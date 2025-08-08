Tổng Bí thư: Ngành tài chính là lực lượng tiên phong phát triển kinh tế

Sáng 8/8, Bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tài chính và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo, lễ kỷ niệm còn có sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

5 dấu mốc nổi bật của ngành tài chính

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết chặng đường 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển, nhất là trong 40 năm đổi mới đến nay, ngành tài chính đã đạt được nhiều thành tựu.

Bộ trưởng điểm lại 5 dấu mốc nổi bật của ngành.

Thứ nhất là sự chuyển từ tư duy kế hoạch hóa tập trung sang mở cửa, hội nhập, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Điều này đã góp phần giúp tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021-2025 ước đạt khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới và khu vực. Trong đó, năm 2025 phấn đấu tăng trưởng 8,3-8,5%. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa nước ta gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Hai là hoàn thiện và đổi mới chính sách tài khóa để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa huy động và định hướng phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; thực hiện đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế…, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cho đến nay, thu ngân sách Nhà nước đã đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, trong đó tỷ lệ chi đầu tư phát triển tăng lên 32%, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thành mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700km đường ven biển...

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu sáng 8/8 (Ảnh: BTC).

Ba là đột phá về tư duy và hành động trong tham mưu thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Hàng loạt các bộ luật quan trọng đã được ngành nghiên cứu, xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi theo hướng kiến tạo phát triển, tiệm cận với thông lệ quốc tế, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế...

Bốn là tạo lập và từng bước hoàn thiện khung khổ thể chế, pháp lý, hệ thống hạ tầng để hình thành và phát triển ngày càng bền vững các bảo hiểm, chứng khoán để thúc đẩy phát triển kinh tế và trở thành kênh đầu tư, huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp, nền kinh tế.

Năm là thực hiện tốt chức năng tham mưu về cơ chế, chính sách bảo hiểm xã hội và y tế. Bên cạnh chi an sinh xã hội từ ngân sách, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đã không ngừng khẳng định vai trò là chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển con người Việt Nam.

Tổng Bí thư: Ngành tài chính tập trung phát triển thị trường vốn

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm, biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực của ngành tài chính. Theo Tổng Bí thư, ngành tài chính không chỉ là trụ cột trong chính sách tài chính của đất nước mà còn là lực lượng tiên phong trong đổi mới và phát triển kinh tế quốc gia, được Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở một số vấn đề để ngành tài chính quan tâm, triển khai thực hiện.

Thứ nhất là việc đột phá thể chế, chiến lược tài chính và đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo Tổng Bí thư, ngành tài chính cần tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, thắt của thể chế phát triển, điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 8/8 (Ảnh: BTC).

Ngành tài chính cần tiên phong trong việc thực hiện hóa các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới.

Thứ 2 là việc quản trị tài chính, ngân sách hiện đại và hiệu quả bằng việc bám sát đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước, thế giới, chủ động phân tích, nhận định các tác động từ các chính sách tài khóa tiền tệ để kịp thời tham mưu Chính phủ có kịch bản, có giải pháp chủ động trong điều hành thu, chi ngân sách.

Ngành tài chính cần tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển, một số dự án lớn...

Thứ 3 là phát triển thị trường vốn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bằng việc đưa ra giải pháp, biện pháp huy động và hiệu quả hơn nữa nguồn lực cho phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nguồn lực kinh tế trong nhân dân.

Thứ 4 là tiếp tục chú trọng và duy trì các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội để nâng cao đời sống của nhân dân. Theo Tổng Bí thư, cùng với kinh tế phát triển thì đời sống nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn trên mọi mặt.

"Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Với truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, phát triển, ngành tài chính nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó", Tổng Bí thư nhấn mạnh.