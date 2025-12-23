Vietcoco được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025

Sự ghi nhận này không chỉ phản ánh các thành tựu thực tiễn trong hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Vietcoco trong hành trình “phủ xanh” ngành dừa Việt Nam.

Đại diện Vietcoco nhận vinh danh tại Lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025. Vietnam ESG Awards 2025 thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí tổ chức, vinh danh nhiều danh vị về thực thi ESG (Ảnh: BTC).

Tối ưu hóa năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn

Là một trong những doanh nghiệp chế biến dừa hàng đầu Việt Nam, Vietcoco xác định ESG không chỉ là cam kết, mà phải được tích hợp xuyên suốt vào toàn bộ chuỗi sản xuất - kinh doanh. Trong lĩnh vực môi trường, doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào các giải pháp giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Hiện nay, hệ thống nhà máy của Vietcoco đang vận hành hơn 10.000 tấm pin năng lượng mặt trời, cung cấp nguồn điện sạch cho hoạt động sản xuất, qua đó góp phần giảm phát thải khí nhà kính và hạn chế phụ thuộc vào nguồn năng lượng không tái tạo. Bên cạnh đó, doanh nghiệp triển khai hệ thống xử lý và tái sử dụng nước thải trong sản xuất, giúp tiết kiệm tài nguyên nước và giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc đầu tư cho năng lượng tái tạo và quản lý tài nguyên không chỉ giúp tối ưu chi phí dài hạn mà còn là bước đi cần thiết để bảo vệ hệ sinh thái tại địa phương và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về môi trường từ thị trường xuất khẩu.

Phát triển vùng nguyên liệu dừa hữu cơ quy mô lớn

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Vietcoco được đánh giá cao tại Vietnam ESG Awards 2025 là chiến lược xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ theo hướng bền vững.

Hiện nay, vùng nguyên liệu liên kết với các hộ nông dân tại “thủ phủ dừa Việt Nam” của doanh nghiệp đã đạt 14.585ha, được quản lý và canh tác theo các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế nghiêm ngặt như USDA (Mỹ), EU Organic (châu Âu) và JAS (Nhật Bản). Việc đáp ứng đồng thời nhiều bộ tiêu chuẩn giúp hình thành chuỗi cung ứng minh bạch, thân thiện với môi trường và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu lớn.

Theo giới chuyên môn, việc sở hữu vùng nguyên liệu hữu cơ quy mô lớn, đạt chuẩn quốc tế là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc bền vững và khả năng truy xuất rõ ràng.

Vietcoco là thương hiệu tiên phong trong hành trình “phủ xanh” ngành dừa Việt Nam.

Trách nhiệm xã hội gắn với người lao động và cộng đồng

Bên cạnh các nỗ lực về môi trường, Vietcoco cũng xác định trách nhiệm xã hội là một trụ cột quan trọng trong chiến lược ESG, lấy người lao động và cộng đồng làm trung tâm. Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện, đồng thời triển khai các hoạt động xây dựng nhà tình thương cho cán bộ, công nhân viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cải thiện đời sống và tăng cường sự gắn kết nội bộ.

Việc được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025 là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Vietcoco trong việc tích hợp ESG vào chiến lược phát triển dài hạn. Với cách tiếp cận toàn diện, từ sản xuất xanh, phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ đạt chuẩn quốc tế đến thực hiện trách nhiệm xã hội, Vietcoco từng bước khẳng định vai trò doanh nghiệp tiên phong phủ “xanh” ngành dừa Việt Nam, góp phần nâng cao giá trị dừa Việt trên thị trường toàn cầu.