Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang giảm thù lao của các sếp Masan

Từ cuối năm ngoái, giới phân tích nhận định triển vọng năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) sẽ gặp nhiều thách thức do sức tiêu dùng suy yếu. Chi phí tài chính của doanh nghiệp được dự báo cũng sẽ cao hơn so với cùng kỳ sẽ làm giảm thu nhập trong năm nay.

Những dự báo này đã dần thành hiện thực khi xem xét trên báo cáo tài chính quý II/2023 của doanh nghiệp.

Cụ thể, trong quý vừa qua, tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang có doanh thu thuần gần 18.609 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt khoảng 37.315 tỷ đồng, tăng 4% so với mức 36.023 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái.

Doanh thu tài chính của tập đoàn này quý II vừa qua tăng 18% lên khoảng 690 tỷ đồng. Tuy nhiên lũy kế 6 tháng đầu năm, khoản thu này giảm 16% so với năm trước.

Trong kỳ, các khoản chi phí của doanh nghiệp tăng mạnh. Chi phí bán hàng cỡ 3.432 tỷ đồng, tăng 17% so với năm ngoái. Chi phí tài chính tăng 36% lên mức 2.139 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng tới 66%.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý II giảm 12%, còn gần 903 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của Masan đạt hơn 429 tỷ đồng, giảm 64,7% so với quý II năm ngoái. Lũy kế nửa đầu năm, lãi sau thuế đạt khoảng 869 tỷ đồng, giảm 72% so với năm ngoái.

Tập đoàn này giải trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm bởi 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất, chi phí tài chính cao hơn do lãi suất đi vay tăng so với cùng kỳ năm trước. Thứ hai, khoản lợi nhuận từ các công ty liên kết thấp hơn so với cùng kỳ.

Chi phí lãi vay tăng cao cũng thể hiện trên báo cáo về dòng tiền của doanh nghiệp. Trong nửa đầu năm, tập đoàn này chi ra gần 3.729 tỷ đồng chi phí lãi vay và các chi phí khác, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, tiền thu hồi từ cho vay, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư trong nửa đầu năm chỉ còn gần 1.782 tỷ đồng, giảm 58,2% so với mức 4.261 tỷ đồng năm ngoái. Đối chiếu trên bảng cân đối kế toán, các khoản tương đương tiền của Masan tại ngày 30/6 là 6.394 tỷ đồng, giảm 47% so với hồi đầu năm.

Trong bối cảnh kinh doanh không khả quan, thù lao trả cho ban quản lý chủ chốt của tập đoàn trong nửa đầu năm chỉ còn 75 tỷ đồng, giảm 29% so với mức gần 106 tỷ đồng năm 2022.

Thù lao của các quản lý chủ chốt Masan giảm 29% so với năm ngoái (Ảnh chụp màn hình).

Dù vậy, một số công ty chứng khoán dự đoán niềm tin của người Việt Nam sẽ phục hồi sớm hơn dự kiến và bối cảnh kinh tế thuận lợi hơn trong năm 2024. Cùng với việc điều chỉnh giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, lợi nhuận của Masan được dự đoán sẽ phục hồi từ năm 2024.