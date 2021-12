T&T Group của bầu Hiển giành cú "hattrick" tại giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Dân trí Tối ngày 12/12, tại Lễ trao Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ 2 được tổ chức, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã lập cú "hattrick" khi cả 3 đồ án mà tập đoàn này gửi tham dự đều được nhận giải thưởng lớn.

Cụ thể, T&T Group nhận giải Đặc biệt cho đồ án "Quy hoạch Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An", giải Vàng cho đồ án "Quy hoạch Khu dịch vụ du lịch Gio Hải - Quảng Trị", và giải Đồng cho đồ án "Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch sinh thái hồ Đắk R'tih - Đăk Nông". Ngoài ra, 4 đồ án quy hoạch khác của T&T Group được đơn vị tư vấn gửi tham dự đều đạt giải Đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc T&T Group thay mặt Tập đoàn nhận giải Đặc biệt cho đồ án "Quy hoạch Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An".

Một trong những hồ sơ được Hội đồng giám khảo Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia đánh giá cao nhất, ghi nhận sự sáng tạo "đặc biệt xuất sắc" là "Quy hoạch Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An". Với mục đích xây dựng đồng bộ khu lưu niệm, tạo được sự kết nối với các di tích lịch sử - văn hóa khác, đồ án quy hoạch này đã được tổ chức bài bản, công phu với tâm huyết của lãnh đạo và cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An, Tập đoàn T&T Group cũng như đơn vị tư vấn hướng về quê Bác. T&T Group cùng tỉnh Nghệ An đã tổ chức thi tuyển quốc tế nhằm lựa chọn phương án ý tưởng xuất sắc nhất để triển khai quy hoạch.

Phối cảnh đồ án "Quy hoạch Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An" đạt giải Đặc biệt.

Sau hơn một năm thực hiện, đồ án quy hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt tại Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020. Theo đó, toàn bộ diện tích 287,86 ha được quy hoạch thành một khu tưởng niệm danh nhân và du lịch lịch sử - văn hóa mang tầm vóc quốc gia, quốc tế. Khu tưởng niệm gồm 5 vùng chức năng chính: Khu di tích làng Sen; Làng Hoàng Trù; Khu mộ bà Hoàng Thị Loan; Khu núi Chung và Khu du lịch văn hóa.

Theo chia sẻ của ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, thành viên Hội đồng giám khảo - đồ án "Quy hoạch Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An" được một giám khảo nước ngoài rất nhiệt tình ủng hộ và đề cử giải đặc biệt. Đó là ông Emmanuel Cerise - Giám đốc dự án hợp tác phát triển đô thị Hà Nội và vùng Ile-de-Franc (CH Pháp). Ông Emmanuel Cerise cho biết ở đồ án quy hoạch này ông nhìn thấy lịch sử, tinh thần, văn hóa và khát vọng của người Việt Nam. Theo Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, bản đồ án hòa quyện được với không gian của làng Sen quê Bác, kiến trúc rất độc đáo nhưng cũng rất Việt Nam. Đồ án giải được bài toán tiếp cận được với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tiếp đón được nhiều người đến thăm, giới thiệu được thân thế, sự nghiệp của Bác.

Phối cảnh đồ án "Quy hoạch Khu dịch vụ du lịch Gio Hải - Quảng Trị" đạt giải Vàng.

Đồ án quy hoạch của T&T Group được nhận giải Vàng là "Quy hoạch Khu dịch vụ du lịch Gio Hải - Quảng Trị". Trước khi dự án được khởi công xây dựng vào tháng 10/202, đồ án quy hoạch của dự án đã được lãnh đạo và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị thông qua với các ý kiến đồng thuận rất cao, được đánh giá là một ý tưởng quy hoạch xuất sắc, tôn vinh được các vị thế và tiềm năng phát triển của khu vực xã Gio Hải nói riêng và huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị nói chung, đóng góp thực tiễn cho công tác quản lý, quy hoạch và quảng bá du lịch của địa phương. Ý tưởng chính của đồ án phát triển một khu nghỉ dưỡng mang màu sắc hoàng cung đương đại, thể hiện được đặc trưng văn hóa lịch sử của vùng đất Quảng Trị, nơi được coi là thủ phủ đầu tiên của Chúa Nguyễn.

Một đồ án quy hoạch khác của T&T Group được nhận giải Đồng là "Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch sinh thái hồ Đắk R'tih - Đăk Nông". Đây là khu đô thị du lịch sinh thái kiểu mẫu tiên phong tại tỉnh Đắk Nông, phù hợp trong thời kỳ hội nhập và đà phát triển mạnh mẽ hiện nay của địa phương này. Đô thị mới được phát triển theo mô hình khu phức hợp đa chức năng đặc thù mang bản sắc Tây Nguyên của những "Bản trường ca nước và lửa", gắn với các khu vực phát triển đa dạng phong phú như các loại hình nhà ở đa dạng, các dịch vụ thương mại khác biệt, các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa xã hội đậm nét truyền thống, ứng dụng khoa học công nghệ trong thời đại mới...

Bên cạnh 3 đồ án quy hoạch mà T&T Group trực tiếp gửi tham dự giải, còn có 4 đồ án quy hoạch các dự án BĐS khác của tập đoàn này được đơn vị tư vấn gửi tham dự, và đều đạt được giải Đồng. Đó là đồ án "Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và sân Golf Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ"; đồ án "Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Trung tâm hành chính phường 9 và phường Trường An, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long"; đồ án "Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh"; đồ án "Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - Du lịch - Dịch vụ Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh".

Phối cảnh đồ án "Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch sinh thái hồ Đắk R'tih - Đăk Nông" đạt giải Đồng.

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia được tổ chức 2 năm 1 lần, do Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam thành lập, dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT, và VCCI. Giải thưởng được tổ chức với mục tiêu nâng cao vị thế và đánh giá đúng vai trò của công tác tư vấn quy hoạch, công tác xây dựng và quản lý phát triển đô thị, tôn vinh các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp có những đóng góp xuất sắc vào công tác quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn Việt Nam.

Hội đồng Giám khảo Giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia là các chuyên gia quy hoạch hàng đầu đến từ Hội đồng Quy hoạch Châu Âu, Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam… Các dự án được giải phải thể hiện được sự đột phá trong ý tưởng sáng tạo, có tính khoa học và thực tiễn, khai thác tốt địa hình cảnh quan, kiến trúc, đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã hội tại khu vực của dự án; có giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, phát triển hệ thống hạ tầng hợp lý, bảo đảm tốt môi trường sống của con người, bảo đảm phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn theo hướng bền vững, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trường Thịnh