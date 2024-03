Vì sao gen Z thích làm việc tự do?

Fiverr, một công ty cung cấp các dịch vụ cho thị trường làm việc tự do - đã thực hiện một nghiên cứu về góc nhìn của gen Z đối với công việc. Nghiên cứu này xem xét mức độ ảnh hưởng của việc sa thải, công nghệ và nhu cầu đến sở thích làm việc của thế hệ gen Z (những người sinh năm 1997 trở về sau).

Cụ thể, Fiverr cho biết nhiều gen Z đã hoặc đang cân nhắc theo đuổi một công việc tự do.

Báo cáo thứ hai trong nghiên cứu trên cho thấy họ đã thực hiện nghiên cứu trên hơn 10.000 người trong độ tuổi từ 16 đến 26. Một nửa trong số đó là nhân viên đang làm việc tại Mỹ.

70% gen Z trên thế giới thích làm công việc tự do (Minh họa: Pinterest).

Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng hơn 70% số người được hỏi thuộc thế hệ Z, nhóm người này cho biết trong năm 2024, họ nghĩ nhiều hơn về công việc tự do so với 2023. Cuộc khảo sát cũng cho thấy nhiều gen Z cảm thấy công việc tự do mang lại cảm giác ổn định hơn công việc toàn thời gian truyền thống.

Tuy nhiên, giống như người lao động truyền thống, những người làm việc tự do cũng có thể mất việc bất cứ lúc nào mà không được báo trước. Do vậy, tốt nhất bạn nên dành dụm tiền tiết kiệm vào quỹ khẩn cấp để chuẩn bị tài chính, công ty này đưa ra lời khuyên.

Ngoài ra, gần 36% số người được hỏi cho biết họ đã lên kế hoạch làm việc tự do nếu họ bị sa thải. Trong trường hợp trí tuệ nhân tạo AI quá phát triển, khả năng mất việc cũng rất cao, do đó họ đã chuẩn bị tinh thần cho việc làm tự do.

Fiverr kết luận rằng nghiên cứu cho thấy gần 70% số người được hỏi thuộc thế hệ Z đang làm việc tự do hoặc có kế hoạch bắt đầu làm việc tự do.

Sự thoải mái, linh hoạt là mấu chốt khiến gen Z, đặc biệt là gen Z tại Mỹ, thích được làm việc tự do. Trên thực tế, 20% số người Mỹ được hỏi cho biết họ làm việc để sống chứ không phải sống để làm việc. Do đó, khá dễ hiểu tại sao thế hệ này lại theo đuổi công việc tự do bởi công việc thoải mái thời gian mang lại cho họ sự tự do hơn nhiều so với công việc truyền thống.

Từ đây, lời khuyên cho những ai đang có ý định làm việc tự do. Công ty này cho rằng trước khi bắt đầu công việc tự do, hãy cân nhắc xem tài chính cá nhân của bạn sẽ thay đổi như thế nào. Một số người làm việc tự do có thể kiếm được nhiều tiền hơn trước đây khi họ làm nhân viên. Kiếm được nhiều tiền hơn có thể là một chiến thắng, giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu tài chính.

Công việc tự do có thể phù hợp nếu bạn coi trọng sự linh hoạt và tự do. Nhưng hãy nhớ rằng việc phát triển bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng có thể mất thời gian. Nếu bạn đang muốn chuyển sang làm việc tự do, hãy cân nhắc bắt đầu với công việc tự do bán thời gian trong khi tiếp tục làm công việc toàn thời gian.

Điều này có thể mang lại cho bạn sự ổn định tài chính hơn khi bạn học hỏi và phát triển. Hãy cho bản thân thời gian để thử nghiệm và tìm ra công việc phù hợp với sở thích và kỹ năng của bạn. Đừng ngại thử điều gì đó mới mẻ.

Học các kỹ năng mới và tham gia các dự án làm việc tự do có thể giúp bạn chuyển sang một nghề nghiệp xứng đáng hơn. Để biết thêm các mẹo tài chính, hãy xem tài nguyên dành cho doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi .

Ngoài ra, cũng có không ít những thay đổi tài chính khác cần xem xét. Một trong số đó là thuế thu nhập cá nhân và các chế độ đãi ngộ đi kèm. Khi thu nhập tốt hơn đồng nghĩa với việc bạn phải nộp thuế thu nhập cao hơn. Ngoài ra, khi làm việc tự do, có thể bạn sẽ không có những chế độ liên quan đến bảo hiểm như khi bạn đi làm ở một công ty.

Hãy cân nhắc tất cả những thay đổi đi kèm khi bạn trở thành một người lao động tự do. Khi đó, bạn sẽ tự tin và chắc chắn với quyết định của mình.