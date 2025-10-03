Việt Nam hút hàng tỷ USD “vốn xanh” quốc tế

Aavishkaar Capital sẽ dành 50-60 triệu USD thông qua GSCF để đầu tư vào khu vực Đông Nam Á, với Việt Nam và Indonesia là hai thị trường trọng điểm, mỗi nước chiếm 40% trong tổng ngân sách.

Ông Abhishek Mittal, Giám đốc điều hành Aavishkaar Capital cho biết, mục tiêu của quỹ là sẽ thực hiện ít nhất một dự án đầu tư tại Việt Nam và Indonesia trong năm nay.

Việt Nam thu hút mạnh dòng vốn “xanh”

“Lý do khiến Aavishkaar Capital - GSCF chọn Việt Nam và Indonesia để tập trung đầu tư, bởi cả hai đều là thị trường mới nổi trong top 5 thị trường lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Cả Malaysia, Singapore lẫn Thái Lan đều là những thị trường đã khá trưởng thành.

Ngoài ra, cả Indonesia và Việt Nam đều có nội lực lớn, tăng trưởng vĩ mô tốt, dân số trẻ và chuyển dịch công nghệ nhanh. Cả hai đều có độ mở nhất định cho nhà đầu tư nước ngoài, khuyến khích dòng vốn chạy vào mảng doanh nghiệp tư nhân”, bà Yến Đỗ - Trưởng đại diện thị trường Việt Nam của Quỹ Aavishkaar Capital chia sẻ trong sự kiện được tổ chức bởi BSA.

Đây là khoản đầu tư tạo tác động với mục đích tạo ra ảnh hưởng tích cực về xã hội và môi trường, hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển bền vững tại Việt Nam. Thống kê cho thấy, các nhà đầu tư tác động ưu tiên các mục tiêu khí hậu với 69% tập trung vào giảm khí nhà kính, 67% tập trung vào thích ứng, chỉ 9% tổng tài sản không có mục tiêu khí hậu.

Thực tế, thị trường vốn xanh tại Việt Nam đang khởi sắc nhờ sự quan tâm ngày càng lớn của doanh nghiệp đối với phát triển bền vững. Tín dụng xanh và trái phiếu xanh tăng trưởng bình quân trên 20%/năm, cao hơn nhiều so với tín dụng chung của nền kinh tế. IFC đã cam kết hơn 2,8 tỷ USD cho khu vực tài chính, trong đó có 400 triệu USD tài trợ cho các dự án xanh tại thị trường Việt Nam.

Trước IFC, nhiều quỹ ngoại như &Green (Hà Lan), DFCD… cũng rót hàng chục triệu USD cho các doanh nghiệp đạt chuẩn phát triển bền vững tại Việt Nam. Đầu tháng 9, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tuyên bố hỗ trợ xây dựng lộ trình ESG tại Việt Nam. IFC đã cam kết hơn 2,8 tỷ USD cho khu vực tài chính, trong đó có 400 triệu USD tài trợ cho các dự án xanh tại thị trường Việt Nam….

Doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh ESG, ứng dụng số hoá trong quản trị

Các tuyên bố rót vốn này được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam sớm coi phát triển bền vững là kim chỉ nam để tồn tại và phát triển.

Ghi nhận tại Báo cáo khảo sát tiến trình thực hành ESG năm 2025, PwC chỉ ra hàng nghìn tỷ USD đang được tái phân bổ vào các lĩnh vực giá trị mới và bền vững. Doanh nghiệp Việt Nam được biết cũng đã bước sang một giai đoạn mới của phát triển bền vững. Báo cáo cho thấy 89% đại diện doanh nghiệp tham gia khảo sát đã hoặc đang có kế hoạch cam kết ESG trong vòng 2-4 năm tới, tăng đáng kể so với mức 80% vào năm 2022.

Cùng quan sát, DKSH cũng khẳng định doanh nghiệp trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam đang ngày càng cam kết ESG mạnh mẽ hơn trong những năm qua. “Phát triển bền vững không chỉ là một lựa chọn, mà giờ đây đã trở thành một giấy phép quan trọng để hoạt động tại Việt Nam, được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, đối tác và người tiêu dùng”, ông Kim Lê Huy, Phó Chủ tịch Ngành hàng Tiêu dùng, Tổng Giám đốc, DKSH Việt Nam DKSH chia sẻ.

Ông Kim Lê Huy, Phó Chủ tịch Ngành hàng Tiêu dùng, Tổng Giám đốc, DKSH Việt Nam (Ảnh: DT).

Từ vị thế là đối tác của nhiều doanh nghiệp đa lĩnh vực, ông Huy cho biết, các thương hiệu toàn cầu ngày càng khắt khe hơn khi chọn lọc đối tác, và doanh nghiệp phải tuân thủ các tiêu chuẩn ESG trên toàn bộ chuỗi cung ứng để có thể ký được hợp đồng quốc tế.

Trong mảng nguyên liệu hóa chất, các nhà sản xuất địa phương đang định hình lại chiến lược theo hướng giảm thiểu tác động môi trường, ưu tiên tăng trưởng dài hạn hơn lợi nhuận ngắn hạn.

Hay tại chính DKSH - ông Kim Lê Huy, Phó Chủ tịch Ngành hàng Tiêu dùng, Tổng Giám đốc, DKSH Việt Nam - cũng khẳng định hành trình phát triển bền vững đã mang lại cho DKSH nhiều bài học quý giá. Ông cho biết, DKSH hiện đang đi trước tiến độ trong lộ trình đạt mục tiêu trung hòa khí hậu vào năm 2030, nhờ những nỗ lực liên tục nhằm giảm phát thải khí nhà kính tại nhiều thị trường, bao gồm Việt Nam, thông qua các giải pháp như tối ưu hóa tuyến vận chuyển, nâng cao hiệu quả năng lượng và thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo.

Ở lĩnh vực có tính đào thải cao như ngân hàng, chứng khoán, ESG càng quan trọng. Chia sẻ tại tọa đàm "Chuyển đổi số trong quản trị - Kinh nghiệm thực thi ESG từ doanh nghiệp ngành tài chính" hôm 30/9, Tổng giám đốc OCB - ông Phạm Hồng Hải - thừa nhận thuận lợi lại là sức ép từ phía khách hàng. Giới trẻ muốn cái gì cũng phải nhanh, có ngay và trải nghiệm phải tuyệt vời, nếu OCB không đưa được giải pháp thì sẽ không cạnh tranh được.

Ông Tuấn Nhan - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap - cho biết trong một thị trường phát triển nhanh như Việt Nam, cần xác định "Hoặc thay đổi, hoặc bị loại khỏi cuộc chơi". Theo ông, trong 5 năm tới, thị trường sẽ bước vào giai đoạn tái cấu trúc và sàng lọc. Chỉ những doanh nghiệp thực sự bền vững, áp dụng công nghệ mới có thể tồn tại và phát triển.