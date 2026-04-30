Vàng đảo chiều sốc sau khi lập đỉnh, đã hết thời “mua là thắng”?

Giai đoạn vừa qua, thị trường vàng trong nước ghi nhận nhiều biến động hiếm thấy khi giá tăng dựng đứng trong thời gian ngắn, sau đó đảo chiều giảm mạnh.

Từ vùng đỉnh, giá vàng đã điều chỉnh tới hơn 25 triệu đồng/lượng, khiến không ít nhà đầu tư mua vào ở vùng cao rơi vào trạng thái thua lỗ khi thị trường bước vào nhịp chững lại. Diễn biến này cho thấy vàng không còn là kênh “một chiều đi lên” như nhiều người từng kỳ vọng, mà đang chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố khó lường.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là nhà đầu tư cá nhân nên ứng xử như thế nào trước một thị trường biến động nhanh, biên độ lớn và tâm lý dễ bị cuốn theo đám đông.

Tại số ChatToday của báo Dân trí ngày mai (1/5), chuyên gia tài chính Trần Trọng Đức sẽ nói về chủ đề “Vàng trong chu kỳ biến động: Chiến lược nào cho nhà đầu tư cá nhân?” nhằm phân tích cho các độc giả các rủi ro hiện hữu và gợi mở cách tiếp cận phù hợp trong giai đoạn nhiều biến số hiện nay.

Trong phần đầu chương trình, ông Trần Trọng Đức sẽ tập trung lý giải những nguyên nhân cốt lõi khiến giá vàng biến động mạnh thời gian qua, từ tác động của chính sách tiền tệ, địa chính trị đến yếu tố đầu cơ và tâm lý thị trường.

Chuyên gia nói về điểm mua hợp lý của vàng (Video: Phạm Tiến - Quỳnh Anh).

Ông cũng sẽ phân tích liệu đà tăng vừa qua có phản ánh đúng giá trị của vàng hay đang bị “thổi phồng”, đồng thời chỉ ra vì sao nhà đầu tư cá nhân dễ rơi vào trạng thái FOMO (sợ bị bỏ lỡ). Những sai lầm phổ biến khi tham gia thị trường và các rủi ro “ẩn” như chênh lệch giá, thanh khoản hay rủi ro tâm lý cũng sẽ được chỉ ra.

Ông Đức sẽ nhìn lại chu kỳ tăng “khác thường” của vàng trong năm trước - khi giá liên tục lập đỉnh để làm rõ những yếu tố đã thúc đẩy thị trường và đánh giá xem chúng còn duy trì hay đã suy yếu.

Từ đó, ông đưa ra góc nhìn về khả năng vàng quay lại vùng đỉnh cũ trong ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư đang chịu thua lỗ. Kịch bản thị trường đi ngang, tích lũy và chiến lược phù hợp trong giai đoạn “hạ nhiệt” cũng sẽ là nội dung trọng tâm được đề cập.

Vì sao người dân rất dễ “đu đỉnh” vàng? (Video: Phạm Tiến).

Ở phần cuối, chuyên gia sẽ bàn về cách nhà đầu tư cá nhân nên tiếp cận vàng trong danh mục tài sản, từ việc xác định điểm mua hợp lý, thiết lập nguyên tắc cắt lỗ - chốt lời, đến so sánh vai trò của vàng với các kênh đầu tư khác.

Ông cũng sẽ làm rõ khi nào vàng thực sự là tài sản phòng thủ và khi nào trở thành khoản đầu tư rủi ro. Đặc biệt, những nguyên tắc quan trọng giúp nhà đầu tư tránh bị cuốn theo tâm lý đám đông trong thị trường biến động mạnh sẽ được nhấn mạnh.