Trang sức vàng 24K Bảo Tín Minh Châu: Tăng độ cứng, bền đẹp, tinh xảo

Trang sức bằng vàng ta (vàng 24K) được nhiều khách hàng ưa chuộng làm trang sức đeo dùng, tích lũy, đầu tư hoặc làm quà tặng trong các dịp như cưới hỏi, mừng thọ, sinh nhật, kỷ niệm.

Tuy nhiên, trang sức bằng vàng ta (24k) chế tác theo công nghệ truyền thống thường có những hạn chế như sản phẩm mềm, dễ biến dạng và hao mòn mất chi tiết sản phẩm trong quá trình sử dụng. Thiết kế hạn chế về mẫu mã, không theo kịp xu hướng thời trang. Trọng lượng nặng, giá thành cao khó tiếp cận khách hàng.

Trong khi đó, xu hướng mới của khách hàng những năm gần đây thường ưu tiên sản phẩm vừa làm trang sức tinh xảo, đẹp bền vừa có giá trị tích luỹ.

Bên cạnh đó, giá vàng tăng cao trong thời gian qua, khiến các sản phẩm vàng có trọng lượng lớn khó tiếp cận với nhiều khách hàng.

Bảo Tín Minh Châu đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Để khắc phục thực trạng trên, Bảo Tín Minh Châu đã đầu tư và ứng dụng công nghệ CNC đặc chủng của ngành kim hoàn vào chế tác trang sức bằng vàng ta. Giúp trang sức vàng tăng độ cứng gấp 3 lần, bền đẹp, tinh xảo, giảm giá thành và giảm độ hao mòn trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm có độ cứng tăng gấp nhiều lần, vàng được xử lý dưới áp lực cao giúp sản phẩm tăng độ cứng, bền, ít biến dạng, giữ được họa tiết tinh xảo trên sản phẩm, hạn chế hao mòn trong quá trình sử dụng.

Công nghệ CNC giúp tạo tác ra các sản phẩm có chi tiết tinh xảo, trọng lượng nhỏ nhẹ chỉ từ 0,5 chỉ mà công nghệ truyền thống khó chế tác được, từ đó giúp đa dạng mẫu mã sản phẩm, phù hợp với xu hướng hiện đại, giảm giá thành sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn, sở hữu.

Dưới đây là bộ sưu tập "Trang sức vàng 24K CNC - Vẻ đẹp trường tồn, giá trị bền lâu" mới nhất từ Bảo Tín Minh Châu:

Lắc tay “Vũ điệu hồ điệp” có họa tiết cánh bướm và hoa được chế tác nổi 3D, sắc nét đến từng chi tiết cánh và nhụy, mang đến vẻ đẹp nữ tính, thanh thoát (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Nhẫn “Cúc vàng thịnh vượng” có thiết kế họa tiết khắc chạm tinh vi, mô phỏng từng cánh hoa cúc xòe rực rỡ, tượng trưng cho sức sống bền bỉ (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Nhẫn “Liên hoa vàng” có họa tiết cánh hoa sen xếp lớp nổi khối, tạo độ sâu và ánh sáng phản chiếu tự nhiên, tượng trưng cho vẻ đẹp thanh khiết, cao quý (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Vòng “Thanh âm tối giản” có thiết kế mặt tròn ôm lấy cổ tay, bề mặt khắc siêu mịn, tạo hiệu ứng ánh sáng khi cử động tay (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Chi tiết liên hệ:

Cơ sở kinh doanh 1: 15 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ sở kinh doanh 2: 29 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ sở kinh doanh 3: 139 Cầu Giấy, Quan Hoa, Hà Nội

Điện thoại tư vấn miễn phí: 1800 58 58 99 - 1800 6899

Website: https://btmc.vn/

Fanpage: Bảo Tín Minh Châu (có tích xanh)

Zalo: Bảo Tín Minh Châu (có tích xanh)

Tiktok: baotinminhchau1989 (có tích xanh)