Vietcap tôn vinh và ghi dấu hành trình đầu tư của phái đẹp nhân dịp 20/10

Đồng hành cùng những người phụ nữ hiện đại trên hành trình hướng đến tự do tài chính

Trong xã hội ngày nay, phụ nữ không chỉ đảm nhận vai trò trong gia đình mà còn khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trong nhiều lĩnh vực sự nghiệp và tài chính. Những năm gần đây, đầu tư tài chính trở thành lựa chọn của nhiều khách hàng nữ để khẳng định sự độc lập, tự tin và phong cách sống hiện đại.

Đầu tư không chỉ mang đến lợi nhuận, mà còn giúp phái đẹp khám phá nhiều tiềm năng mới trong cuộc sống: chủ động về tài chính, lo cho bản thân và gia đình mà không phụ thuộc; nhân rộng nguồn vốn, rèn luyện tư duy quản lý tiền bạc và xây dựng thói quen tài chính bền vững.

Tự do tài chính vì thế không đơn thuần là con số trong tài khoản, mà còn là sự an tâm khi chuẩn bị cho tương lai với các kế hoạch dài hạn như giáo dục con cái hay tích lũy; đồng thời được tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái, trọn vẹn và giàu trải nghiệm hơn.

Vietcap mong muốn trở thành người bạn đồng hành tin cậy, mang đến những sản phẩm tối ưu cùng dịch vụ đa dạng, hỗ trợ khách hàng nữ tự tin hơn trên hành trình tài chính và hiện thực hóa các mục tiêu của mình (Ảnh: Vietcap).

Đồng hành cùng xu hướng đó, Vietcap mong muốn trở thành người bạn đồng hành tin cậy, mang đến những sản phẩm tối ưu cùng dịch vụ đa dạng, hỗ trợ cộng đồng khách hàng nữ tự tin hơn trên hành trình tài chính và hiện thực hóa các mục tiêu của mình.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp đặc biệt để xã hội tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh và sự đóng góp của những nhà đầu tư nữ - những người đang ngày càng khẳng định bản lĩnh trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán.

Với Vietcap, đây cũng là cơ hội để gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng nhà đầu tư nữ thông qua chương trình “Ladies’ Day 20.10”. Theo đại diện công ty, đây không chỉ đơn thuần là một chương trình ưu đãi, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong việc tri ân và thể hiện mong muốn của Vietcap được đồng hành lâu dài cùng những người phụ nữ hiện đại trên hành trình hướng đến tự do tài chính.

Vietcap muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng nhà đầu tư nữ thông qua chương trình "Ladies’ Day 20.10” (Ảnh: Vietcap).

Chương trình tri ân đặc biệt dành riêng cho cộng đồng nhà đầu tư nữ

Chương trình “Ladies’ Day 20.10” được tổ chức dành riêng cho khách hàng nữ của Vietcap với tổng giá trị giải thưởng lên tới 75 triệu đồng. Đây là một trong những chương trình hiếm hoi trên thị trường chứng khoán được thiết kế riêng nhằm tri ân nhà đầu tư nữ, minh chứng cho sự cam kết của Vietcap trong việc đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hướng đến tự do tài chính.

Chương trình được áp dụng cho tất cả các khách hàng nữ có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở tại Vietcap. Nếu chưa có tài khoản, các khách hàng mới có thể mở tài khoản giao dịch trực tuyến trên Vietcap Trading để có cơ hội tham gia chương trình.

Giải thưởng sẽ được trao cho những nhà đầu tư nữ có giá trị giao dịch chứng khoán cơ sở cao nhất từ các giao dịch phát sinh chỉ trong ngày 20/10. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 75 triệu đồng.

Cơ cấu giải thưởng gồm voucher mua sắm tại PNJ trị giá 5 triệu đồng cho top 5 khách hàng mới (mở tài khoản từ ngày 6/10) có giá trị giao dịch chứng khoán cơ sở cao nhất trong ngày 20/10. Ngoài ra, 5 khách hàng hiện hữu (mở tài khoản trước ngày 6/10) có giá trị giao dịch chứng khoán cơ sở cao nhất trong ngày 20/10 cũng sẽ được nhận voucher mua sắm PNJ trị giá 10 triệu đồng (Thể lệ chi tiết tham gia chương trình được đăng tải trên website Vietcap).

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 75 triệu đồng sẽ được trao cho những nhà đầu tư nữ có giá trị giao dịch chứng khoán cơ sở cao nhất từ các giao dịch phát sinh chỉ trong ngày 20/10 (Ảnh: Vietcap).

Song song với đó, đồng hành cùng cộng đồng khách hàng nữ trong chương trình này, Vietcap mang đến những công cụ hỗ trợ thiết thực thông qua nền tảng Vietcap Trading, bao gồm Vietcap IQ - nền tảng phân tích toàn diện về thị trường, cung cấp các báo cáo nghiên cứu sâu rộng giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc hơn về bối cảnh tài chính năng động của Việt Nam.

Vietcap IQ giúp nhà đầu tư cập nhật liên tục các biến đổi của thị trường chứng khoán Việt Nam, với các tính năng: dự báo xu hướng thị trường dựa trên phân tích chuyên sâu từ đội ngũ Vietcap, báo cáo cập nhật toàn diện giúp nhà đầu tư hiểu rõ và hành động nhanh chóng, dữ liệu toàn diện 360 độ doanh nghiệp niêm yết để nhận diện tiềm năng tăng trưởng, phân tích ngành và thị trường theo dòng tiền và hành vi đầu tư, biểu đồ giá và bộ lọc cổ phiếu linh hoạt, phù hợp với mọi chiến lược.

Đây không chỉ là món quà tri ân mà còn là lời khích lệ, động viên để phụ nữ tiếp tục theo đuổi hành trình tự do tài chính của riêng mình, khẳng định bản lĩnh và tạo dựng thành công theo cách mà họ mong muốn.