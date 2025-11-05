VietinBank Securities ra mắt nhận diện mới, tung ưu đãi lớn tặng khách hàng

Đổi mới sau 25 năm phát triển của VietinBank Securities

Sự kiện thay đổi logo và nhận diện thương hiệu của VietinBank Securities đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển, đồng thời thể hiện khát vọng tái định vị, khẳng định bản lĩnh đổi mới để phục vụ khách hàng tốt hơn và đồng hành cùng sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam.

VietinBank Securities thay đổi logo và nhận diện thương hiệu mới.

Tên gọi VBSE được phát triển từ VietinBank Securities, song không chỉ dừng lại ở một cách viết tắt. Trong bốn chữ cái ấy, công ty gửi gắm trọn vẹn triết lý phát triển với bốn giá trị cốt lõi: Value - Belief - Success - Evolve (Giá trị – Niềm tin – Thành công - Tăng trưởng).

Logo mới của VBSE chính là sự cụ thể hóa cho những giá trị ấy. Với thiết kế tinh giản, kết hợp hai màu xanh - đỏ đặc trưng của VietinBank, nổi bật với chữ “V” cách điệu hướng lên.

Đây vừa là ký tự đầu của VietinBank, vừa là biểu tượng của sự tăng trưởng, khẳng định vai trò cầu nối tin cậy của VBSE trong việc đưa các nguồn lực tài chính đến gần hơn với nhà đầu tư, kiến tạo niềm tin và mở ra cơ hội phát triển.

Ưu đãi kép tặng khách hàng

Đi cùng sự kiện ra mắt thương hiệu mới và nâng cấp nền tảng giao dịch, VBSE triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt đến khách hàng nhằm tạo cú hích để những nhà đầu tư mới bước vào thị trường với sự đồng hành của VBSE.

VBSE tung ưu đãi kép nhân sự kiện ra mắt thương hiệu mới và nâng cấp nền tảng giao dịch.

Từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/1, khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán thông qua hình thức eKYC, đồng thời đăng ký dịch vụ ký quỹ sẽ được hưởng 2 ưu đãi: lãi suất margin chỉ 9,3075%/năm (tương đương 0,0255%/ngày) và miễn phí giao dịch chứng khoán trong suốt thời gian khuyến mãi, ngoại trừ phí trả cho Sở.

Chính sách này áp dụng cho các tài khoản mở mới đến hết ngày 31/1/2026, với thời gian ưu đãi kéo dài đến 26/2/2026.

Khách hàng được hưởng song song cả hai chính sách, vừa giảm chi phí vốn, vừa tối ưu chi phí giao dịch. Đây là sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời trong bối cảnh nhu cầu đầu tư ngày càng gia tăng.

VBSE iTrade - nâng tầm trải nghiệm đầu tư

Bước sang giai đoạn mới, VBSE tiếp tục thể hiện sự nhạy bén với xu thế khi nâng cấp hàng loạt tính năng trên app và website giao dịch nhằm mang lại trải nghiệm đầu tư xứng tầm cho khách hàng.

Ứng dụng VBSE iTrade cho phép khách hàng mở tài khoản nhanh chóng qua eKYC kết nối trực tiếp cơ sở dữ liệu quốc gia, xác thực chip và đối chiếu khuôn mặt bằng AI, tăng cường chống giả mạo và bảo mật thông tin.

Đồng thời, nền tảng tích hợp eContract và chữ ký số giúp khách hàng ký kết hợp đồng chỉ trong vài phút, thay thế hoàn toàn quy trình giấy tờ phức tạp, vẫn đảm bảo đầy đủ tính pháp lý và an toàn theo chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, VBSE iTrade còn mở rộng sức mạnh tài chính cho nhà đầu tư khi gia hạn Margin lên tới 3 lần, khách hàng có thể chủ động điều chỉnh hạn mức Margin, hạn mức ứng trước tiền bán đến 20 tỷ đồng và chuyển tiền liên ngân hàng không giới hạn.

VBSE iTrade còn được thiết kế đồng bộ với bộ nhận diện thương hiệu mới, mang lại giao diện hiện đại, thân thiện và nhất quán, giúp khách hàng có trải nghiệm trực quan, dễ sử dụng trên mọi thiết bị.

“Từ sự đổi mới về thương hiệu đến những hành động cụ thể như ưu đãi kép và kết quả kinh doanh bứt phá, hay cuộc cách mạng trải nghiệm đầu tư khi nâng cấp toàn bộ nền tảng giao dịch, VBSE đã phác họa rõ hình ảnh của một doanh nghiệp chứng khoán bản lĩnh, năng động và đầy khát vọng.

Sau 25 năm, công ty không chỉ thay đổi diện mạo, mà còn củng cố nội lực để sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục đồng hành cùng khách hàng và kiến tạo thịnh vượng cho nhà đầu tư”, đại diện VBSE cho hay.

Khách hàng khám phá VBSE và nhận chương trình ưu đãi kép tại:

Website: https://www.vbse.vn/

Website Trading: https://itrade.vbse.vn/

App: https://www.vbse.vn/tai-ung-dung-giao-dich-vbse