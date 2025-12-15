Tổng công ty GAET vững vàng phát triển trong kỷ nguyên vươn mình

Vững vàng vượt sóng lớn

Tổng công ty GAET đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2025. Cụ thể, doanh thu hoàn thành 107,51% kế hoạch năm; lợi nhuận hoàn thành 105,00% kế hoạch năm.

Thu nhập của cán bộ công nhân viên, người lao động GAET cũng được đảm bảo và cải thiện, với mức bình quân đạt 117,78% kế hoạch năm. Đây là thành quả của nỗ lực của ban lãnh đạo tổng công ty nhằm cải cách chính sách tiền lương, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người lao động.

Đại tá Phan Chiến Thắng - Tổng giám đốc Tổng công ty GAET - khẳng định: “Trong quá trình hoạt động, GAET luôn xác định phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng. Qua từng năm, với rất nhiều nỗ lực phấn đấu, giá trị sản lượng hàng hóa, doanh thu, thu nhập của GAET không ngừng tăng lên, năm sau cao hơn năm trước…

Những thành quả này không chỉ bắt đầu từ chiến lược sản xuất kinh doanh nhạy bén, sáng tạo mà còn là tinh thần thi đua vượt khó của toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động Tổng công ty GAET”.

Đại tá Phan Chiến Thắng - Tổng giám đốc Tổng công ty GAET thăm và động viên cán bộ, người lao động tại công trường (Ảnh: GAET).

Khẳng định vai trò doanh nghiệp quốc phòng - an ninh

Với kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và mạng lưới đối tác khách hàng rộng lớn cùng với nền tảng công nghệ sản xuất hiện đại, đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001: 2015, trong năm 2025, GAET đã triển khai thành công nhiều hợp đồng cung cấp, sửa chữa, nâng cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội, trong đó nổi bật là các dự án chuyển giao công nghệ sản xuất cho các nhà máy trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Đoàn chủ tịch tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: GAET).

Tổng công ty cũng bảo đảm cung ứng vật liệu trên phạm vi cả nước và xuất khẩu sang thị trường Lào.

Trên tinh thần nhất quán “lấy tín tạo tầm”, GAET đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm đảm bảo nguồn hàng chất lượng, đồng thời tích cực mở rộng thị trường quốc tế. Từ năm 2023, GAET chứng minh bản lĩnh hội nhập và năng lực quốc tế hóa khi thành công xuất khẩu nhiều đơn hàng sản phẩm công nghiệp quốc phòng ra các thị trường quốc tế, có những đơn hàng xuất khẩu đạt giá trị hàng trăm triệu USD.

Bên cạnh đó, GAET tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng thông qua tham gia các sự kiện Triển lãm quốc tế nhiều nước trên thế giới như: Triển lãm Quốc phòng Quốc tế tại UAE, Triển lãm Quốc tế về Quốc phòng và An ninh tại Tây Ban Nha, Triển lãm Quốc tế về CNQP tại Ba Lan, Triển lãm Quốc tế tại Ai Cập, Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào 2025 cùng nhiều sự kiện lớn khác.

Thông qua đó, tổng công ty thể hiện tinh thần hội nhập, khẳng định vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, góp phần nâng cao vị thế của tổng công ty cũng như ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong giai đoạn mới, Tổng công ty GAET cam kết không ngừng đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất, tập trung cao độ cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng, vươn cao hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.