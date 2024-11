Giá xăng ngày 28/11 tăng hay giảm?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (28/11).

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu phía Nam cho biết sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô bật tăng mạnh khoảng 6% nhưng gần đây đã quay đầu giảm.

Ngày 25/11, giá xăng dầu nhập khẩu trên thị trường Singapore ở mức 86,12 USD/thùng với xăng RON 95, tăng hơn 2 USD/thùng so với 8 ngày trước; xăng RON 92 ở mức 81,55 USD/thùng, tăng hơn 3 USD/thùng. Vì vậy, nhiều khả năng giá xăng trong nước sẽ bật tăng.

Cụ thể, giá xăng dự kiến tăng khoảng 350-550 đồng/lít, trong khi đó, dầu diesel có thể tăng khoảng 300-350 đồng/lít. Trường hợp liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng ít hơn.

Tương tự, chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng dự báo giá xăng dầu sẽ tăng trở lại trong kỳ điều hành ngày mai. Chiết khấu xăng dầu ngày 27/11 ở nhiều kho đã về mức khoảng 900-1.650 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ bật tăng sau 2 phiên giảm liên tiếp. Hiện, giá nhiên liệu này vẫn ở mức thấp nhất hơn 3 năm qua, tương đương thời điểm tháng 5/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng tăng 21 lần, giảm 25 lần. Dầu diesel có 20 lần tăng và 25 lần giảm.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành không sử dụng quỹ. Số dư quỹ tính đến cuối quý II là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Ở kỳ điều hành gần nhất ngày 21/11, cơ quan điều hành quyết định giảm 110 đồng/lít với xăng E5 RON 92, về 19.340 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 80 đồng/lít, còn 20.520 đồng/lít. Tương tự, dầu diesel giảm 70 đồng/lít về 18.500 đồng/lít; dầu hỏa giảm 60 đồng/lít, còn 18.920 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 10 đồng/kg, lên 16.010 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, lực mua bắt đáy của thị trường, căng thẳng địa chính trị có chiều hướng gia tăng và lo ngại thiếu hụt nguồn cung dầu trong ngắn hạn ở một số khu vực sản xuất dầu lớn đã khiến giá dầu bật tăng từ tuần trước. Tuy nhiên gần đây, giá mặt hàng này bất ngờ lao dốc sau khi Israel và lực lượng Hezbollah ở Li Băng đồng ý ngừng bắn.

Theo dữ liệu của Trading Economics, 10h ngày 27/11, giá dầu WTI giao dịch ở mức 68,69 USD/thùng, giảm 3,58% so với tuần trước; tương tự, dầu Brent cũng ở mức 72,75 USD/thùng, giảm 3,22%.