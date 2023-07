Masan dự kiến đạt doanh thu 90.000 tỷ đồng năm 2023

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất của Masan đạt 18.609 tỷ đồng trong quý II, tăng 4,3%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Masan ghi nhận doanh thu thuần đạt 37.315 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Quý II/2023 ghi nhận những thách thức từ kinh tế thế giới cũng như trong nước gây ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Mặc dù tăng trưởng GDP Việt Nam đạt mức 4,1%, tăng nhẹ từ mức 3,3% của quý trước đó, mức tăng này còn khiêm tốn so với mục tiêu tăng trưởng 6,5% của Chính phủ đề ra cho cả năm 2023. Chính vì thế, tâm lý chung của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn thận trọng trong 6 tháng đầu năm 2023, dẫn tới hệ quả là hầu hết các doanh nghiệp FMCG và bán lẻ tại Việt Nam đều có kết quả kinh doanh giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, trái ngược với những bất lợi của thị trường, nền tảng tích hợp tiêu dùng - bán lẻ của Masan hợp nhất WinCommerce (WCM) và Masan Consumer Holdings (MCH), The CrownX (TCX), đã nắm bắt thành công sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng và đạt được tăng trưởng.

Hết quý II/2023, tổng số điểm bán của WinMart+ và WinMart tăng lên 3.511 điểm (Ảnh: Masan).

Cụ thể, doanh thu của TCX ghi nhận 26.835 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và 13.535 tỷ đồng trong quý II, lần lượt tăng 3,1% và 7,6% so với cùng kỳ. EBITDA của TCX đạt 3.507 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và 1.976 tỷ đồng trong quý II năm 2023, lần lượt tăng 10,3% và 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu thuần của WCM đạt 14.517 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và 7.182 tỷ đồng, tăng lần lượt 1,5% và 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 24,8% trong quý II/2023.

WCM đã mở thêm 152 cửa hàng WinMart+ và 2 siêu thị WinMart mới trong 6 tháng đầu năm 2023, nâng tổng số điểm bán lên 3.511 địa điểm trên toàn quốc cho cả siêu thị mini và siêu thị. 106 cửa hàng WIN đạt mức tăng trưởng doanh số bán hàng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu thuần của MCH ghi nhận đạt 12.940 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ, tương ứng tăng 4,7%. Tính riêng trong quý II, mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 13%, đạt 6.675 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của MCH liên tục mở rộng và đạt 45% trong quý II/2023, tăng từ mức 39,7% cùng kỳ năm ngoái. Biên EBITDA của MCH cũng tăng lên 25% trong quý II năm nay, vượt trội so với mức 23,5% năm ngoái.

Các ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi, và sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình (HPC) ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 21,3%, 7,8%, và 52,1% trong 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ. Xét riêng quý II, mức tăng tương ứng về doanh thu là 29,8%, 24,6%, và 73,6% so với cùng kỳ.

Nhờ doanh thu cao hơn trên tất cả các phân khúc sản phẩm và đẩy mạnh mảng kinh doanh thịt chế biến, doanh thu Masan MeatLife (MML) tăng 70,2% trong nửa đầu năm 2023 và 68,7% trong quý II năm 2023 so với cùng kỳ.

Hai mảng có kết quả chưa tích cực là Masan High-Tech Materials (MHT) giảm 9,9% và Phúc Long (PLH) giảm 4,6% trong 6 tháng đầu năm, do nhu cầu thế giới giảm và ngành bán lẻ F&B gặp khó khăn.

Dựa trên kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và đà tăng trưởng hiện tại, Masan dự kiến sẽ đạt doanh thu 83.500 - 90.000 tỷ đồng, và 3.000 - 4.000 tỷ đồng lợi nhuận thuần trước phân bổ cổ đông thiểu số vào năm 2023. Tuy ước tính này thấp hơn so với dự báo vào đầu năm 2023 nhưng đà hoạt động tích cực gần đây trong quý II/2023 cũng như kết quả khả quan ban đầu của các sáng kiến chiến lược đã giúp ban lãnh đạo tin tưởng vào động lực tăng trưởng của Masan trong 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, WCM sẽ mở thêm 348 cửa hàng mới, trong đó bao gồm 50 cửa hàng WIN, 200 cửa hàng theo mô hình nông thôn WinMart+ Rural, và số còn lại là cửa hàng WinMart+ trong 6 tháng cuối năm 2023.

Ngoài ra, WCM sẽ cải tạo 250 cửa hàng WinMart+ sang mô hình WIN, chuyển đổi 676 cửa hàng hiện có ở khu vực nông thôn sang mô hình WinMart+ Rural, và chuyển đổi 9 WinMart sang mô hình mới để thúc đẩy tăng trưởng LFL. Với những sáng kiến này, WCM đặt mục tiêu biên EBITDA đạt 5% vào cuối năm và mang lại doanh thu từ 30.500 - 33.500 tỷ đồng.

MEATDeli sẽ phát triển đa dạng hình thức phân phối và tiệm cận gần hơn với giá tại các chợ (Ảnh: Masan).

MML đặt mục tiêu tăng doanh số hàng ngày trong mạng lưới WCM từ mức 1,55 triệu lên 2 triệu đồng bằng chiến lược giá linh động. Dự kiến, MML sẽ tăng cường tích hợp vào mạng lưới của WCM để phân phối đúng loại sản phẩm đến đúng cửa hàng phù hợp, đồng thời nâng cao hình ảnh thương hiệu MEATDeli tại các cửa hàng WCM thông qua việc triển khai gian hàng Góc Thịt.

MCH được định hướng tập trung vào việc tung ra các sản phẩm đồ uống, đồ chăm sóc cá nhân, gia đình, và các sản phẩm tiện lợi mới. Ngoài ra, MCH sẽ tối ưu hóa danh mục sản phẩm, luân chuyển hợp lý các sản phẩm chưa đạt hiệu quả mong đợi.

Theo kế hoạch, PLH mở thêm 25 cửa hàng mới trong nửa cuối năm 2023, đồng thời cải thiện doanh thu trên mỗi cửa hàng tiệm cận mức của nửa cuối năm 2022. PLH sẽ tiếp tục triển khai mô hình Hubs & Spokes, và cải thiện doanh số B2B.

MHT đặt mục tiêu tăng doanh số bán vật liệu bằng cách chủ động xây dựng tệp khách hàng tiềm năng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, và bán bớt trữ lượng đồng (mục tiêu 30.500 tấn trong nửa cuối năm 2023).