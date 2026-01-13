Tổng đài thông minh VNPT SCC - Kết nối công nghệ, kiến tạo trải nghiệm khách hàng

VNPT SCC được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, cung cấp đầy đủ các tính năng của một tổng đài chuyên nghiệp như gọi đến, gọi đi, chuyển nhánh, chuyển tiếp, chặn, quản lý, trả lời tự động…

Hệ thống cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu vận hành thực tế, đảm bảo phù hợp với quy mô, đặc thù nghiệp vụ và chiến lược chăm sóc khách hàng của từng tổ chức.

Với khả năng tích hợp linh hoạt với đầy đủ các kịch bản tiếp nhận và chăm sóc khách hàng, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiếp nhận, phân luồng và xử lý cuộc gọi, doanh nghiệp dễ dàng tùy chỉnh quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả phục vụ và trải nghiệm khách hàng.

VNPT SCC giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và tiết kiệm chi phí (Ảnh: Vinaphone).

Bên cạnh đó, VNPT SCC dễ dàng tích hợp với các phần mềm quản trị, CRM, ERP hoặc các ứng dụng nội bộ của doanh nghiệp, tạo thành một hệ sinh thái chăm sóc khách hàng khép kín - nơi mọi thông tin, lịch sử tương tác và dữ liệu được kết nối thông suốt, giúp tối ưu hiệu suất làm việc của đội ngũ tư vấn viên.

Ngoài ra, VNPT SCC cung cấp bộ công cụ quản trị mạnh mẽ cho phép doanh nghiệp theo dõi toàn bộ hoạt động cuộc gọi trên hệ thống. Người quản lý có thể giám sát theo từng phòng ban, từng nhân viên hoặc theo thời gian thực, giúp đánh giá hiệu suất, đưa ra phương án điều phối phù hợp.

Tính năng báo cáo và lưu trữ lịch sử cuộc gọi chi tiết cũng là một lợi thế nổi bật, giúp doanh nghiệp chủ động phân tích dữ liệu, phát hiện các điểm cần cải thiện trong quy trình chăm sóc khách hàng.

Với mô hình triển khai linh hoạt trên nền tảng điện toán đám mây, VNPT SCC giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí đầu tư hạ tầng, bảo trì thiết bị mà vẫn đảm bảo tính ổn định, bảo mật cao và khả năng mở rộng không giới hạn. Giải pháp này phù hợp cho mọi quy mô - từ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đến tập đoàn lớn, hữu ích cho các đơn vị có nhiều chi nhánh hoặc đội ngũ chăm sóc khách hàng hoạt động từ xa.

Giải pháp Tổng đài thông minh VNPT SCC không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và tiết kiệm chi phí, mà còn mở ra một kênh giao tiếp hiện đại, chuyên nghiệp và giàu tính cá nhân hóa với khách hàng - yếu tố then chốt để tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững trong thời đại số.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ, khách hàng có thể liên hệ với hotline: 1800 1260 hoặc truy cập website: www.vnpt.vn.