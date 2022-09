Vàng giảm sốc

Vàng thế giới trượt dốc

Kết thúc ngày 23/9, các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng SJC tại 65,8-66,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang so với thời điểm mở cửa phiên. Có thời điểm mỗi lượng tăng 50.000 đồng song lại điều chỉnh giảm. Chênh lệch mua - bán ở mức 800.000 đồng/lượng.

Trong khi vàng trong nước ảm đạm, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh gần 30 USD, tiệm cận mốc 1.640 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm qua (23/9).

Tính đến 6h30 ngày 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở 1.644,4 USD/ounce, giảm 26,8 USD so với mức đóng cửa phiên hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank chưa thuế phí, vàng SJC đắt hơn vàng quốc tế khoảng 19,4 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước chỉ giao dịch trong biên độ hẹp (Ảnh: Tiến Tuấn).

Động thái cứng rắn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong việc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, cũng như việc tăng lãi suất của hàng loạt ngân hàng trung ương trên thế giới cuối cùng cũng đã tác động trực tiếp đến vàng.

Trong khi vàng giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 3,69%/năm. Còn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng lại đỉnh 15 năm trở lại đây, đạt 4,2%/năm. Kim loại quý thế giới từ đó gánh thêm sức ép giảm giá. Các con số cho thấy đường cong lợi suất đang đảo ngược, báo hiệu một cuộc suy thoái kinh tế.

Sugandha Sachdeva - chuyên gia của Công ty dịch vụ tài chính Religare Broking nhận định, tốc độ tăng lãi suất gây áp lực lớn lên giá vàng. Các chuyên gia cùng lo ngại về tăng trưởng và suy thoái sẽ tác động tới giao dịch vàng trong tương lai, nhất là khi nền kinh tế vẫn còn mạnh, mức tăng lãi suất "khủng" có thể sẽ được bàn tại cuộc họp chính sách sắp tới.

USD ngày càng mạnh

Tính đến 6h30 ngày 24/9 (giờ Việt Nam), chỉ số USD-Index giao dịch trên vùng 112,8 điểm, có thời điểm đạt tới 112,9 điểm, liên tục công phá mức đỉnh 20 năm. So với cách đây một năm, USD-Index hiện tại đã tăng 18,89%.

Kết thúc ngày 23/9, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.324 đồng/USD, tăng 8 đồng so với thời điểm kết phiên hôm qua và cao hơn 52 đồng so với một tuần trước. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng hơn 0,7%.

USD-Index liên tục công phá mức đỉnh mới (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn giữ nguyên giá mua - bán USD. Hiện, giá bán ra đang ở 23.700 đồng/USD, giá mua vào tạm để trống.

Trong khi đó, giá mua - bán đồng bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng mạnh so với mức đóng cửa ngày 22/9.

Tại các ngân hàng thương mại, giá bán USD đã bật tăng 10-30 đồng. Kết thúc ngày cuối tuần, Vietcombank giao dịch USD ở 23.535-23.845 đồng/USD (mua - bán). So với đầu năm, mỗi USD đã tăng 925 đồng, tương đương tăng hơn 4%.

Tại ngân hàng tư nhân, giá mua USD thấp nhất ở mức 23.535 đồng/USD, giá mua cao nhất ở mức 23.610 đồng/USD. Chiều ngược lại, giá bán USD thấp nhất đang ở 23.830 đồng/USD, giá bán cao nhất ở mức 23.960 đồng/USD.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD sáng 24/9 được giao dịch ở mức 24.060-24.130 đồng/USD (mua - bán) giữ nguyên so với hôm qua.