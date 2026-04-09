Vàng đắt đỏ, cặp đôi ở Mỹ mua nhẫn cưới bằng thép, nấu chảy trang sức cũ

Tại cửa hàng trang sức Ben Garelick ở New York (Mỹ), Peter Manka Jr. đang chứng kiến một cú sốc giá chưa từng có. Những cặp đôi bước vào cửa hàng không còn hào hứng chọn nhẫn đính hôn một như trước.

Thay vào đó, họ mang theo dây chuyền, nhẫn vàng cũ đến để nấu chảy làm nhẫn mới, nhằm bù đắp chi phí đang tăng phi mã.

Đó là bức tranh chung của ngành trang sức toàn cầu hiện nay. Khi giá vàng liên tục xô đổ các kỷ lục, cách người dân tiêu dùng và lên kế hoạch cho ngày trọng đại cũng buộc phải thay đổi hoàn toàn.

Nhiều cặp đôi mang vàng cũ nấu chảy để làm nhẫn cưới trong bối cảnh giá vàng neo cao (Ảnh: London Gold Centre).

Cú sốc giá tại quầy trang sức

Giá vàng đã trải qua những đợt biến động mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Từ mức kỷ lục gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1, giá vàng giao ngay hiện neo ở mức 4.700-4.800 USD/ounce. Mức này vẫn cao hơn 70% so với đầu năm 2025.

Sự leo thang này tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm cuối cùng. Theo Business Insider, một chiếc nhẫn đính hôn trung bình có giá 1.544 USD vào năm 2023, đã vọt lên 2.408 USD trong năm 2025, tương đương mức tăng 47%.

Đáng chú ý, đà tăng này diễn ra ngay cả khi giá kim cương nhân tạo - thành phần chính của nhẫn - đã giảm tới 40%. Điều này đồng nghĩa, phần lớn gánh nặng chi phí đều đến từ kim loại quý. Áp lực nguồn cung từ việc Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu kim cương cũng góp phần đẩy chi phí lên cao.

“Chúng tôi đang chứng kiến sự sốc thật sự về giá”, Peter Manka Jr. chia sẻ. Hệ lụy là 25-30% khách hàng quyết định hoãn mua nhẫn. Nhiều người thậm chí lùi luôn kế hoạch cầu hôn với hy vọng thị trường sẽ hạ nhiệt.

Đối với những người không thể chờ đợi, các cửa hàng khuyến nghị họ nên chốt giá ngay lập tức. Các hình thức trả góp và đặt cọc trước đang bùng nổ như một giải pháp để "khóa" mức giá hiện tại, tránh rủi ro giá thay đổi chỉ sau vài ngày.

Người tiêu dùng hạ chuẩn, doanh nghiệp xoay trục

Áp lực lạm phát đang định hình lại thói quen mua sắm. Đối mặt với chi phí đám cưới đắt đỏ, từ thợ chụp ảnh đến thuê địa điểm, ngân sách dành cho nhẫn cưới của các cặp đôi ngày càng teo tóp.

Để đối phó, người mua bắt đầu hạ tiêu chuẩn. Thay vì chọn vàng 14K hay 18K nguyên bản, khoảng 40% nam giới hiện nay chuyển sang vàng 10K (chỉ chứa 41,7% vàng nguyên chất). Thậm chí, các kim loại thay thế như tantalum hay thép mờ đang lên ngôi.

Gwen Myers, người sáng lập thương hiệu Eden Presley, đã tung ra bộ sưu tập kết hợp giữa thép đen mờ và vàng 14K với giá từ 2.000-5.000 USD. "Khách tự mua trang sức, tôi không muốn họ phải gánh mức giá 15.000 USD", bà nói với The New York Times.

Bạch kim, từng là kim loại xa xỉ bậc nhất, nay lại trở thành món "hời" ở mức 2.200 USD/ounce, chưa bằng một nửa giá vàng. Các ông lớn trong ngành cũng phải xoay trục để sinh tồn.

Pandora, thương hiệu trang sức đình đám thế giới, tuyên bố chuyển sang mạ bạch kim cho các sản phẩm bán chạy để né rủi ro từ giá bạc và vàng. Trong khi đó, lãnh đạo LVMH cho biết Tiffany & Co. đang giảm sự phụ thuộc vào bạc sterling, chuyển hướng sang vàng và trang sức cao cấp.

Tại thị trường tỷ dân như Trung Quốc, bức tranh phân hóa càng thể hiện rõ rệt. Nhu cầu trang sức vàng năm 2025 sụt giảm 25%, chỉ còn 360 tấn so với mức 630 tấn của năm 2023. Các nhà bán lẻ tỏ ra bi quan, vô cùng thận trọng trong việc nhập kho bán Tết.

Ngược lại, giới đầu tư lại gom hàng quyết liệt. Báo cáo của Metals Focus cho thấy, lượng mua vàng thỏi và tiền xu tại Trung Quốc tăng vọt 28%, đạt 432 tấn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, nhu cầu mua vàng vật chất để đầu tư tại quốc gia này vượt qua nhu cầu mua trang sức.

Phân khúc trang sức đang gặp khó khăn do giá vàng cao, trong khi đầu tư vàng lại “nóng bỏng tay” (Ảnh: Money Control).

Nền kinh tế hình chữ K trong ngành hàng xa xỉ

Sự biến động của giá vàng đang tạo ra một "nền kinh tế hình chữ K" trong ngành trang sức. Theo The New York Times, thị trường đang chia rẽ sâu sắc dựa trên mức thu nhập của người tiêu dùng.

Những khách hàng nhạy cảm về giá phải chật vật thu hẹp chi tiêu. Họ tìm đến kim cương nhân tạo cỡ lớn nhưng giá rẻ, hoặc chọn các thiết kế dải nhẫn mảnh, ít tốn kim loại.

Trong khi đó, giới nhà giàu vẫn vung tiền cho các thiết kế vàng khối táo bạo và kim cương tự nhiên đắt đỏ. Kim cương tự nhiên loại 2-4 carat đang giao dịch ở mức cao nhất trong nhiều năm, tăng 15-20% so với năm trước.

"Nhiều thương hiệu phục vụ khách cao cấp vẫn đang làm rất tốt. Sự chú ý của vàng tạo ra nhu cầu mua sắm lớn, dẫn tới các thiết kế táo bạo hơn", Abe Sherman, CEO Buyers Intelligence Group nhận định.

Nhận thức của người tiêu dùng về trang sức cũng đang thay đổi căn bản. Max Baecker, Chủ tịch American Hartford Gold, cho rằng vàng không còn đơn thuần là vật trang trí. Nó đã trở thành tài sản hữu hình có giá trị nội tại cao.

Dù phải giảm trọng lượng carat hay thay đổi thiết kế để vừa túi tiền, nhiều cặp đôi vẫn kiên quyết chọn vàng nguyên bản. "Trong thời kỳ bất ổn, biểu tượng của sự bền vững này càng trở nên mạnh mẽ hơn", ông Baecker nhận xét.

Thị trường kim loại quý dự kiến sẽ còn nhiều nhịp sóng lượn trong thời gian tới. "Trang sức sẽ không bao giờ biến mất. Nó kết nối con người, và mọi người luôn muốn mua, dù kinh tế trồi sụt", Darren Hildrow, giám đốc NouvelleBox, khẳng định. Khách hàng giờ đây không chỉ mua một món đồ làm đẹp, mà đang mua một loại tài sản bảo hiểm cho tương lai.