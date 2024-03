Vàng miếng SJC mất phanh, tụt về dưới 81 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng giảm mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 78,8-80,8 triệu đồng/lượng, hạ tới 1,2 triệu đồng ở chiều mua và bán so với thời điểm mở cửa phiên buổi sáng.

Chênh lệch giá mua bán được thu hẹp về vùng 2 triệu/lượng. So với mức đỉnh thiết lập hôm 12/3, mỗi lượng vàng miếng đang thấp hơn khoảng 1,7-2,1 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn duy trì vùng giá cao, niêm yết tại 68,6-69,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trước đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xử lý tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế. Thủ tướng đề nghị không để tình trạng thị trường vàng tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an ninh tiền tệ quốc gia.

Vàng trong nước giảm cùng chiều quốc tế. Theo Kitco, giá vàng hiện đạt 2.173 USD/ounce, sau khi tăng phi mã. Dù thế, giá vàng trong nước vẫn đắt hơn thế giới 16-19 triệu đồng tùy thời điểm với vàng miếng còn vàng nhẫn đắt hơn 3-4,5 triệu đồng.

Trước đó, giá vàng quốc tế đã vọt tăng lên 2.203 USD/ounce, lập kỷ lục mới sau tuyên bố giữ nguyên lãi suất của Fed.

Vàng trong nước bất ngờ giảm mạnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong tại New York, vàng đã sẵn sàng để chinh phục các mức cao mọi thời đại. Bên cạnh đó, vàng cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng địa chính trị, cùng với hoạt động bổ sung vàng của ngân hàng trung ương.

Chiến lược gia hàng hóa David Wilson của ngân hàng BNP Paribas cũng cho biết, nhu cầu của các nhà bán lẻ và nhà đầu tư tại Trung Quốc vào vàng cũng đang tăng lên và đó là động lực mạnh với kim loại quý này.

Giá USD đồng loạt tăng

USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - lùi về mốc 103,2 điểm, giảm 2,03% so với 6 tháng trước đó nhưng tăng 1,8% so với đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước kết thúc phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.005 đồng/USD, tăng 6 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% hiện tại, giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động từ 22.775 đồng đến 25.169 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết giá tại 24.580-24.950 đồng/USD (mua - bán), tăng 30 đồng mỗi chiều so với trước đó. Tại ngân hàng cổ phần, giá là 24.570-24.995 đồng (mua - bán).

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.511-25.591 đồng/USD (mua - bán), tăng 11 đồng chiều mua và 31 đồng chiều bán so với trước đó.