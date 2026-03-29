Tờ 100 USD in chữ ký ông Trump: Phá vỡ truyền thống 165 năm

Bắt đầu từ mùa hè năm nay, những tờ 100 USD trong ví của giới đầu tư và người dân toàn cầu sẽ mang một diện mạo hoàn toàn mới. Chữ ký của Tổng thống Donald Trump sẽ chính thức xuất hiện trên các tờ tiền giấy, thay thế vị trí quen thuộc của Thủ quỹ Mỹ.

Động thái chưa từng có này đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới tài chính và các nhà sưu tầm quốc tế.

Chữ ký của tổng thống sẽ thay thế chữ ký của Thủ quỹ Mỹ trên mọi tờ tiền mới từ mùa hè này - một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử Mỹ (Ảnh: AP).

Cột mốc lịch sử của đồng bạc xanh

Theo thông báo mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ, các tờ 100 USD mang chữ ký ông Trump sẽ bắt đầu được in từ tháng 6/2026. Các mệnh giá khác sẽ lần lượt ra mắt ngay trong những tháng tiếp theo. Thiết kế tổng thể và các yếu tố bảo mật của tờ tiền không thay đổi, chữ ký mới chỉ đơn giản thay thế vị trí của Thủ quỹ Mỹ trong bố cục hiện tại.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1861, một tổng thống đương nhiệm đặt bút ký lên đồng tiền lưu hành. Trong suốt 165 năm qua, tiền giấy Mỹ vốn chỉ mang chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và Thủ quỹ. Những tờ tiền đang lưu hành hiện nay vẫn mang chữ ký của các quan chức nhiệm kỳ trước là bà Janet Yellen và bà Lynn Malerba.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhận định đây là cách ghi nhận những thành tựu kinh tế của nước Mỹ dưới sự điều hành của ông Trump. Trong khi đó, Thủ quỹ Brandon Beach gọi vị tổng thống là "kiến trúc sư của thời kỳ phục hưng kinh tế".

Động thái này được thiết kế nhằm hướng tới đại lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc của nước Mỹ vào ngày 4/7 tới đây.

Việc đưa tên tuổi lên các thiết chế không còn quá xa lạ trong nhiệm kỳ này. Tên ông Trump hiện đã xuất hiện tại Trung tâm Kennedy, Viện Hòa bình Mỹ, thẻ cư trú "Trump Gold Card" hay nền tảng TrumpRx.

Tuy nhiên, việc ghi dấu ấn lên đồng tiền dự trữ số một thế giới vẫn được xem là một bước đi mang tính biểu tượng cực kỳ mạnh mẽ.

Nghịch lý tiền mặt và "cơn sốt" sưu tầm mới

Quyết định thay đổi diện mạo đồng USD diễn ra trong bối cảnh thói quen thanh toán toàn cầu đang dịch chuyển.

Dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy tiền mặt hiện chỉ chiếm khoảng 14% tổng số giao dịch tại nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung bình mỗi tháng, một người Mỹ chỉ dùng tiền mặt 7 lần trên tổng số 48 giao dịch.

Dù vai trò thanh toán trực tiếp thu hẹp, hơn 80% người Mỹ vẫn giữ thói quen sử dụng tiền mặt trong các trường hợp dự phòng. Đặc biệt, đồng USD mang chữ ký tổng thống lại mở ra một sân chơi hấp dẫn khác.

Chia sẻ với hãng tin AP, Giám đốc Trung tâm Lịch sử Tiền tệ Michael Bordo đánh giá động thái này hoàn toàn hợp pháp và dự báo những tờ tiền mới sẽ nhanh chóng trở thành vật phẩm được giới sưu tầm săn lùng ráo riết.

Trước đó, bản thân ông Trump cũng từng yêu cầu ngừng đúc đồng 1 cent vào tháng 2/2025 để cắt giảm lãng phí ngân sách. Lô đồng xu cuối cùng ra mắt vào tháng 11 năm đó đã ngay lập tức tạo ra một cơn sốt "lướt sóng" kiếm lời trong giới đầu tư nhỏ lẻ.

Bên cạnh tiền giấy, Xưởng đúc tiền Mỹ (U.S. Mint) cũng dự kiến tung ra đồng xu vàng kỷ niệm 24 karat in hình ông Trump.

Chuyên gia Caroline Turco chia sẻ với NPR rằng đây là bước đi chưa từng có tiền lệ. Luật liên bang năm 1982 vốn cấm đưa hình người còn sống lên tiền xu lưu hành, biến các ấn bản kỷ niệm này thành những món tài sản mang tính độc bản cao.

Đồng USD duy trì xu hướng tăng kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát (Ảnh: CNBC).

Dưới góc độ kinh tế vĩ mô, việc in mới đồng USD diễn ra giữa bối cảnh thị trường tài chính đang có những nhịp điều chỉnh. Theo CNBC, chỉ số chứng khoán Mỹ đã ghi nhận chuỗi giảm 5 tuần liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những xung đột tại khu vực Iran bùng phát từ cuối tháng 2, gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự kiện địa chính trị này đã đẩy giá xăng dầu tăng vọt, tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của người dân. Báo cáo của Đại học Michigan cho thấy chỉ số tâm lý tiêu dùng sơ bộ trong tháng 3 đã ghi nhận mức giảm 5,8%.

Dù vậy, cựu Thủ quỹ Jovita Carranza nhận định trên Reuters rằng sự thay đổi của đồng USD vẫn là biểu tượng cho sức mạnh bền bỉ và lời hứa về sự vĩ đại tiếp nối của kinh tế thị trường Mỹ.

Ở một góc nhìn thận trọng hơn, chuyên gia kinh tế Douglas Holtz-Eakin chia sẻ trên New York Times rằng, trong bối cảnh thanh toán điện tử lên ngôi, việc thay đổi chữ ký trên tiền mặt có thể không mang lại nhiều tác động thực tế cho nền kinh tế cốt lõi.

Dù vậy, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định tất cả các tờ USD cũ đang lưu hành vẫn giữ nguyên 100% giá trị pháp lý, không gây ra bất kỳ xáo trộn nào cho hệ thống ngân hàng.