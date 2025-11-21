TPBank được The Asian Banker vinh danh “Ngân hàng vững mạnh hàng đầu Việt Nam 2025”

Tăng trưởng bền bỉ giữa thách thức

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, TPBank giữ vững phong độ với kết quả kinh doanh ấn tượng trong 9 tháng năm 2025. Tổng tài sản của ngân hàng vượt mốc 450.000 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm chỉ sau ba quý. Dư nợ tín dụng tăng trưởng hơn 22% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.050 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ đạt kết quả cao về quy mô và lợi nhuận, cơ cấu thu nhập của TPBank cũng chuyển dịch theo hướng lành mạnh và bền vững hơn.

Thu nhập từ dịch vụ chiếm 21% trong tổng thu nhập hoạt động, tương đương tăng hơn 19% so với cùng kỳ, khẳng định định hướng đúng đắn trong việc đa dạng hóa nguồn thu ngoài tín dụng.

TPBank giữ vững phong độ với kết quả kinh doanh ấn tượng trong 9 tháng năm 2025 (Ảnh: TPBank).

Đón đầu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế, kiến tạo nền tảng vững vàng

Đi cùng tăng trưởng hiệu quả là một nền tảng quản trị rủi ro chặt chẽ. TPBank hiện duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 14,29%, cao gần gấp đôi so với quy định tối thiểu của NHNN (8%), cho thấy ngân hàng sở hữu “bộ đệm vốn” vững chắc để ứng phó trước các biến động thị trường.

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%, thuộc nhóm thấp nhất ngành.

TPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tuân thủ sớm quy định về an toàn vốn theo Thông tư 14/2025, áp dụng các chuẩn mực Basel III theo phương pháp tiêu chuẩn (SA), và đang triển khai lộ trình hướng đến phương pháp nâng cao (IRB).

Điều này không chỉ thể hiện năng lực vận hành tiên tiến mà còn minh chứng cho cam kết của TPBank trong việc theo đuổi các chuẩn mực quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng toàn diện Basel III vào năm 2027.

TPBank ghi dấu ấn mạnh mẽ với chiến dịch truyền thông “Em xinh say hi” (Ảnh: TPBank)

TPBank ghi dấu trong cộng đồng người trẻ

Trong suốt hành trình phát triển, TPBank luôn đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm người dùng. Từ ứng dụng TPBank Mobile, LiveBank 24/7 cho tới nền tảng TPBank Biz dành cho doanh nghiệp, hệ sinh thái số của TPBank không ngừng được mở rộng và tối ưu.

TPBank đã nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) hai năm liên tiếp, khẳng định vị trí dẫn đầu trong hành trình hiện đại hóa ngành ngân hàng.

Chiến dịch truyền thông “Em xinh say hi” đã tạo nên cú hích mạnh mẽ trong việc lan tỏa thương hiệu ngân hàng số đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Trong thời gian phát sóng “Em xinh say hi”, lượng tải App TPBank tăng hơn 200%, có ngày vượt 120.000 lượt. Số thẻ tín dụng mở mới qua app tăng gấp 3 lần. Gần 1 tỷ lượt xem quảng cáo thương hiệu được ghi nhận, đưa thông điệp “App TPBank - Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh” trở nên gần gũi với người dùng.

TPBank không ngừng củng cố nội lực cho giai đoạn phát triển dài hạn (Ảnh: TPBank).

Chỉ số tài chính khẳng định vị thế

Bên cạnh việc tối ưu hiệu quả kinh doanh, TPBank không ngừng củng cố nội lực cho giai đoạn phát triển dài hạn. Tháng 10/2025, ngân hàng tiếp tục tăng vốn điều lệ thêm 1.320 tỷ đồng, nâng tổng vốn lên hơn 27.740 tỷ đồng. Đồng thời, TPBank cũng nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) lên 51%.

Cam kết phát triển bền vững của TPBank còn được thể hiện qua việc ngân hàng nhiều năm liền nằm trong Top 20 ngân hàng nộp thuế lớn nhất Việt Nam. Riêng năm 2024, TPBank đóng góp hơn 2.314 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, xếp thứ 9 trong nhóm ngân hàng tư nhân.

Việc được The Asian Banker (TAB Global) vinh danh “Ngân hàng vững mạnh hàng đầu Việt Nam năm 2025” không chỉ là dấu mốc ghi nhận năng lực nội tại vượt trội mà còn khẳng định niềm tin của thị trường và khách hàng dành cho TPBank.

Trong bảng xếp hạng 1.000 ngân hàng vững mạnh toàn cầu do TAB Global công bố năm nay, TPBank cũng là đại diện tiêu biểu đến từ Việt Nam.

TPBank được The Asian Banker (TAB Global) vinh danh “Ngân hàng vững mạnh hàng đầu Việt Nam năm 2025” (Ảnh: TPBank).

Đại diện TAB nhận định danh hiệu “Ngân hàng vững mạnh hàng đầu Việt Nam” năm 2025 dành cho TPBank phản ánh kết quả tài chính vượt trội của ngân hàng, được thúc đẩy bởi các sáng kiến đổi mới số, giải pháp lấy khách hàng làm trung tâm, cùng các quan hệ đối tác chiến lược mang lại cả nguồn lực tài chính lẫn năng lực vận hành.

Tăng trưởng bảng cân đối kế toán, hiệu quả sinh lời cùng năng lực vốn và thanh khoản vững vàng chính là những nền tảng giúp TPBank được vinh danh.

“Danh hiệu này không chỉ là minh chứng cho năng lực tài chính, mà còn tiếp thêm động lực để TPBank kiên định với tầm nhìn dài hạn: Xây dựng một ngân hàng số dẫn đầu, phát triển bền vững và mang lại giá trị thật cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng”, Tổng giám đốc TPBank, ông Nguyễn Hưng, chia sẻ.

Với nền tảng tài chính vững vàng, quản trị rủi ro tiên tiến, sức mạnh công nghệ vượt trội và tầm nhìn chiến lược rõ ràng, TPBank đang khẳng định vị thế tiên phong, xứng đáng với niềm tin của hàng triệu khách hàng và danh hiệu Ngân hàng vững mạnh hàng đầu Việt Nam.