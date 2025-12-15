Trong 3 ngày, vốn hóa doanh nghiệp nhà tỷ phú Vượng gây chú ý

Ghi nhận cho thấy trong 3 phiên từ ngày 10/12 đến 12/12, các cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup, VHM của Vinhomes , VRE của Vincom Retail và VPL của Vinpearl đồng loạt giảm, khiến vốn hóa nhóm “họ Vin” giảm hơn 221.900 tỷ đồng.

Trong đó, cổ phiếu VIC đã giảm từ vùng 160.000 đồng/cổ phiếu xuống 144.000 đồng/cổ phiếu. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup vừa báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau đợt phát hành với tỷ lệ 1:1, doanh nghiệp đã phân phối 3,85 tỷ cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu lưu hành lên 7,73 tỷ đơn vị.

Cùng xu hướng, vốn hoá của Vinhomes giảm khoảng 55.000 tỷ đồng, Vincom Retail giảm khoảng 10.300 tỷ đồng, trong khi Vinpearl “bốc hơi” khoảng 32.800 tỷ đồng trong ba phiên gần nhất.

Tính chung, vốn hóa của nhóm “họ Vin” đã giảm hơn 221.900 tỷ đồng, tương đương xấp xỉ 8,5 tỷ USD.

Các cổ phiếu họ Vin đã có 3 phiên giảm mạnh (Ảnh: VNDStock).

Là một trong số cổ phiếu vốn hoá lớn trên thị trường, đà giảm của nhóm này chi phối mạnh đến VN-Index. Song song, nhiều mã lớn như MWG của Thế Giới Di Động cũng giảm 4,62%, FRT của FPT Retail giảm 6,67%, DGW của Digiworld giảm 4,97%....

Đặc biệt, các nhóm ngành chủ chốt như tài chính, bất động sản và công nghiệp xuất hiện hàng loạt mã giảm hết biên độ, phản ánh tâm lý hoảng loạn trong ngắn hạn.

Giao dịch khối ngoại cũng là điểm trừ đáng chú ý. Sau tuần mua ròng đột biến hơn 4.300 tỷ đồng, nhà đầu tư nước ngoài nhanh chóng quay lại bán ròng mạnh. Lũy kế 5 phiên, khối ngoại bán ròng gần 6.000 tỷ đồng, riêng hai phiên đầu tuần đã bán ròng hơn 4.500 tỷ đồng.

Tính theo sàn, khối ngoại bán ròng 5.791 tỷ đồng trên HoSE, 115,72 tỷ đồng trên HNX và 68,64 tỷ đồng trên UPCoM. Phiên cuối tuần qua, VIC bị bán ròng mạnh nhất với gần 183 tỷ đồng, theo sau là VCB của Vietcombank và ACB của Ngân hàng Á Châu.