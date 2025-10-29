VIB công bố lợi nhuận 9 tháng hơn 7.040 tỷ đồng, chi trả 21% cổ tức 2025

Tăng trưởng tích cực, duy trì bảng cân đối tài sản vững mạnh và an toàn

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của VIB đạt hơn 543.000 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt gần 373.000 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, trong đó đóng góp đồng đều từ ba mảng kinh doanh chính bao gồm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính.

VIB công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận hơn 7.040 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ (Ảnh: VIB).

Tiền gửi khách hàng ghi nhận tăng trưởng hơn 11%, đạt gần 308.000 tỷ đồng. Số dư CASA và tài khoản Siêu lợi suất tăng 39% so với đầu năm, cho thấy hiệu quả từ chiến lược tối ưu dòng tiền nhàn rỗi. VIB cũng đã ra mắt bộ giải pháp kết hợp giữa tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán hoàn tiền Smart Card với mục tiêu “Dẫn đầu xu thế sinh lời”.

Bộ đôi sinh lời VIB mang đến lợi ích cộng gộp có thể lên đến 9,3% (Ảnh: VIB).

Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện rõ nét trong quý III với tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,45%, giảm 0,23 điểm % so với cuối quý I. Danh mục cho vay của VIB duy trì tỷ trọng cân bằng với hơn 73% dư nợ thuộc phân khúc Bán lẻ và SME, trong đó trên 90% khoản vay bán lẻ có tài sản đảm bảo là bất động sản pháp lý đầy đủ, tập trung tại các khu vực đô thị lớn.

Trong khi đó, 27% danh mục tín dụng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính, chủ yếu tập trung vào các đơn vị dẫn đầu ngành thuộc các nhóm doanh nghiệp FDI, Nhà nước và tư nhân.

Trong quý III, ngân hàng đã thực hiện phát hành 14% cổ phiếu thưởng, hoàn tất chi trả tổng cộng 21% cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu. Các chỉ số quản trị an toàn vẫn duy trì ở mức tối ưu, trong đó tỷ lệ an toàn vốn (CAR) Basel II đạt 12,4%, hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 79%, hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 27% và hệ số nguồn vốn ổn định ròng theo Basel III (NSFR) 107%.

Lợi nhuận 9 tháng tăng 7%, đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn thu

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, VIB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hơn 14.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 7.040 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt gần 11.900 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn đóng góp chủ lực trong bối cảnh ngân hàng đẩy mạnh tín dụng ở tất cả các phân khúc khách hàng.

Hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ về hỗ trợ tín dụng, lãi suất cho vay của VIB được duy trì ở mức hợp lý, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế. Biên lãi ròng (NIM) đạt mức 3,2%, đảm bảo cân bằng giữa hiệu quả sinh lời và chất lượng tài sản.

Thu nhập ngoài lãi đóng góp tích cực, chiếm hơn 19% tổng thu nhập hoạt động, chủ yếu đến từ thu phí và hoạt động dịch vụ. Tính đến 30/9, thẻ tín dụng của VIB vượt mốc một triệu thẻ lưu hành, với tổng chi tiêu sau 9 tháng đạt hơn 104.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Số lượng thẻ tín dụng lưu hành tại VIB từ năm 2019 đến 9/2025 (Đơn vị tính: Nghìn thẻ)

Hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện, tăng cường trải nghiệm cho khách hàng

Trước xu hướng khách hàng tìm kiếm giải pháp tài chính toàn diện thay vì sản phẩm đơn lẻ, Ngân hàng Quốc tế (VIB) ra mắt Privilege Banking với định vị “Giá trị không chỉ đo bằng tài sản, mà bằng trải nghiệm”. Privilege Banking mở ra hệ sinh thái đặc quyền toàn diện, kết hợp lợi ích tài chính - phong cách sống - dịch vụ đẳng cấp, khẳng định vị thế tiên phong của VIB trong phân khúc ngân hàng ưu tiên tại Việt Nam.

Đặc quyền tài chính từ hệ sinh thái đặc quyền toàn diện VIB Privilege Banking (Ảnh: VIB).

Cũng trong quý III, VIB được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 3 giải thưởng trong khuôn khổ Hội nghị Khách hàng Visa Việt Nam 2025 gồm Digital Pioneer - tiên phong triển khai giải pháp số mới tại Việt Nam; Payment Volume Growth - ngân hàng tăng trưởng vượt trội về doanh số giao dịch thẻ; Supply Chain Payment & Commercial Card Innovation 2025 - tiên phong trong thanh toán chuỗi cung ứng và đổi mới thẻ doanh nghiệp với VIB Business Card.

Tăng trưởng chi tiêu thẻ vượt trội, tiên phong công nghệ và đổi mới, VIB nhận 3 giải thưởng từ Visa (Ảnh: VIB).

Kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm tiếp tục khẳng định định hướng đúng đắn của VIB trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát rủi ro và đẩy mạnh số hóa. Với nền tảng tài chính vững chắc, chất lượng tín dụng cao và hệ sinh thái số ngày càng hoàn thiện, VIB sẵn sàng tăng tốc trong quý IV, tiếp tục tạo giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và nền kinh tế Việt Nam