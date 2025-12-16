VAL góp phần bảo đảm an ninh lương thực - thực phẩm cho ngành chăn nuôi

Việc mở rộng này, kết hợp với dây chuyền số 1 (đi vào hoạt động từ năm 2011), đưa tổng công suất ép dầu của VAL lên 7.800 tấn/ngày, khẳng định vị thế tổ hợp ép dầu đậu nành lớn hàng đầu Đông Nam Á.

Khi vận hành hết công suất, cả hai dây chuyền ép dầu sẽ xử lý tới 2,6 triệu tấn đậu nành và sản xuất gần 2 triệu tấn khô dầu đậu nành mỗi năm, góp phần đáp ứng nhu cầu thức ăn chăn nuôi trong nước.

Lễ khánh thành dây chuyền ép dầu đậu nành số 2 đưa VAL trở thành Tổ hợp ép dầu đậu nành lớn hàng đầu Đông Nam Á (Ảnh: VAL).

Lễ khánh thành có sự tham dự của ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TPHCM; ông Rajpal Singh, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam; bà Anne Benjaminson, Phó tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM; ông Kuok Khoon Hong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Điều hành Tập đoàn Wilmar International Limited; ông Greg Heckman, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Bunge; cùng các lãnh đạo địa phương, đối tác chiến lược cùng các thành viên Hội đồng Quản trị của Bunge, Wilmar và VAL.

VAL là công ty liên doanh giữa Bunge và Wilmar, chuyên hoạt động trong lĩnh vực chế biến hạt có dầu và cung cấp sản phẩm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Cột mốc khánh thành dây chuyền ép dầu đậu nành số 2 đánh dấu bước tiến đột phá của VAL.

Sự kiện thiết kế khu trưng bày các sản phẩm tiêu biểu mà VAL đang cung cấp cho khách hàng (Ảnh: VAL).

Tọa lạc trên khu đất có diện tích 11,2ha tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, tổ hợp VAL bao gồm 8 silo lưu trữ công suất lớn với tổng sức chứa 120.000 tấn, cùng hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm hoàn toàn tự động, giúp duy trì độ tươi, ổn định dưỡng chất và đáp ứng các tiêu chuẩn chế biến tối ưu.

Tích hợp các công nghệ tiên tiến từ những nhà cung cấp hàng đầu thế giới như Desmet, Crown, nhà máy được thiết kế với quy trình tự động hóa hoàn toàn. Các cảm biến thông minh kết hợp với phân tích NIR liên tục giám sát các thông số quan trọng, giảm thiểu sai lệch và đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định.

Quy trình sản xuất được VAL vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, bao gồm HACCP, HALAL, KOSHER, ISO 22000:2018, ISO 14001:2015, FSSC phiên bản 6 và OSHA, qua đó đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc minh bạch và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Đối với khách hàng, VAL cam kết cung cấp sản phẩm khô dầu đậu nành truy xuất nguồn gốc đầy đủ, giao hàng đúng hạn với lợi thế về độ tươi - kết quả trực tiếp từ sản xuất nội địa.

Tổng công suất ép dầu của VAL lên đến 7.800 tấn/ngày, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu thức ăn chăn nuôi trong nước (Ảnh: VAL).

Bên cạnh phục vụ ngành chăn nuôi, nhà máy được dự kiến sản xuất hơn 500.000 tấn dầu thô đậu nành mỗi năm, phục vụ cả nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cho biết: “Lễ khánh thành là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế về triển vọng phát triển mạnh mẽ và ổn định của TPHCM. Nhà máy được kỳ vọng trở thành một dự án chế biến nông sản quy mô lớn trong khu vực Đông Nam Á, sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt và phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của thành phố”.

Ông Nguyễn Công Vinh tin rằng với vị trí thuận lợi cùng với khả năng cung cấp khoảng 30% thị phần khô đậu nành cho ngành thức ăn chăn nuôi, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực - thực phẩm.

Dự án được kỳ vọng giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng và ổn định giá thành cho ngành chăn nuôi; bổ sung nguồn thu ngân sách, tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định với thu nhập cao, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho địa phương.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ khánh thành (Ảnh: VAL).

Dây chuyền ép dầu đậu nành số 2 cũng tiếp tục hướng đến mục tiêu “tăng trưởng xanh - phát triển có trách nhiệm” của VAL, với hệ thống thu hồi và tái sử dụng nhiệt thải, tuần hoàn nước khép kín, cùng quy trình tự động hóa và các chương trình đào tạo an toàn thường xuyên.

Ông Nguyễn Minh Vĩ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Nông sản Việt Nam (VAL) chia sẻ về cột mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn của VAL (Ảnh: VAL).

Ông Nguyễn Minh Vĩ, Tổng giám đốc Công ty TNHH kinh doanh nông sản Việt Nam (VAL), chia sẻ: “Việc đưa vào vận hành dây chuyền ép dầu đậu nành số 2 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn của VAL nhằm mở rộng công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Với một trong những tổ hợp sản xuất tích hợp lớn nhất khu vực, được vận hành bằng công nghệ tiên tiến và định hướng bởi chiến lược phát triển bền vững, VAL tự tin vào khả năng mang lại giá trị thiết thực cho các đối tác và cộng đồng - đóng góp vào sự phát triển của một ngành chăn nuôi hiện đại, tự chủ và bền vững”.