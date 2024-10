Vàng miếng giảm 500.000 đồng/lượng, vàng nhẫn rời xa đỉnh kỷ lục

Kết phiên sáng 10/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với lúc mở phiên, về mức 82,5-84,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng.

Sau nhiều ngày neo ở vùng kỷ lục, vàng nhẫn tròn trơn quay đầu giảm 300.000 đồng mỗi chiều, xuống còn 81,5-82,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Loại vàng 0,3-0,5 chỉ được bán ra với giá 82,9 triệu đồng/lượng. So với đỉnh kỷ lục 82,3 triệu đồng/lượng được thiết lập trước đó, vàng nhẫn đã giảm 500.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Trên thế giới, mở phiên sáng 11/10 (theo giờ Việt Nam) đạt 2.632 USD/ounce, tăng 24 USD so với trước đó, chấm dứt chuỗi giảm 6 phiên liên tiếp. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới thấp hơn 5,1 triệu đồng so với vàng miếng SJC, thấp hơn 3,4 triệu đồng so với giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng thế giới có xu hướng phục hồi khi các nhà giao dịch đón nhận các dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng. Số liệu mới nhất đã giúp giới đầu tư phần nào dự đoán được đường hướng chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay.

Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,2% trong tháng 9. Tính đến tháng 9, CPI tăng 2,4%, đây là mức tăng theo năm nhỏ nhất kể từ tháng 2/2021. Một báo cáo khác cho thấy, kết thúc ngày 5/10, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần đã tăng lên 258.000 đơn, cao hơn so với ước tính là 230.000 đơn.

Vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng mỗi lượng (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá USD tự do tăng mạnh

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 102,8 điểm, giảm 0,10% so với trước đó lên vùng giá cao nhất 2 tháng nay.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.172 đồng, tăng 5 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 22.965-25.370 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.640-25.030 đồng (mua - bán), tăng 5 đồng ở chiều mua và giảm 20 đồng ở chiều bán ra so với trước đó. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.670-25.080 đồng.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.250-25.350 đồng (mua - bán), giảm 10 đồng ở chiều mua. Nhưng so với đầu tuần, giá USD tự do đã tăng 140 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.