Vietnam Airlines nắn đường bay châu Âu, giá vé chạm mốc 150 triệu

Điều chỉnh đường bay đi Châu Âu, giá vé tăng mạnh

Sáng 3/3, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines thông tin, hãng đã điều chỉnh đường bay và kế hoạch khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu nhằm tránh các vùng trời chịu ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn. Toàn bộ các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu khai thác hiện có lộ trình bay cách xa các khu vực xảy ra chiến sự và đang được thực hiện an toàn theo kế hoạch.

Hãng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng và chuẩn bị sẵn sàng các phương án khai thác linh hoạt nhằm duy trì hoạt động bay ổn định, an toàn và hiệu quả.

Vietnam Airlines duy trì khai thác các đường bay kết nối đến Châu Âu (Ảnh: Huân Trần).

Theo hãng, việc điều chỉnh đường bay có thể khiến thời gian bay kéo dài hơn và ảnh hưởng dây chuyền đến lịch khai thác toàn mạng bay. Tuy nhiên, đây là giải pháp cần thiết, thể hiện nguyên tắc an toàn là ưu tiên cao nhất trong mọi quyết định khai thác của ngành hàng không.

Hãng bay khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi hoặc đến châu Âu trong thời gian này thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay qua các kênh liên lạc để cập nhật tình hình.

Vietnam Airlines là hãng hàng không trong nước duy nhất có đường bay thẳng từ Hà Nội/TPHCM đến Paris với tần suất 1 chuyến/ngày. Hãng cũng khai thác chặng nối chuyến qua TPHCM với tần suất 4 chuyến/tuần.

Thông thường, giá vé một chiều dao động 27-30 triệu đồng tùy hạng ghế và thời gian khởi hành. Tuy nhiên những ngày qua, giá vé các chuyến bay từ Việt Nam đến Châu Âu của Vietnam Airlines cũng như nhiều hãng hàng không khác đã điều chỉnh tăng, trong khi số lượng vé hiện có rất hạn chế.

Khảo sát của Dân Trí sáng 3/3 cho thấy, hiện Vietnam Airlines đã hết vé từ sân bay quốc tế Nội Bài đi sân bay quốc tế Paris-Charles de Gaulle (CDG) ở Paris.

Chuyến bay gần nhất khởi hành ngày 13/3 chỉ còn ghế hạng thương gia với giá gần 100 triệu đồng. Các chuyến bay từ sau ngày 15/3 có giá dao động 42-52 triệu đồng/vé đã bao gồm thuế phí. Trong khi giá vé hạng Thương gia của các chuyến bay từ sau ngày 15/3 cũng tăng thêm 8-12 triệu đồng/vé, lên mức 108-112 triệu đồng/vé.

Ngoài các chuyến bay thẳng kết nối Hà Nội - Paris, Vietnam Airlines cũng khai thác các chuyến bay có một điểm dừng tại sân bay quốc tế London Heathrow (LHR), sau đó hành khách tiếp tục nối chuyến đến Paris với Hãng hàng không quốc gia Pháp Air France.

Với hành khách Việt có nhu cầu bay đến Đức, Vietnam Airlines hiện khai thác các chuyến bay thẳng từ Hà Nội và TP.HCM đến sân bay quốc tế Berlin-Brandenburg nhưng cũng đã hết vé trong 10 ngày tới. Chuyến bay gần nhất có lịch khởi hành dự kiến vào ngày 15/3 và chỉ còn 2 vé hạng Thương gia linh hoạt, ở mức 150 triệu đồng/vé đã bao gồm thuế phí.

Nhiều vùng thông báo bay tiếp tục đóng cửa

Cũng trong sáng 3/3, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, tính đến 8 giờ sáng nay nhiều vùng thông báo bay (FIR) tại khu vực Trung Đông vẫn đang đóng cửa hoàn toàn.

Cụ thể, Bahrain FIR (OBBB) sẽ đóng cửa toàn bộ vùng thông báo bay từ 4h34 đến 11h00 ngày 3/3 theo giờ Việt Nam. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ hoạt động bay đi, đến và quá cảnh qua không phận Bahrain đều bị đình chỉ.

Không phận nhiều khu vực Trung Đông vẫn đóng cửa trong ngày 3/3.

Tại Iran, Tehran FIR (OIIX) thông báo đóng cửa hoàn toàn FIR đến 15h30 ngày 3/3. Đáng chú ý, cơ quan chức năng địa phương đồng thời phát đi cảnh báo về khả năng khu vực xung đột có thể mở rộng ra vùng biển quốc tế thuộc Vịnh Ba Tư và Biển Oman, làm gia tăng rủi ro đối với các chuyến bay thương mại hoạt động trong khu vực.

Ở phía nam Vịnh Ba Tư, Doha FIR (OTDF) của Qatar cũng áp dụng lệnh đóng cửa toàn bộ vùng thông báo bay đến 11h00 ngày 3/3 theo giờ Việt Nam, buộc các hãng hàng không phải điều chỉnh đường bay, chuyển hướng hoặc tạm hoãn khai thác.

Trong khi đó, Jordan FIR (OJAC) thực hiện biện pháp hạn chế theo khung giờ, đóng cửa không phận hàng ngày từ 22h00 ngày hôm trước đến 13h00 theo giờ Việt Nam ngày hôm sau trong giai đoạn từ 2 đến 5/3.

Bên cạnh các FIR đóng cửa hoàn toàn, một số vùng thông báo bay trong khu vực áp dụng biện pháp hạn chế và điều hành đặc biệt nhằm duy trì hoạt động ở mức tối thiểu, song vẫn đảm bảo yếu tố an toàn.

Tại Emirates FIR (OMAE - UAE), nhà chức trách thông báo đóng cửa một phần FIR và siết chặt điều kiện khai thác. Theo đó, chỉ các tàu bay đến hoặc đi theo các lộ điểm được chỉ định mới được phép hoạt động trong không phận. Các chuyến bay quá cảnh chỉ được chấp thuận theo hướng Tây qua điểm LUDID.

Đáng chú ý, một số đường hàng không quan trọng như M318 và M550 tạm thời không khả dụng do hoạt động quân sự. Trong phạm vi FIR này, Sân bay Ras Al Khaimah (OMRK) được thông báo tạm đóng cửa. Đồng thời, dịch vụ kiểm soát không lưu (ATC) không khả dụng tại Sân bay Sharjah (OMSJ) trong thời gian NOTAM còn hiệu lực, làm gia tăng áp lực điều phối đối với các chuyến bay khu vực Vịnh.

Trong khi đó, Jeddah FIR (OEJD - Saudi Arabia) áp dụng biện pháp điều hành bay dự phòng. Nhiều tuyến ATS trong khu vực quy định không khả dụng, buộc nhà chức trách phải điều chỉnh định tuyến các chuyến bay theo hướng Đông - Tây (EB/WB) qua đường L550 và các điểm thay thế được chỉ định.

Việc đồng loạt đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động tại nhiều FIR trọng yếu ở Trung Đông dự báo sẽ còn tiếp tục gây xáo trộn đáng kể đối với luồng bay quốc tế, đặc biệt là các đường bay kết nối châu Âu - châu Á qua hành lang Vịnh Ba Tư.