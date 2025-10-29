Việt Nam hơn Singapore, Trung Quốc vì "lợi thế giá rẻ", có một vấn đề lưu ý

Các nhà đầu tư lớn khi sang Việt Nam không còn quá chú trọng giá rẻ mà đang yêu cầu cao hơn về hạ tầng xanh và thông minh. Nhận định trên được các chuyên gia nêu tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam 2025 (VIPF 2025) diễn ra chiều nay (29/10), tại TPHCM.

Câu chuyện bền vững và thông minh đang chuyển dịch rất nhanh

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Trương Khắc Nguyên Minh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Prodezi Long An, cho biết doanh nghiệp công nghệ cao hiện nay rất quan tâm đến các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), năng lượng tái tạo và các giải pháp giải quyết phát thải. Điều này là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo đạt mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) theo chiến lược nghiêm ngặt của tập đoàn mẹ.

Ngoài ra, chủ đầu tư không thể chỉ đơn thuần là kinh doanh, cho thuê hạ tầng công nghiệp nữa. Thay vào đó, họ phải phát triển thêm các dịch vụ giá trị gia tăng để hỗ trợ khách hàng, giúp doanh nghiệp thuê bù đắp chi phí, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Đồng quan điểm, bà Trang Lê, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc cấp cao khối Nghiên cứu và Tư vấn JLL Việt Nam, phân tích thêm, xét trên phương diện tài chính như giá đất, chi phí lao động hay điện nước, Việt Nam hiện vẫn duy trì lợi thế so với nhiều quốc gia trong khu vực như Trung Quốc hay Singapore. Tuy nhiên, bà cho rằng lợi thế này có thể không kéo dài mãi.

Theo bà, Việt Nam không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào chi phí thấp để cạnh tranh. Thay vào đó, thị trường cần chú trọng nhiều hơn đến các yếu tố phi tài chính như chất lượng hạ tầng logistics, môi trường đầu tư ổn định, tính minh bạch của thông tin và sự thông suốt trong thủ tục hành chính nhằm nâng cao sức cạnh tranh dài hạn.

Các lãnh đạo cùng tham dự tại Diễn đàn (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần chuẩn hoá quy trình, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ, ban, ngành; thống nhất các thủ tục pháp lý trên cả nước; ấn định thời gian tối đa để giải quyết, phê duyệt hồ sơ....

“Đặc biệt, câu chuyện bền vững và thông minh đang chuyển dịch rất nhanh và nhanh hơn chúng tôi nghĩ. Trong tất cả cuộc thảo luận và chiến lược đầu tư, phát triển bền vững là yếu tố phải có, nếu không có thì sẽ không còn nằm trong danh mục xem xét của các nhà sản xuất”, bà Trang Lê nhấn mạnh.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC), cũng cho biết giai đoạn 2025-2030, các khu chế xuất và khu công nghiệp tại TPHCM đặt mục tiêu thu hút khoảng 21 tỷ USD vốn đầu tư. Trọng tâm là các lĩnh vực có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, đô thị thông minh và năng lượng xanh và bền vững.

Kỳ vọng “siêu đô thị” TPHCM sẽ thu hút vốn chất lượng cao cho sản xuất thông minh

Việt Nam vẫn nổi lên là điểm sáng tăng trưởng của khu vực, với mức tăng 8,23% trong quý III và 7,85% trong 9 tháng qua. Dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Trong 9 tháng, Việt Nam thu hút 28,5 tỷ USD vốn FDI đăng ký, tăng 15,2% so với cùng kỳ; vốn giải ngân đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5%. Cùng với đó, nhiều tập đoàn lớn như Qualcomm, Nvidia, Lego, Syre... đã mở rộng đầu tư, thiết lập chuỗi cung ứng và trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam.

Khu vực doanh nghiệp trong nước cũng ghi nhận tín hiệu tích cực với hơn 231.000 doanh nghiệp đăng ký mới hoặc quay trở lại hoạt động trong 9 tháng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực bất động sản công nghiệp được đánh giá là “hạ tầng cứng” của tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, chúng ta đang sở hữu nhiều lợi thế khi ở vị trí trung tâm của khu vực Đông Nam Á giúp tận dụng tăng trưởng năng động của khu vực, qua đó thúc đẩy nền kinh tế và quá trình phát triển. Việt Nam cũng đồng thời là cửa ngõ sản xuất chiến lược của ASEAN, kết nối công nghiệp toàn cầu với lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Bên cạnh đó, Việt Nam có được khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu khổng lồ với 4,87 tỷ người tiêu dùng, 55 quốc gia và khoảng 80% GDP toàn cầu thông qua các hiệp định thương mại tự do.

Về nội tại, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, góp phần nâng cao kết nối quốc gia, tối ưu chuỗi cung ứng và mở ra cơ hội tăng trưởng cho các vùng công nghiệp mới.

Trong đó, nhiều dự án có quy mô lớn đang được quan tâm như đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, vành đai 3 TPHCM, vành đai 4 Hà Nội, sân bay Quốc tế Long Thành, dự án cao tốc Bắc - Nam, trung tâm logistics Cái Mép Hạ…

Các chuyên gia kỳ vọng “siêu đô thị” TPHCM (mới) sẽ chứng kiến quá trình tăng trưởng mới trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp không những dựa trên việc mở rộng địa giới hành chính, mà còn trên quyết tâm của thành phố trong việc tập trung thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào các ngành công nghiệp công nghệ và sản xuất thông minh.