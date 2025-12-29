EVN báo lãi vượt chỉ tiêu, bắt đầu giảm lỗ lũy kế giai đoạn 2022-2023

Tại hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra sáng 29/12, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn cho biết quy mô hệ thống điện quốc gia tiếp tục mở rộng, giữ vững vị thế thứ 2 khu vực ASEAN về công suất nguồn.

Cụ thể, đến cuối năm, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống (không bao gồm công suất nhập khẩu điện) đạt khoảng 87.600MW, tăng khoảng 6.400 MW so với năm 2024.

Trong đó nguồn điện năng lượng tái tạo (gió, điện mặt trời, sinh khối...) khoảng 24.453MW, chiếm tỷ trọng 27,9%; nhiệt điện than khoảng 28.100MW, chiếm tỷ trọng 32,1%; thủy điện 24.640MW, chiếm tỷ trọng 28,1%. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN về công suất nguồn điện.

Về sản xuất điện, lãnh đạo EVN cho biết sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2025 ước đạt 322,8 tỷ kWh tăng 4,6% so với năm 2024. Sản lượng điện sản xuất thuộc công ty mẹ EVN là 55,01 tỷ kWh, chiếm khoảng 17,7%, các nhà máy điện ngoài EVN là 180,37 tỷ kWh, chiếm khoảng 58%.

"Về cung ứng điện, sản lượng điện thương phẩm toàn tập đoàn ước đạt 287,9 tỷ kWh tăng 4,9% so với năm 2024. Trong đó, khu vực miền Bắc tăng trưởng 6,6%; miền Trung và miền Nam tăng thấp, tương ứng 3% và 2,5%", ông nói.

Báo cáo của EVN ghi nhận bức tranh tài chính tươi sáng trong năm 2025. Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 645.195 tỷ đồng (tăng 10,3%). Trong đó, doanh thu công ty mẹ đạt 543.779 tỷ đồng.

Đặc biệt, vốn chủ sở hữu của EVN đạt khoảng 245.000 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với năm trước. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ năm nay ghi nhận lợi nhuận vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tạo nguồn lực quan trọng để giảm bớt gánh nặng lỗ lũy kế từ giai đoạn 2022-2023.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng là một trong các công trình trọng điểm được hoàn thành năm nay (Ảnh: EVN).

Về đầu tư xây dựng, giai đoạn 2021-2025, tập đoàn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được Thủ tướng giao, trong đó giải ngân vốn đầu tư ước đạt 492.483 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu khởi công 7 dự án nguồn và hoàn thành 4 dự án nguồn theo Kế hoạch 5 năm như Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Ialy mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I, Thủy điện Trị An mở rộng…

Về đầu tư phát triển lưới điện, EVN hoàn thành 222/225 công trình lưới điện truyền tải 500-220kV với tổng chiều dài khoảng 10.000km và tổng dung lượng trạm biến áp (TBA) khoảng 63.000MVA. Trong đó hoàn thành các dự án trọng điểm đường dây 500kV từ Quảng Trạch - Phố Nối (2024) và đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (2025) với thời gian thi công kỷ lục.

Về một số khó khăn, vướng mắc, EVN cho biết tại một số thời điểm trong các tháng cao điểm mùa khô, việc đảm bảo cung ứng điện còn gặp khó khăn do công suất dự phòng không cao, đặc biệt tại khu vực miền Bắc.

Trong quản lý vận hành và thực hiện các chỉ tiêu kỹ thuật vẫn còn bất cập, một số nhà máy điện không đạt các chỉ tiêu kỹ thuật; một số đường dây, trạm biến áp thường xuyên vận hành trong tình trạng đầy và quá tải.

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVN cho biết còn một số dự án triển khai còn chậm chưa đáp ứng tiến độ theo kế hoạch năm do gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Chẳng hạn, công tác quy hoạch còn có sự sai khác, chưa đồng bộ giữa các quy hoạch, nhiều dự án lưới điện chưa được cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; vướng mắc liên quan thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án tại các địa phương.

Một số dự án, đặc biệt là các dự án lưới điện gặp khó khăn trong việc thỏa thuận vị trí, hướng tuyến; Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn phức tạp; thủ tục chuyển đổi mục đích đất rừng mất nhiều thời gian...