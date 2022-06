Việt Thương Music và hành trình gần 30 năm chinh phục khách hàng

Hành trình chinh phục khách hàng

Cái tên Việt Thương xuất hiện lần đầu vào năm 1993 và thành lập chính thức vào năm 1996. Trong khi một số thương hiệu phân phối nhạc cụ tỏ ra đuối sức thì hiện nay Việt Thương Music đã có chuỗi showroom với quy mô hoành tráng, chuyên nghiệp trên toàn quốc.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, Việt Thương cũng chú trọng xây dựng đội ngũ nhân viên chất lượng từ khâu bán hàng cho đến chăm sóc khách hàng. Đến nay, thương hiệu đã xây dựng được vị trí vững chắc trong lòng người tiêu dùng cũng như đối tác.

Không gian bên trong cửa hàng nhạc cụ Việt Thương Music (Ảnh: Việt Thương Music).

Việt Thương Music hiện là đại diện phân phối hơn 50 thương hiệu nhạc cụ nổi tiếng thế giới như piano Steinway & Sons, Boston, Essex, Kawai, Kohler & Campbell, Samick, Roland, Casio, Taylor, Fender, Takamine, Tanglewood, Blackstar, Pearl…

Hệ thống trường nhạc Việt Thương Music School là đơn vị được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ quốc tế London College of Music (LCM) thuộc University of West London tại Việt Nam, là đơn vị giảng dạy âm nhạc mầm non theo chương trình Kawai và Music For Little Mozarts.

Góc trưng bày nhạc cụ guitar, trống tại cửa hàng Việt Thương Music (Ảnh: Việt Thương Music).

Xây dựng tình yêu âm nhạc

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi".

Khu trưng bày đàn piano tại Việt Thương Music (Ảnh: Việt Thương Music).

Với sứ mệnh đánh thức và phát triển tình yêu âm nhạc, Việt Thương Music hiểu được tầm quan trọng của âm nhạc trong đời sống con người. Và chặng đường gần 30 năm đã qua cũng chính là ngần ấy thời gian Việt Thương góp một phần sức lực xây dựng tình yêu âm nhạc cho cộng đồng với nhạc cụ chất lượng nhất, cùng chương trình, cuộc thi quy mô nhất. Trong đó có Việt Thương Music Fair - Triển lãm nhạc cụ và âm nhạc hoành tráng trong năm.

Việt Thương Music hiện là nhà phân phối nhiều thương hiệu nhạc cụ nổi tiếng trên thế giới (Ảnh: Việt Thương Music).

Việt Thương Music Fair lần 8 năm 2022

Diễn ra trong tháng 6, Việt Thương Music Fair lần 8 với chủ đề: "LIVE.LOVE.PLAY" là triển lãm âm nhạc quy mô quy tụ hơn 50 thương hiệu, hàng trăm nhạc cụ, thiết bị âm thanh, thiết bị phòng thu danh tiếng và chất lượng trên thế giới. Đến với chương trình, bên cạnh việc có cơ hội tham quan, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm với mức giá giảm sốc, khách hàng còn nhận được quà tặng hấp dẫn. Cụ thể như sau:

- Ưu đãi về nhạc cụ bao gồm: Giảm giá hàng trăm sản phẩm đàn piano, organ, piano điện, guitar, trống, phụ kiện lên đến 50%, các sản phẩm đồng giá 99.000 - 199.000 - 399.000 - 699.000 - 999.000 đồng. Bên cạnh đó là nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho khách khi mua hàng như tặng chuyến du lịch nghỉ dưỡng, tour tham quan Sài Gòn bằng máy bay trực thăng, điện thoại Iphone 13, khóa học đàn piano và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Ngoài ra còn có các phần quà như ly sứ và áo mưa dành cho hóa đơn mua hàng trên 1 triệu đồng.

- Ưu đãi về giáo dục: Chương trình học thử miễn phí, bộ kit quà tặng trị giá 500.000 đồng (gồm balo, gấu bông, nhật ký học tập), ưu đãi học phí lên đến 10%.

Những nghệ sĩ trong chương trình Việt Thương Music Fair (Ảnh: Việt Thương Music).

Cũng nằm trong khuôn khổ Việt Thương Music Fair, chuỗi workshop và concert quy tụ đông đảo các nghệ sĩ tham gia diễn ra tại Showroom Việt Thương Music 369 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TPHCM.

- Love Summer ShowCase (18h, ngày 17/6/2022): Biểu diễn, giao lưu cùng ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Công Nam và bé Gia Nghi (Việt Thương Music School), trò chơi âm nhạc và giới thiệu về dòng sản phẩm Casio CT-S500, CT-S1000V.

- Live Music Acoustic Night (18h, ngày 18/6/2022): Với dàn nghệ sĩ khách mời là Cà Pháo Pianist, Cao Xuân Phú Pianist (top 8 cuộc thi Piano Cover Contest 2020), Hoàng Lộc Pianist (giải 3 cuộc thi Piano Cover Contest 2020), Frank Xu Cellist, Huyền Huỳnh Vocalist.

- Play Music Together (18h, ngày 19/06/2022): Quy tụ dàn sao Việt như Phạm Toàn Thắng, Phạm Đình Thái Ngân, Quang Hùng MasterD, Lena… tại TPHCM và ca sĩ LyLy tại Vincom 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Đây là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động âm nhạc của triển lãm Việt Thương Music Fair.

Hành trình chinh phục khách hàng là cả một câu chuyện dài và Việt Thương Music vẫn đang đi trên con đường đó. Doanh nghiệp cho biết luôn cố gắng học hỏi, chủ động đón đầu các xu hướng mới, tất cả đều hướng về mục tiêu phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Hotline: 1800 6715

Facebook: Việt Thương Music

Website: www.vietthuong.vn