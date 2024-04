Tọa đàm "Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh"

Báo cáo Sách Trắng về doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố năm 2024 chỉ ra rằng, 20% doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam là do phụ nữ làm chủ.

Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ của Việt Nam được đánh giá đứng thứ hạng cao trong khu vực Đông Nam Á. 51% doanh nghiệp Việt Nam hiện có phụ nữ nằm trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn nhiều so với các quốc gia khác.

Theo thông tin từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), khoảng trống tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ điều hành tại Việt Nam đang ở mức khoảng 6,2 tỷ USD. Phụ nữ sở hữu 21% các doanh nghiệp chính thức nhưng gặp những khó khăn trong tiếp cận vốn do những rào cản như hồ sơ tài chính không đủ, tài sản đảm bảo hạn chế hay sự thiếu hụt về sản phẩm tài chính được thiết kế riêng.

Đối với những người đang mong muốn kiếm tiền và tự chủ tài chính, những khoản vay mở ra cho họ một cơ hội, nhất là sau thời gian dài khó khăn hậu Covid-19 gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến phụ nữ và nhóm yếu thế.

Một khảo sát "Nhu cầu vay vốn nhỏ của cá nhân" thực hiện vào tháng 2/2024 cũng cho thấy nhiều phụ nữ chỉ mong vay được từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Nhưng những ai không có tài sản thế chấp, không có hộ khẩu cư trú, không có thu nhập hàng tháng, họ không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến những kênh vay vốn lãi suất cao, thậm chí tín dụng đen.

Riêng với nhóm phụ nữ yếu thế khởi nghiệp với những mô hình kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ, hộ gia đình như quán café, quán ăn, cửa hàng thời trang, kinh doanh online…, ngoài rào cản về vốn, họ cũng gặp không ít khó khăn về kỹ năng quản trị doanh nghiệp, trong đó nổi bật là kỹ năng marketing và lập chiến lược kinh doanh. Do đó, hơn lúc nào hết, phụ nữ cần được hướng dẫn về cách làm, được tư vấn và hỗ trợ kiến thức tài chính, cần một môi trường chia sẻ văn minh, được tôn trọng và tiếp sức phát triển giá trị.

Với mục tiêu hỗ trợ cung cấp kiến thức khởi nghiệp và quản lý tài chính cá nhân cho phụ nữ yếu thế, muốn khởi nghiệp theo mô hình kinh doanh nhỏ, hộ gia đình từ những tư vấn chuyên môn chuyên sâu từ các chuyên gia, những bài học kinh nghiệm từ các nữ chủ doanh nghiệp thành công, báo Dân trí cùng Công ty cổ phần F88 tổ chức tọa đàm "Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh".

Chương trình có sự tham gia của các khách mời đặc biệt, gồm chị Lê Hằng - Thạc sĩ quản lý và marketing, Founder (người sáng lập) hệ thống phòng tập GymHaus Boutique Fitness; chị Nguyễn Hoài - Founder thương hiệu Bánh chưng Nương Bắc, chị Lê Quỳnh Trang - Giám đốc truyền thông thương hiệu F88.

Tọa đàm sẽ được phát trực tiếp trên báo Dân trí vào 10h, ngày 19/4.