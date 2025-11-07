Intech Group tìm kiếm nhân tài trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao

Cơ hội từ làn sóng công nghiệp công nghệ cao

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ từ làn sóng đầu tư nước ngoài (FDI) mà còn từ chính nội lực của cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Xu hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, sản xuất hiện đại và hạ tầng kỹ thuật đang định hình một diện mạo kinh tế mới nơi hiệu quả, tiêu chuẩn quốc tế và đổi mới công nghệ trở thành yếu tố cốt lõi.

Trong dòng chảy phát triển ấy, nhiều doanh nghiệp nội địa không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà từng bước khẳng định vị trí là đối tác chiến lược trong chuỗi giá trị công nghiệp, đặc biệt ở lĩnh vực hạ tầng công nghệ cao.

Một trong những đại diện cho tinh thần ấy là Intech Group, doanh nghiệp đang bền bỉ kiến tạo các công trình đạt chuẩn quốc tế, bằng năng lực chuyên môn, tư duy hệ thống và một đội ngũ tận tâm góp phần vào hành trình phát triển công nghiệp bền vững của Việt Nam.

Dấu ấn của Intech Group

Trải qua hơn 13 năm, Intech Group khẳng định vị thế tiên phong trong cung cấp giải pháp phòng sạch và xây dựng nhà máy công nghệ cao tại Việt Nam.

Với hệ sinh thái “One-Stop Service” từ thiết kế, thi công, sản xuất, bảo trì đến phân phối, Intech không chỉ cung cấp giải pháp kỹ thuật mà còn là đối tác chiến lược cho các nhà máy công nghệ cao hàng đầu khu vực.

Hiện nay, tập đoàn sở hữu mạng lưới chi nhánh trải dài từ Hà Nội, Bắc Ninh, TPHCM đến Ấn Độ, thể hiện bước đi vững chắc trong chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế.

Hệ sinh thái Intech Group - Minh chứng cho năng lực toàn diện trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng công nghiệp công nghệ cao (Ảnh: Intech Group).

Intech Group được vinh danh trong FAST500 - “Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2022”, đồng thời được Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) và USAID IPSC ghi nhận là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực phòng sạch. Những đột phá công nghệ như phòng sạch đạt chuẩn ISO Class 1, thiết bị AHU khử ẩm sâu, hay cảm biến nhiệt - ẩm đạt chứng nhận CE khẳng định năng lực của Intech trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao

Trong những năm qua, Intech Group đã và đang là đối tác của hàng loạt tập đoàn lớn trong và ngoài nước từ LG Innotek, Hyundai Kefico, VinFast, Lotte, Nippon Seiki đến Sunhouse, Amphenol, Cube...

Giai đoạn 2024-2025 đánh dấu bước phát triển đột phá, khi Intech Group liên tục được lựa chọn thực hiện các dự án công nghệ cao trọng điểm, tiêu biểu như: Phòng sạch sản xuất bán dẫn cho dự án Advantech, dự án nhà máy dược - mỹ phẩm Keheto - Việt Hương Group quy mô lớn tại VSIP Bắc Ninh; dự án ACE Healthcare Vina và Copan (Ý) - hai dự án FDI y tế công nghệ cao được Intech Group thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn GMP quốc tế.

Intech Group triển khai hệ thống phòng sạch 4.000m² cho nhà máy thiết bị y tế Copan tại Bắc Ninh (Ảnh: Intech Group).

Chuỗi dự án từ điện tử, bán dẫn, dược phẩm đến y tế công nghệ cao này khẳng định năng lực và vai trò tiên phong của Intech, đồng thời giúp tập đoàn trở thành đối tác chiến lược của nhiều nhà đầu tư FDI và nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị công nghiệp công nghệ cao toàn cầu.

Con người - trung tâm hành trình phát triển của Intech Group

Luôn nhấn mạnh triết lý “Phát triển con người là nền tảng cho sự phát triển doanh nghiệp”, Intech Group không ngừng đầu tư vào con người, xem đây là năng lượng cho mọi thành công. Với triết lý ấy, Intech Group không chỉ mở rộng quy mô, nâng cao năng lực công nghệ, mà còn đầu tư xây dựng đội ngũ những người trực tiếp kiến tạo giá trị và sức mạnh cạnh tranh cốt lõi.

Ông Cao Đại Thắng, Chủ tịch HĐQT Intech Group (Ảnh: Intech Group).

Tập đoàn hiện chào đón những ứng viên có tinh thần cầu tiến và khát vọng đồng hành ở nhiều vị trí từ quản lý, chuyên viên, kỹ sư... tại Hà Nội, Bắc Ninh, TPHCM và các điểm dịch vụ trên cả nước, mang đến cơ hội làm việc cho hơn 300 nhân sự ở 50 vị trí khác nhau trong môi trường công nghệ cao, chuyên nghiệp, bền vững.

Tìm hiểu và gia nhập đội ngũ Intech Group tại: https://tuyendung.intechgroup.vn/