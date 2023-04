Video ngắn Reels "hái ra tiền" cho công ty mẹ của Facebook ra sao?

Ngày 26/4, Meta (công ty mẹ của Facebook), đã báo cáo doanh thu tăng lần đầu tiên sau gần một năm nhờ hoạt động kinh doanh quảng cáo được cải thiện và chính sách cắt giảm chi phí đem lại hiệu quả.

CEO Mark Zuckerberg cho biết kết quả trên một phần là nhờ sự tăng trưởng của tính năng video dạng ngắn Reels. Theo Zuckerberg, Reels đang tăng mức độ tương tác tổng thể và Meta đang giành được thị phần trong thị trường video ngắn.

"Khi Reels ra mắt vào năm ngoái, việc kinh doanh của công ty đã không tốt như tôi mong muốn. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã được cải thiện đáng kể", CEO 38 tuổi phát biểu trong một cuộc họp với các nhà phân tích.

Theo Wall Street Journal, Meta đã báo cáo doanh thu 28,6 tỷ USD, tăng 3% so với một năm trước. Điều đó đã phá vỡ kỷ lục giảm doanh thu 3 quý liên tục - lần duy nhất xảy ra từ khi công ty IPO vào năm 2012. Cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 12% sau khi kết quả kinh doanh quý I vừa được công bố. Công ty cũng dự báo doanh thu quý II năm nay có thể đạt tới 32 tỷ USD.

Môi trường kinh tế khó khăn, ngày càng có nhiều quy định hạn chế quảng cáo được cá nhân hóa và hậu quả từ những thay đổi về tính năng theo dõi quảng cáo của Apple năm 2021 đã đè nặng lên thị trường quảng cáo kỹ thuật số. Bên cạnh đó, Meta cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ TikTok - ứng dụng đạt 150 triệu người dùng hàng tháng ở Mỹ vào tháng 2 vừa qua.

Dù vậy, mức tăng doanh thu 3% vẫn là sự cải thiện so với mức giảm 4,5% mà Meta công bố trong quý IV/2022. Điều này cũng cho thấy khoản đầu tư lớn của Meta vào các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện hệ thống nhằm mục tiêu quảng cáo đang phát huy hiệu quả.

CEO Meta - Mark Zuckerberg (Ảnh: CNBC).

Ngoài ra, việc chuyển sang các hình thức quảng cáo ít phụ thuộc vào thu thập dữ liệu người dùng từ các nền tảng của công ty cũng đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phục hồi.

Zuckerberg kỳ vọng AI tạo sinh (loại trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc tạo ra nội dung hoặc dữ liệu mới dựa trên dữ liệu hiện có) sẽ có tác động đến mọi ứng dụng và dịch vụ của Meta trong tương lai.

Theo Zuckerberg, công nghệ này có thể giúp các nhà làm marketing dễ dàng tạo quảng cáo hơn cho các dịch vụ của Meta, hỗ trợ chatbot cho các doanh nghiệp trên Messenger và WhatsApp, đồng thời giúp người dùng metaverse (vũ trụ ảo) dễ dàng tạo hình đại diện hơn.

Meta cho biết tỷ suất lợi nhuận hoạt động của họ sẽ cao hơn 4 điểm phần trăm nếu không phải trả chi phí liên quan đến các đợt sa thải nhân sự hàng loạt trong thời gian qua.

Các ứng dụng của Meta, bao gồm Facebook, Instagram và WhatsApp, đã phải chịu khoản chi phí tái cấu trúc trị giá 934 triệu USD trong quý I/2023. Trong khi đó, Reality Labs - bộ phận phụ trách phát triển metaverse của Meta, đã phát sinh khoản chi phí 210 triệu USD. Theo Zuckerberg, metaverse là dự án dài hạn và vẫn sẽ được thực hiện. Meta dự kiến chi phí năm nay cho mảng này của công ty nằm trong khoảng 86-90 tỷ USD.

Reality Labs đã báo cáo doanh thu 339 triệu USD trong quý I/2023, giảm 51% so với một năm trước. Còn đơn vị sản xuất kính thực tế ảo Quest báo khoản lỗ hoạt động 4 tỷ USD.

Cổ phiếu của Meta đã giảm khoảng 2/3 vào năm 2022, thổi bay hơn 600 tỷ USD giá trị thị trường. Sau sự thúc đẩy của Zuckerberg, cổ phiếu đã phục hồi trong năm nay, tăng hơn 70% tính đến hết ngày 25/4.

Công ty cũng báo cáo lợi nhuận ròng 5,7 tỷ USD trong quý I/2023 - mức giảm khoảng 24% so với cùng kỳ nhưng lại tăng so với quý IV/2022. Số người dùng hoạt động hàng ngày của Facebook đã tiếp tục tăng, lên mức 2,04 tỷ người so với con số 2 tỷ vào quý IV/2022.