyện chi trả đầy nhân văn, khi bảo hiểm trở thành điểm tựa vững chắc giúp nhiều gia đình vượt qua biến cố. Chính từ những trải nghiệm ấy, niềm tin về ý nghĩa của nghề đã đưa bà gắn bó với ngành bảo hiểm nhân thọ suốt 23 năm.

Trong gia đình bà, 2 vợ chồng con trai lớn đã có 7 năm đồng hành cùng nghề, còn con trai út vừa trở thành tư vấn tài chính Generali năm 2025.

Dưới sự dẫn dắt của bà Nguyệt từ năm 2018, GA Đống Đa đã trở thành một đại gia đình vững mạnh với hơn 500 tư vấn tài chính, đồng hành và bảo vệ gần 5.000 khách hàng. Bà Nguyệt quan niệm: “Hình ảnh đẹp nhất của một giám đốc tổng đại lý không phải là người ra lệnh, mà là người truyền cảm hứng, đồng hành và dẫn dắt bằng trái tim”.

Lãnh đạo phục vụ từ trái tim đến từ miền Trung

Ông Đỗ Văn Biên là Giám đốc văn phòng tổng đại lý Huế 1 và Quảng Trị. Ông rẽ hướng sang bảo hiểm nhân thọ từ năm 2016 sau nhiều năm gắn bó với ngành y, bởi nhìn thấy ở 2 nghề này điểm chung là giúp con người vững vàng trước rủi ro, tìm lại bình an giữa biến cố.

Tinh thần này là “kim chỉ nam” dẫn dắt ông trên hành trình xây dựng và phát triển GA Huế 1 và GA Quảng Trị. Tại đây, ông Biên phát triển “Triết lý kiềng ba chân”, phân định rõ vai trò, quy trình báo cáo, giám sát, tương tác, giúp đội ngũ vận hành hiệu quả. Nhờ đó, ông Biên đã cùng đội ngũ hơn 1.000 tư vấn tài chính đã kết nối được với hơn 30.000 khách hàng tại khu vực miền Trung.

Sau gần một thập kỷ, GA Huế 1 liên tục nằm trong nhóm các đại lý hiệu quả hàng đầu của Generali Việt Nam, và ông Biên được vinh danh giám đốc tổng đại lý của năm nhiều lần liên tiếp.

“Lãnh đạo phục vụ là tinh thần mà một giám đốc tổng đại lý nên có, bởi đội ngũ đã tin tưởng đi theo mình, thì phải giúp họ thành công, thay đổi cuộc sống và phát triển bản thân ngay cả trong những lúc khó khăn nhất”, ông Đỗ Văn Biên chia sẻ.

Khi sự thấu hiểu trở thành sức mạnh lãnh đạo

Cơ duyên đến với bảo hiểm nhân thọ của chị Trương Thị Thu Trang bắt đầu từ lời giới thiệu của người thân từ tháng 6/2014. Chỉ vài tháng sau, chị gia nhập đội ngũ của Generali Việt Nam. Từ tháng 12/2016, chị Trang gây dựng nên văn phòng tổng đại lý Tân Phú với hơn một trăm nhân viên.

Theo chị Trang, thành công của tập thể chính là niềm tự hào lớn nhất của người lãnh đạo. “Tại GA Tân Phú, không có khoảng cách giữa các ban nhóm, chỉ có những con người cùng chung khát vọng, cùng sẻ chia và nâng đỡ nhau trên hành trình phát triển. Làm nghề bảo hiểm không cần là ngôi sao chói lóa nhất thời, chỉ cần là ngôi sao bền bỉ, tỏa sáng lâu dài. Tôi từng trải qua tất cả vị trí nên hiểu rõ khó khăn ở từng giai đoạn”, chị Trang quan niệm.

Hơn 8 năm qua, GA Tân Phú liên tiếp nằm trong “Top 5 văn phòng toàn quốc”, còn chị Trang giữ vững danh hiệu MDRT và COT (Court of the Table) của ngành bảo hiểm.

Các giám đốc tổng đại lý của Generali Việt Nam truyền cảm hứng, dẫn dắt đội ngũ tư vấn tài chính bằng chiến lược và cả trái tim (Ảnh: Generali Việt Nam).

Những câu chuyện truyền cảm hứng từ GA Đống Đa - nơi ngọn lửa nghề được truyền qua ba thế hệ, đến GA Huế 1 và Quảng Trị - nơi tinh thần lãnh đạo phục vụ được khắc sâu, và GA Tân Phú - nơi văn hóa thấu hiểu và sẻ chia được nuôi dưỡng mỗi ngày đã nối dài hành trình của Generali Việt Nam, vững vàng trong sứ mệnh “Người bạn trọn đời”, hiện diện “ở đây - lúc này” để đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.