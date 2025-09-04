Ưu đãi cho khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử của BAC A BANK

“Kích hoạt Ebank - Nhanh tay nhận thưởng” cùng BAC A BANK

Nhằm khuyến khích khách hàng lựa chọn các hình thức thanh toán không tiền mặt và nâng cao trải nghiệm, BAC A BANK một mặt không ngừng nâng cấp ứng dụng ngân hàng điện tử, một mặt liên tục tung ra nhiều chương trình khuyến mãi từ đầu năm.

Với chương trình “Kích hoạt Ebank - Nhanh tay nhận thưởng” lần này, khách hàng mới và hiện hữu đều có cơ hội tham gia nhận ưu đãi trong khoảng thời gian từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/11.

Cụ thể, chương trình áp dụng cho khách hàng mới đăng ký mở tài khoản thanh toán và dịch vụ Ngân hàng điện tử qua phương thức eKYC trên ứng dụng BAC A BANK Mobile Banking hoặc tại quầy giao dịch. Riêng khách hàng hiện hữu đã có tài khoản thanh toán hoặc mã khách hàng (số CIF) tại BAC A BANK chỉ cần đăng ký thêm dịch vụ Ngân hàng điện tử lần đầu tiên qua phương thức eKYC trên ứng dụng BAC A BANK Mobile Banking hoặc tại quầy giao dịch.

Theo đó, sau khi đăng ký dịch vụ eKYC, khách hàng chỉ cần phát sinh giao dịch bất kỳ từ 50.000 đồng trở lên và/hoặc duy trì số dư bình quân tháng xét thưởng từ 100.000 đồng trở lên (các giao dịch hợp lệ: chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiền trực tuyến, thanh toán hóa đơn, nạp tiền, dịch vụ QR, thanh toán thẻ tín dụng BAC A BANK) sẽ được nhận khuyến mại.

Tuỳ theo số dư bình quân, giá trị quà có thể lên tới 50.000 đồng. Ngoài phần thưởng tiền mặt, khách hàng còn đồng thời nhận được ưu đãi miễn phí tài khoản Nickname và miễn phí quản lý tài khoản - những tiện ích tài chính thiết thực giúp tối ưu trải nghiệm và tiết kiệm chi phí.

Ứng dụng BAC A BANK Mobile Banking không ngừng nâng cao trải nghiệm vì tiện ích của khách hàng

Đại diện ngân hàng cho biết: “Ứng dụng BAC A BANK Mobile Banking ra mắt năm 2021 và được nâng cấp toàn diện vào cuối năm 2024, với định hướng cải thiện cả về tính năng lẫn trải nghiệm người dùng. Giao diện ứng dụng được sắp xếp khoa học, thân thiện, tốc độ xử lý nhanh và ổn định, trong khi các lớp bảo mật liên tục được nâng cao nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng khi giao dịch. Không chỉ tập trung các dịch vụ ngân hàng cơ bản, ứng dụng còn tích hợp hệ sinh thái tiện ích đa dạng, từ thanh toán QR, nạp tiền, thanh toán hóa đơn đến quản lý thẻ, gửi tiết kiệm trực tuyến, mang lại sự tiện lợi vượt trội trên thiết bị di động”.

Khách hàng có cơ hội nhận tới 50.000 đồng khi đăng ký mới tài khoản và dịch vụ Ngân hàng điện tử qua eKYC (Ảnh: BAC A BANK).

Ngân hàng ghi nhận phản hồi từ đông đảo khách hàng cũng cho thấy BAC A BANK Mobile Banking dễ sử dụng, tính năng đầy đủ, thường xuyên có các chương trình ưu đãi hấp dẫn và thực sự hữu ích trong cuộc sống hằng ngày. Với định hướng phát triển ngân hàng số toàn diện, BAC A BANK cam kết tiếp tục nâng cấp dịch vụ, mang đến trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho người dùng trong thời gian tới.

Để nắm được các thông tin chi tiết hơn về các chương trình ưu đãi và ứng dụng BAC A BANK Mobile Banking, khách hàng có thể truy cập website: www.baca-bank.vn, hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 588 828, hoặc hệ thống chi nhánh/phòng giao dịch toàn quốc của BAC A BANK.