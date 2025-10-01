Tư vấn viên bảo hiểm Manulife được đào tạo kiến thức sức khỏe cộng đồng

Kể từ lễ công bố hợp tác vào tháng 7/2025 đến nay, Manulife Việt Nam đã phối hợp với Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam và Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội triển khai 20 khóa học. Chương trình được tổ chức tại Hà Nội và TPHCM, với sự tham gia của hơn 1.000 tư vấn viên đến từ nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Tư vấn viên Manulife tham gia khóa đào tạo tại TPHCM (Ảnh Huệ Ngọc).

Trực tiếp giảng dạy, PGS.TS.BS Lê Thị Thanh Xuân - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội - cho biết các lớp học luôn kín chỗ, tỷ lệ tham dự đầy đủ.

“Điều tôi ấn tượng là sự cầu thị của học viên. Các bạn không chỉ tập trung nghe giảng mà còn tích cực thảo luận các tình huống gắn với thực tiễn công việc như: khách hàng hỏi về chỉ số xét nghiệm, thắc mắc liên quan đến lối sống lành mạnh cho người bệnh… Những trao đổi này làm không khí lớp học rất sôi nổi và giúp nội dung được áp dụng ngay vào thực tế”, bà chia sẻ.

Theo kế hoạch, trong quý IV năm nay, Manulife sẽ tiếp tục triển khai thêm 25 khóa học với hơn 1.200 tư vấn viên được trang bị kiến thức y khoa nền tảng, nâng tổng số tư vấn viên được đào tạo lên 2.200 người. Nội dung bao gồm kiến thức phổ thông về các bệnh lý thường gặp trong cộng đồng, cách chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, cùng các kỹ năng thực hành cơ bản để hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn.

Hiệu quả thực tế

Theo khảo sát nhanh sau mỗi khóa, hơn 97% học viên cho biết chương trình giúp ích trực tiếp cho công việc. Hầu hết tư vấn viên đánh giá cao nội dung khóa học, nhất là phần thực hành và xử lý tình huống với khách hàng.

Chị Lê Thị Phương Mai, một tư vấn viên Manulife tại Hà Nội, cho biết khóa học giúp chị tự tin hơn khi đồng hành với khách hàng.

“Nhờ được hệ thống hóa kiến thức, tôi có thể chia sẻ cho khách hàng các khái niệm y khoa phổ thông và cách liên hệ với quyền lợi bảo hiểm. Tôi cũng có thể giải thích rõ ràng hơn vì sao một số chi phí được chi trả, một số khác thì cần bổ sung hồ sơ, đồng thời hướng dẫn khách hàng trao đổi sâu hơn với bác sĩ khi cần thiết”, chị Mai cho hay.

Các hoạt động thực hành nhóm và thảo luận tình huống diễn ra sôi nổi, tích cực (Ảnh Huệ Ngọc).

Nhiều khách hàng cũng cảm nhận được giá trị mới từ tư vấn viên Manulife. Chị Nguyễn Thị Miên, khách hàng tại TPHCM, chia sẻ: “Tuần trước, tôi đi bệnh viện vì rối loạn tiêu hóa. Chị tư vấn viên Manulife hướng dẫn tôi cách chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm. Chị còn chia sẻ những kiến thức phổ thông bổ ích về chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh”.

Chương trình đào tạo kiến thức sức khỏe cộng đồng cho lực lượng tư vấn viên bảo hiểm là sáng kiến tiên phong của Manulife nhằm nâng cao chuẩn mực đội ngũ tư vấn viên - vừa hiểu biết về nghiệp vụ bảo hiểm, vừa có kiến thức về sức khỏe cộng đồng để đồng hành hiệu quả cùng khách hàng.

Đây cũng là bước đi khẳng định cam kết của Manulife trong việc đồng hành cùng khách hàng trên hành trình sống khỏe, sống chủ động.