TPHCM chuyển khu sản xuất thành hệ sinh thái công nghiệp xanh

TPHCM đang đẩy mạnh chuyển đổi các khu công nghiệp (KCN) theo hướng sinh thái, bền vững, với tham vọng định hình một hệ sinh thái sản xuất - logistics - cảng biển hàng đầu khu vực.

Đây là chia sẻ đáng chú ý của ông Bùi Minh Trí, Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM (Hepza) tại sự kiện do VTV9 phối hợp cùng Cổng Thông tin Khu công nghiệp Việt Nam (VIZ) tổ chức.

Theo ông Bùi Minh Trí, TPHCM sau khi sáp nhập địa giới với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu - đang đứng trước một bước ngoặt chiến lược. Việc hình thành một vùng công nghiệp - logistics - cảng biển tích hợp sẽ mang lại quy mô và năng lực cạnh tranh hàng đầu khu vực, giúp TPHCM khẳng định vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

TPHCM chuyển các khu sản xuất thuần túy sang hệ sinh thái công nghiệp

Trên phạm vi cả nước, hiện có hơn 400 khu công nghiệp và 1.000 cụm công nghiệp (CCN), đóng góp trên 10% GDP. Trong tổng số 180.000 ha đất công nghiệp, còn khoảng 80.000 ha chưa khai thác, tạo dư địa lớn cho việc phát triển các KCN thế hệ mới - sản xuất thông minh, công nghệ cao, thân thiện môi trường. Đây là định hướng phù hợp với Cách mạng công nghiệp 4.0 và cam kết phát thải ròng bằng 0 tại COP26.

Riêng TPHCM có tới 66 KCN và khu chế xuất đang hoạt động, chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước. Thành phố không chỉ là trung tâm tài chính, dịch vụ, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn là “trái tim” sản xuất công nghiệp với hạ tầng hoàn thiện và lợi thế logistics vượt trội.

Khi ba trụ cột - công nghiệp, logistics, cảng biển - được kết nối bằng hệ thống cao tốc, trung tâm logistics và cảng biển nước sâu, một hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh sẽ được hình thành, từ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất đến lưu trữ và xuất khẩu.

Trưởng ban Hepza cho biết, định hướng tới đây, TPHCM cần chuyển đổi mô hình từ "khu sản xuất thuần túy" sang "hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ - đô thị xanh", tập trung thu hút ngành công nghệ cao, vật liệu mới, linh kiện ô tô, điện tử và công nghiệp hỗ trợ. Đặc biệt, phải phát triển hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo và quản trị thông minh, hướng tới mục tiêu công nghiệp xanh - bền vững - tự cường.