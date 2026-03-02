Ứng dụng ECO Người Tiêu Dùng đổi tên thành ECO Me

Sự thay đổi này một lần nữa khẳng định định vị ứng dụng "tiêu dùng thông minh" cùng mục tiêu hướng tới việc nâng cao trải nghiệm ứng dụng hàng ngày cho hàng triệu khách hàng.

Giải pháp toàn diện giải quyết bài toán cho phụ huynh hiện đại

Thay vì sử dụng nhiều ứng dụng tách rời cho chuỗi hoạt động, như quản lý học đường của con, tích lũy, chi tiêu, phụ huynh nay đã có một nền tảng "All-in-one" (tất cả trong một). Giải pháp tích hợp cả việc quản lý tài chính gia đình lẫn hành trình học tập của con cái chỉ với một điểm chạm.

ECO Me không chỉ cung cấp một ứng dụng thanh toán, mua sắm đơn thuần, mà còn được xây dựng định hướng như một "người trợ lý" đắc lực, giúp khách hàng kiểm soát tài chính minh bạch, đồng hành cùng sự phát triển của con cái và tối ưu hóa các khoản chi tiêu hàng ngày.

Khẳng định định vị: Đặt người dùng "Me - tôi" làm trung tâm

Đúng như tên gọi mới, với triết lý đặt chữ “Me - tôi” làm trung tâm của mọi trải nghiệm, thương hiệu thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc mang đến trải nghiệm đo ni đóng giày cho từng khách hàng. ECO Me không chỉ là ứng dụng thanh toán mà là một ứng dụng tiêu dùng thông minh.

Cụ thể, ECO Me sẽ mang đến cho người dùng hai nhóm giải pháp cốt lõi bao gồm: Giải pháp giáo dục số và giải pháp tài chính. Ứng dụng sẽ kết nối chặt chẽ với môi trường học đường, qua đó hỗ trợ phụ huynh trong việc quản lý học sinh một cách hiệu quả thông qua giải pháp thẻ học sinh thông minh, các chi tiêu tại trường, tính năng nhắc và đóng học phí thuận tiện, thanh toán học phí trả sau...

Bên cạnh đó, ứng dụng cung cấp tiện ích mua sắm và thanh toán thiết yếu, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiêu dùng thực tế của nhiều gia đình. Để tối ưu trải nghiệm khách hàng, giao diện ứng dụng cũng được cá nhân hóa theo từng nhóm trải nghiệm, khách hàng có thể lựa chọn tùy chỉnh ngay trong ứng dụng.

Sự kết hợp độc đáo này đưa ECO Me trở thành ứng dụng duy nhất trên thị trường hiện nay tập trung mang lại trải nghiệm chuyên sâu cho người dùng trong cả hai lĩnh vực giáo dục và tiêu dùng.

Giữ vững các giá trị cốt lõi trên hành trình mới

Dù khoác lên mình diện mạo mới, ECO Me khẳng định vẫn giữ vững tinh thần: Đồng hành - Khác biệt - Tin cậy. Việc đổi mới tên gọi ECO Me là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong nỗ lực thấu hiểu khách hàng của Finviet.

Khách hàng có thể cập nhật ứng dụng và khám phá diện mạo mới của ECO Me.

Về ứng dụng ECO Me

Được phát triển bởi Công ty Cổ phần công nghệ Finviet, ECO Me (tiền thân là ECO Người Tiêu Dùng) là ứng dụng tiêu dùng thông minh, giúp kết nối hoạt động quản lý học đường của con, tích lũy, chi tiêu trên một nền tảng duy nhất, từ đó mang đến giải pháp toàn diện cho khách hàng..

Giải pháp giáo dục: Ứng dụng sẽ kết nối chặt chẽ với môi trường học đường, qua đó hỗ trợ phụ huynh việc quản lý học sinh một cách hiệu quả thông qua giải pháp thẻ học sinh thông minh, các chi tiêu tại trường, tính năng nhắc và đóng học phí thuận tiện, thanh toán học phí trả sau bảo mật, an toàn và tiết kiệm.

Thanh toán tiện ích: Giải quyết dễ dàng mọi hóa đơn sinh hoạt thiết yếu như điện nước, internet, 3G/4G, nạp tiền điện thoại, cho đến các dịch vụ nâng cao như mua trước trả sau và bảo hiểm.

Mua sắm thông minh: Mở ra không gian mua sắm trực tuyến đa dạng, kết nối người dùng với các tiệm tạp hóa gần nhà cũng như hệ thống cửa hàng chính hãng uy tín.

Tối ưu chi tiêu: Liên tục cập nhật các chương trình khuyến mãi, hoàn tiền, giảm giá và voucher hấp dẫn, giúp khách hàng tận dụng tối đa lợi ích trên mỗi giao dịch.

An toàn và bảo mật: ECO là ứng dụng được ngân hàng nhà nước cấp phép dịch vụ ví điện tử và cam kết bảo mật dữ liệu với cấp độ tuân thủ cao nhất trong lĩnh vực thanh toán điện tử PCI DSS.