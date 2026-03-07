Từ tăng trưởng sang xanh hóa: Chuyển đổi không khói thuốc như một phần của hệ sinh thái phát triển bền vững

Bước chuyển đổi chiến lược này diễn ra trong bối cảnh các nước thúc đẩy Net Zero và kinh tế tuần hoàn, khi doanh nghiệp không chỉ được đánh giá về tính phát triển bền vững mà cả về sự phù hợp của mô hình sản phẩm với xu hướng xanh hóa. Với ngành thuốc lá, yêu cầu chuyển đổi càng cấp thiết do tác động sức khỏe và ảnh hưởng lên môi trường, phát thải CO2, rác thải đầu lọc của sản phẩm...

Kỷ nguyên mới của ngành thuốc lá: Loại bỏ đốt cháy để giảm phát thải

Trong bối cảnh các nước theo đuổi Net Zero, các sản phẩm không khói đang trở thành một phần của giải pháp. Vấn đề không chỉ tác động của sản phẩm đến cá nhân, mà cần nhìn rộng hơn ở khía cạnh nếu người trưởng thành vẫn sử dụng nicotine, lựa chọn nào ít tạo ra khói, khí thải và giảm tác động môi trường?

Khác biệt giữa thuốc lá điếu và sản phẩm không khói nằm ở cơ chế đốt. Thuốc lá điếu tạo khói, tro, đầu lọc và khí thải khi bị đốt cháy trực tiếp, trong khi sản phẩm không khói không tạo khói do không đốt cháy. Việc chuyển đổi sản phẩm cũng giúp tối ưu chuỗi cung ứng theo hướng giảm tác động lên rừng và hệ sinh thái.

Từ năm 2008- 2025, PMI đã đầu tư nghiên cứu - phát triển sản phẩm không khói. Một số sản phẩm đã được FDA cho phép tiếp thị với chỉ định “Giảm thiểu phơi nhiễm với chất độc hại”.

Song song đó, PMI cũng triển khai các cam kết môi trường ở cấp vận hành, tích hợp vào chiến lược phát triển dài hạn. Báo cáo gần đây cho biết 61% cơ sở sản xuất đã đạt trung hòa carbon; 88% nguyên liệu thuốc lá không liên quan đến mất rừng tự nhiên; 99% nông dân trong chuỗi cung ứng có thu nhập đủ sống; và mục tiêu trung hòa carbon toàn chuỗi giá trị được đặt ra cho năm 2040.

“Mục tiêu hướng tới một tương lai không khói thuốc và cam kết phát triển bền vững của chúng tôi gắn bó chặt chẽ với nhau. Cả hai đều phản ánh mục đích tạo ra giá trị lâu dài đồng thời giải quyết các tác động của sản phẩm đối với xã hội và môi trường”, ông Jacek Olczak, CEO Tập đoàn PMI, cho biết.

Ông Jacek Olczak, Tổng giám đốc điều hành PMI (Ảnh: PMI).

Trong quá trình xanh hóa, PMI đã thực hiện nhiều hoạt động trên toàn cầu, với tỷ trọng cao ở khu vực châu Á.

Tại Ấn Độ, các chương trình quản lý nước được triển khai tại bang Andhra Pradesh nhằm hỗ trợ nông dân trồng thuốc lá ở những nơi khô hạn. Qua hợp tác với địa phương và tổ chức phi chính phủ, các dự án xây dựng ao chứa nước và tối ưu hóa tưới tiêu đã góp phần nâng cao khả năng trữ nước, giảm áp lực tài nguyên và cải thiện sinh kế cho nông hộ nhỏ lẻ. Từ năm 2019-2023, tổng lượng nước được tối ưu hóa đạt 8,1 triệu m3, tiến gần hơn tới mục tiêu dài hạn.

Tại Philippines, trước sự hạn chế về trạm sạc, khung pháp lý và cơ chế ưu đãi, khiến phương tiện động cơ đốt chiếm ưu thế, PMFTC - công ty con của PMI - đã chủ động điện khí hóa đội xe nhằm đóng góp vào mục tiêu giảm khí thải nhà kính toàn cầu.

Đến tháng 7/2025, đội xe đã mở rộng lên 106 xe tải giao hàng chạy bằng điện. Cùng với chương trình đào tạo lái xe tối ưu hiệu suất, doanh nghiệp đã giảm 40% lượng phát thải carbon/km vận tải.

Mạng lưới trạm sạc riêng của PMFTC được phát triển nhằm giải quyết việc thiếu cơ sở hạ tầng sạc công cộng tại Philippines. Nguồn: PMI

16 tỷ USD và tạo ra lực lượng lao động kỹ thuật cao toàn cầu

Khoản đầu tư hơn 16 tỷ USD vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm không khói không chỉ thể hiện chiến lược dài hạn mà còn cho thấy sự tái phân bổ nguồn lực toàn cầu, góp phần cung cấp đa dạng giải pháp cho người hút thuốc, cải thiện nội lực kinh tế, xã hội.

Đằng sau con số này là hệ sinh thái gồm các trung tâm nghiên cứu, nhà máy và chuỗi cung ứng trải rộng nhiều quốc gia, duy trì hàng nghìn việc làm với trình độ kỹ thuật cao. Nhờ đó, nhiều quốc gia – đặc biệt tại khu vực ASEAN như Indonesia, Malaysia, Philippines – đã dần thoát khỏi “vùng trũng” bị nhìn nhận chỉ dựa vào lực lượng lao động phổ thông.

Riêng Philippines đã có hơn 1.300 việc làm mới và thu hút hơn 150.000 thành viên tham gia vào mạng lưới bán lẻ địa phương khi các nhà máy sản xuất sản phẩm không khói hiện diện.

Theo báo cáo kinh doanh của PMI, hiện tập đoàn có hơn 82.700 nhân viên toàn cầu, trong đó khoảng 1.500 chuyên gia làm việc tại các trung tâm R&D để giám sát, đánh giá khoa học danh mục các sản phẩm không khói. Tính đến năm 2025, danh mục sản phẩm không khói của công ty đã có mặt ở 106 quốc gia với 16 cơ sở chuyên sản xuất.

Theo ước tính cùng năm, hơn 43 triệu người trưởng thành trên thế giới đã chuyển sang sử dụng sản phẩm không khói. Có thể thấy, chuyển đổi sang sản phẩm không khói nhằm giảm phát thải không chỉ là xu hướng tiêu dùng mà còn là yêu cầu tất yếu của tiến trình xanh hóa toàn cầu, đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển bền vững dài hạn.