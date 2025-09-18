Từ nội địa đến toàn cầu: Ngân hàng Việt trên hành trình hội nhập

Ngân hàng Việt trên hành trình hội nhập toàn cầu

Theo Quyết định số 986 ngày 8/8/2018 về chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu có 2-3 ngân hàng thương mại Việt Nam lọt vào “Top 100 ngân hàng có thương hiệu lớn nhất châu Á”.

Mục tiêu này không chỉ giới hạn ở quy mô vốn hay tổng tài sản, mà còn hướng tới việc nâng cao uy tín, quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, cùng với khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Trụ sở Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) (Ảnh: VietinBank).

Trong những năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều biện pháp quan trọng như: tăng cường tiềm lực tài chính, tái cơ cấu hệ thống, áp dụng các chuẩn mực quản trị quốc tế (Basel II, Basel III), đồng thời nâng cao tính minh bạch và an toàn.

Cùng lúc đó, các ngân hàng thương mại cũng không ngừng đổi mới, đẩy mạnh số hóa dịch vụ và chú trọng trải nghiệm khách hàng. Nhờ vậy, thương hiệu của các ngân hàng Việt ngày càng được nâng cao và khẳng định vững chắc hơn.

Một tín hiệu tích cực là theo xếp hạng Brand Finance 2025, 13 ngân hàng Việt Nam nằm trong “Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu” - con số cho thấy sức bật mạnh mẽ của ngành ngân hàng trong bối cảnh hội nhập. Một số ngân hàng dẫn đầu về giá trị thương hiệu không chỉ duy trì vị thế trong nước, mà còn từng bước mở rộng mạng lưới, hiện diện tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới.

Hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu

Để hội nhập sâu rộng, các ngân hàng Việt không thể chỉ dựa vào lợi thế trong nước, mà cần chủ động học hỏi kinh nghiệm quốc tế, áp dụng mô hình quản trị hiện đại và chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế.

Trong kỷ nguyên số, hội nhập không chỉ dừng lại ở việc mở chi nhánh ở nước ngoài, mà còn là sự hội nhập về công nghệ, chuẩn mực quản trị, hệ sinh thái dịch vụ và cách tiếp cận khách hàng toàn cầu.

Chỉ với một lần chạm, chủ thẻ VietinBank Visa có thể hoàn tất giao dịch một cách nhanh chóng và an toàn (Ảnh: VietinBank).

Những xu hướng công nghệ như ngân hàng số, thanh toán xuyên biên giới, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và Blockchain đang được các ngân hàng Việt Nam nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai. Chúng không chỉ giúp tăng tính tiện lợi cho khách hàng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong quản trị rủi ro, phòng chống gian lận và tối ưu chi phí vận hành.

Một số ngân hàng tiên phong đã hợp tác với các tổ chức quốc tế, công ty công nghệ tài chính (fintech) để phát triển giải pháp sáng tạo, từ đó rút ngắn khoảng cách với các ngân hàng trong khu vực.

Khát vọng vươn ra thế giới

Hội nhập ngân hàng không đơn thuần là sự mở rộng thị trường, mà còn mang trong mình khát vọng nâng tầm thương hiệu quốc gia. Sự hiện diện ngày càng rõ nét của các ngân hàng Việt tại thị trường quốc tế – từ việc đặt văn phòng đại diện, chi nhánh ở Lào, Campuchia, Myanmar, Đức, Cộng hòa Séc,... đến việc tham gia các liên minh tài chính, mạng lưới thanh toán toàn cầu, đã góp phần hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư ra nước ngoài và thương mại xuyên biên giới.

Không chỉ vậy, các ngân hàng Việt còn đóng vai trò cầu nối tài chính cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào gửi tiền, đầu tư và hỗ trợ thân nhân trong nước. Đây cũng chính là một hình thức “ngoại giao tài chính”, góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng người Việt toàn cầu, đồng thời lan tỏa hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và hội nhập.

VietinBank luôn tích cực đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, từ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp FDI cho đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước. Không chỉ hỗ trợ về vốn, VietinBank còn tiên phong triển khai nhiều giải pháp tài chính toàn diện để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ngân hàng chủ động và có trách nhiệm triển khai các chương trình tín dụng, gói tín dụng, chính sách miễn, giảm lãi, phí, qua đó giúp hàng loạt doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp thiết thực vào việc cụ thể hóa chủ trương phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân - “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia” theo chủ trương của Đảng.

Đồng thời, VietinBank từng bước thực thi chiến lược phát triển bền vững, thông qua thúc đẩy tín dụng trong các lĩnh vực năng lượng xanh, xuất khẩu xanh, công trình xanh, mang lại lợi ích môi trường, xã hội nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi xanh của quốc gia.