T&T Group đề xuất đầu tư nhiều dự án chiến lược tại tỉnh Khánh Hòa

Tham dự buổi làm việc có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương. Về phía Tập đoàn T&T có ông Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T cùng đội ngũ lãnh đạo của tập đoàn.

Tại buổi làm việc, T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư một số dự án lớn mang tính đột phá chiến lược trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Các dự án được tập đoàn đánh giá đều có tiềm năng, sẽ đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thúc đẩy hình thành các cực tăng trưởng mới, tăng cường liên kết vùng, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế và sức hấp dẫn đầu tư của tỉnh Khánh Hòa trong khu vực Nam Trung Bộ và trên phạm vi cả nước.

Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: T&T Group).

Cụ thể, trong lĩnh vực bất động sản, T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp dịch vụ thương mại và sân golf Vĩnh Lương tại phường Bắc Nha Trang.

Nằm trong vùng không gian đô thị du lịch quốc gia - quốc tế Nha Trang, dự án có vị trí chiến lược, kết nối các trung tâm kinh tế Nha Trang - Cam Ranh - Vân Phong; đồng thời lân cận với sân bay, bến du thuyền và các đầu mối giao thông trọng yếu khác.

Với những lợi thế đó, khu vực dự án hội tụ các điều kiện thuận lợi để hình thành một tổ hợp đô thị - nghỉ dưỡng, thể thao và du lịch dịch vụ cao cấp mang tầm quốc tế.

Dự án có tổng diện tích khoảng 830ha, tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng. Tổ hợp dự kiến bao gồm khu đô thị rộng hơn 70ha; sân golf 227 ha quy mô 36-45 lỗ; và khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng rộng hơn 150 ha.

T&T Group kỳ vọng, khi được hình thành, dự án sẽ mang lại cho những cư dân tương lai trải nghiệm golf độc bản, không gian sống thượng lưu, phong cách sống đỉnh cao, nơi kết tinh tinh hoa thế giới và bản sắc Việt Nam.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: T&T Group).

Trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, T&T Group đề xuất đầu tư vào 2 khu công nghiệp, bao gồm khu công nghiệp Ninh An diện tích 150ha (xã Bắc Ninh Hòa và phường Đông Ninh Hòa) và khu công nghiệp Ninh Diêm 2 diện tích 215ha (xã Bắc Ninh Hòa). Hiện nay cả 2 khu vực chủ yếu vẫn là đất sản xuất nông nghiệp và rải rác cư dân.

Đây là 2 dự án thuộc phạm vi cực động lực tăng trưởng quốc gia Khu kinh tế Vân Phong, sở hữu vị trí chiến lược tại tâm điểm giao lưu, hội tụ của các hành lang kinh tế và trục giao thông huyết mạch; thuận lợi tiếp cận cảng biển, cảng hàng không quốc tế.

Dự kiến trở thành điểm đón đầu luồng hàng hóa, nguyên liệu và dòng dịch chuyển sản xuất từ các vùng kinh tế phụ cận, cả 2 khu công nghiệp sẽ có tiềm năng lớn trong việc phát triển thành các trung tâm công nghiệp - logistics chiến lược, kết nối chuỗi giá trị quốc gia với mạng lưới toàn cầu.

Trên cơ sở thực tế và tiềm năng, tập đoàn của ông Đỗ Quang Hiển đề xuất đầu tư xây dựng khu công nghiệp Ninh An - Ninh Diêm 2 theo mô hình công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, AI và logistics thông minh để tối ưu hóa quy trình sản xuất - vận hành - quản lý.

Chuỗi công nghiệp xanh - thông minh - bền vững này hứa hẹn trở thành mắt xích then chốt kết nối thị trường nội địa với quốc tế qua cảng biển quốc tế Nam Vân Phong.

Liên quan đến lĩnh vực năng lượng, T&T Group hiện đầu tư và đang vận hành nhiều dự án điện gió, điện mặt trời tại Khánh Hòa. Tiêu biểu có thể kể đến các dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh, Thiên Tân 1.2, Thiên Tân 1.3, Thiên Tân 1.4 cùng nhà máy điện gió Phước Hữu - Duyên Hải 1 với tổng công suất trên 300 MW.

Các dự án trên đều đã hoàn thành đầu tư xây dựng và vận hành, phát điện ổn định vào lưới điện quốc gia với tổng sản lượng điện sạch lên tới 1.366,55 GWh vào cuối tháng 9/2025. Ngoài ra, T&T Group cũng đã được UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ) chấp thuận chủ trương khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch nhiều dự án năng lượng sạch khác.

T&T Group hiện đã đầu tư và đang vận hành nhiều dự án điện gió, điện mặt trời tại Khánh Hòa (Ảnh: T&T Group).

Với mục tiêu góp phần đưa Khánh Hòa trở thành địa phương dẫn đầu khu vực Nam Trung Bộ về quy mô, công suất năng lượng tái tạo, T&T Group đã đưa ra các nhóm kiến nghị cụ thể.

Theo đó, với dự án điện mặt trời Phước Ninh mở rộng giai đoạn 2, T&T Group kiến nghị tham gia lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án sau khi Sở Công thương hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và UBND tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư.

Với các dự án điện mặt trời khác như hồ Trà Co (công suất 40MW), hồ Bà Râu (công suất 80MW) và Phước Ninh mở rộng giai đoạn 2 công suất 88MW (bổ sung), tập đoàn đưa ra đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công thương điều chỉnh sang vận hành giai đoạn 2026-2030 thay cho các dự án chậm triển khai hoặc vướng mắc pháp lý.

Riêng dự án điện gió ven biển V1 (công suất 250MW), điện gió ngoài khơi Ninh Thuận 1 (công suất 3.000MW - phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn), điện gió ngoài khơi Ninh Thuận 2 (công suất 2.000MW - phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn), T&T Group đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Công Thương cập nhật vào quy hoạch khi rà soát việc thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Bên cạnh đó, T&T Group cũng đề xuất được đầu tư 500MW điện mặt trời và 500MW điện gió giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên các dự án công suất từ 100MW trở lên.

Phát biểu tại buổi làm việc, doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Điều hành T&T Group, đánh giá cao tiềm năng, lợi thế cũng như môi trường đầu tư thuận lợi được ví như “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của tỉnh Khánh Hòa.

T&T Group cam kết đồng hành lâu dài với tỉnh Khánh Hòa, đã nói là làm, đã làm là bảo đảm tiến độ, đúng quy định của pháp luật, mang đến những dự án chất lượng, bền vững, hiệu quả, góp phần thiết thực vào sự phát triển của địa phương; để Khánh Hòa thực sự là trung tâm kinh tế vùng và cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa cho biết tỉnh kỳ vọng những dự án do tập đoàn đề xuất đầu tư sẽ đạt được thành công, hiệu quả như mong muốn, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: T&T Group).

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, sự hiện diện, quan tâm của T&T Group sẽ góp phần tháo gỡ nút thắt trong huy động nguồn lực đầu tư phát triển tỉnh.

Đối với các dự án cụ thể do Tập đoàn T&T Group đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho các sở ngành liên quan chủ động phối hợp để hướng dẫn, hỗ trợ tập đoàn trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đảm bảo quy định và tiến độ trong thời gian ngắn nhất.

Sở Công thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ T&T Group nghiên cứu, đầu tư các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh, và nghiên cứu. Các xã, phường liên quan chủ động phối hợp cung cấp các thông tin, số liệu, bản đồ, các chính sách ưu đãi của tỉnh để kịp thời báo cáo UBND tỉnh, cũng như trao đổi với nhà đầu tư để tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư.

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giới thiệu và mong muốn T&T Group nghiên cứu, xúc tiến đầu tư dự án về cảng biển, trung tâm logistics tại khu vực Vân Phong.