Kinh tế tư nhân là động lực then chốt đưa Thủ đô bứt phá

GRDP năm 2025 của Hà Nội ước tăng khoảng 8,5%

Tối 22/12, chia sẻ tại Lễ tôn vinh Doanh nhân - Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng năm 2025 đánh dấu một giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng, lạm phát và xung đột địa chính trị diễn biến khó lường.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, cùng sự ra đời bộ tứ nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết 57 về Khoa học và công nghệ, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đã đưa kinh tế Việt Nam đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tăng trưởng GDP năm 2025 dự kiến đạt khoảng 8,2%, thuộc nhóm cao nhất châu Á; quy mô GDP ước đạt từ 510 đến 571 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, giữ vị thế hàng đầu trong khu vực ASEAN.

Những kết quả trên khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, trong đó cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp - đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa chính là động lực then chốt của tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những thách thức lớn đang đặt ra với kinh tế toàn cầu bất ổn, tiêu chuẩn xanh - số - ESG ngày càng khắt khe, biến đổi khí hậu và thiên tai tác động trực tiếp đến sản xuất, chuỗi cung ứng và đời sống xã hội.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Đối với Hà Nội, GRDP năm 2025 của Thành phố ước tăng khoảng 8,5%, là mức tăng trưởng cao trong bối cảnh nhiều khó khăn, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước.

"Kết quả này có phần đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô. Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội trong việc đại diện, kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp", Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự và phát biểu tại Lễ Tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025 (Ảnh: VGP).

Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi

Phó Thủ tướng nhấn mạnh giai đoạn từ nay đến năm 2030 mở ra không gian phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, kinh tế tri thức và hội nhập sâu rộng. Do đó, Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, an toàn.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự đồng hành của chính quyền Thành phố và nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô sẽ tiếp tục nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò "Kinh tế tư nhân - động lực quan trọng của nền kinh tế Thủ đô và đất nước".

Phát biểu tại sự kiện, TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội - cho biết doanh nghiệp nhỏ và vừa là lực lượng chiếm 98,5% tổng số doanh nghiệp, đóng góp 50% GDP và tạo ra hàng triệu việc làm mỗi năm.

Lễ tôn vinh năm nay định vị khát vọng và vai trò của doanh nhân Thủ đô trong giai đoạn lịch sử "Kỷ nguyên mới", nhấn mạnh thời điểm chuyển mình mạnh mẽ của đất nước từ khi Bộ Chính trị ban hành 4 Nghị quyết chiến lược năm 2025.

"Sự kiện khẳng định vai trò đội ngũ doanh nhân Thủ đô những người dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, áp dụng chuẩn ESG, đổi mới mô hình kinh doanh và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc tế", TS Mạc Quốc Anh chia sẻ .