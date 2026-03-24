Bí ẩn cú cược 800 triệu USD trước phút Tổng thống Trump đưa thông điệp

Thị trường tài chính toàn cầu vừa chứng kiến một hiện tượng giao dịch đầy bí ẩn. Chỉ trong vòng 1 phút ngắn ngủi, một lượng tiền khổng lồ đã được đặt cược thành công vào các hợp đồng tương lai.

Động thái này diễn ra ngay trước khi một thông báo mang tính bước ngoặt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump được phát đi, làm rung chuyển giới đầu tư.

15 phút vàng và lệnh cược "thần sầu"

Theo dữ liệu tổng hợp từ Bloomberg, từ 6h49 đến 6h50 ngày 23/3 (giờ New York), thị trường năng lượng bất ngờ ghi nhận sự bùng nổ bất thường. Khoảng 6.200 hợp đồng tương lai của cả 2 loại dầu tiêu chuẩn là Brent và WTI đã được sang tay chớp nhoáng. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch tăng vọt đột biến chỉ đúng 27 giây trước mốc 6h50.

Chỉ vài phút trước khi ông Trump đưa ra thông báo, thị trường dầu mỏ và hợp đồng tương lai S&P 500 bất ngờ ghi nhận một làn sóng giao dịch tăng vọt (Ảnh: CPG).

Đây vốn dĩ là một thời điểm khá trầm lắng trong ngày giao dịch, khiến sự sôi động này trở nên vô cùng dị biệt. Theo Financial Times, tổng giá trị của các lệnh giao dịch này được ước tính lên tới 580 triệu USD. Thậm chí, một số nguồn tin khác ghi nhận con số này có thể chạm mốc 800 triệu USD.

Toàn bộ dòng tiền khổng lồ này được đổ vào kịch bản duy nhất: giá dầu sẽ giảm sâu trong khi thị trường chứng khoán tăng điểm. Hiện vẫn chưa rõ chuỗi lệnh này xuất phát từ một tổ chức tài chính sừng sỏ hay sự bắt tay của nhiều bên khác nhau. Tuy nhiên, thời điểm đặt lệnh lại chính xác đến mức khó tin.

Chỉ khoảng 15 phút sau đó, vào lúc 7h04, Tổng thống Donald Trump bất ngờ đăng tải một thông điệp trên nền tảng mạng xã hội Truth Social. Ông cho biết Mỹ và Iran đã có những "cuộc trao đổi rất tốt và hiệu quả" nhằm hướng tới một giải pháp toàn diện cho các căng thẳng tại Trung Đông.

Đồng thời, Tổng thống Trump tuyên bố đã chỉ đạo hoãn toàn bộ các hành động quân sự nhắm vào nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Tehran trong vòng 5 ngày. Tuyên bố này lập tức trở thành ngòi nổ làm thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường.

Trúng đậm giữa vòng xoáy tin đồn

Ngay sau bài đăng của ông, kịch bản của phe bán khống đã trở thành hiện thực một cách hoàn hảo. Thị trường năng lượng toàn cầu chứng kiến một làn sóng bán tháo ồ ạt.

Giá dầu WTI giao sau đang từ mức trên 98 USD/thùng đã lao dốc không phanh, rơi xuống quanh vùng 89,50 USD/thùng vào cuối ngày. Ở chiều ngược lại, hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 bật tăng mạnh mẽ, chốt phiên với mức tăng 1,05%.

Những nhà đầu tư đứng sau chuỗi lệnh giao dịch bí ẩn trước đó đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ chỉ trong chớp mắt. Sự trùng hợp mang tính "tiên tri" này lập tức dấy lên những nghi vấn xôn xao trên thị trường tài chính về hành vi trục lợi thông tin nội bộ.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã nhanh chóng lên tiếng dập tắt các đồn đoán. Trả lời Financial Times, người phát ngôn Kush Desai khẳng định chính quyền không dung thứ cho bất kỳ quan chức nào trục lợi bất hợp pháp. Ông nhấn mạnh mọi cáo buộc khi không có bằng chứng đều là vô căn cứ và thiếu trách nhiệm.

Dù vậy, kịch tính của câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Vài giờ sau thông điệp của ông Trump, Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad-Bagher Ghalibaf, đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn trên nền tảng X. Ông khẳng định không hề có bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra giữa Washington và Tehran.

Vị quan chức này gọi đây là tin giả nhằm mục đích thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ. Sự phủ nhận đanh thép từ phía Iran đã dội một gáo nước lạnh vào tâm lý nhà đầu tư, khiến bức tranh thị trường càng thêm phần nhiễu loạn.

Dấu hỏi về những dòng tiền "đi trước thời đại"

Đáng chú ý, không phải là lần đầu tiên giới tài chính chứng kiến những dòng tiền đi trước tin tức một cách chuẩn xác đến rợn người. Lịch sử gần đây đã ghi nhận hàng loạt giao dịch phái sinh và cá cược mang tính dự báo cao, đặc biệt là trước những quyết định quan trọng liên quan đến ông Trump.

Điển hình là trên ứng dụng cá cược Kalshi, một khoản tiền khổng lồ lên tới 77 triệu USD từng được đặt vào khả năng một lãnh đạo cấp cao của Iran sẽ rời vị trí trước ngày 1/3. Thực tế sau đó đã diễn ra đúng như dự đoán chỉ vài giờ trước thời hạn chót. Hiện tại, nền tảng này đang từ chối chi trả số tiền thắng cược nói trên.

Tương tự, trên nền tảng Polymarket, khoảng 150 tài khoản từng ồ ạt đặt cược hơn 1 triệu USD vào kịch bản xung đột tại Trung Đông sẽ leo thang ngay ngày hôm sau. Cũng trong tháng 1 vừa qua, một người dùng ẩn danh trên nền tảng này đã bỏ túi khoảng 570.000 USD nhờ dự đoán chính xác biến động chính trị tại Venezuela.

Người này thậm chí đã tự tin tăng mạnh mức cược chỉ vài giờ trước khi sự kiện thực tế nổ ra. Những con số biết nói này càng làm tăng thêm sự hoài nghi của giới đầu tư về tính minh bạch của các luồng thông tin trên thị trường tài chính quốc tế.

Sự giằng co giữa các luồng thông tin trái chiều đang khiến thị trường hàng hóa trở nên biến động khôn lường hơn bao giờ hết. Sau cú sụt giảm mạnh lên tới 11% vào phiên thứ hai, giá vàng đen đang quay đầu phục hồi mạnh mẽ khi các bên liên quan phủ nhận việc đàm phán, phản ánh tâm lý cực kỳ nhạy cảm của giới đầu tư trước các biến số địa chính trị.

Tính đến 9h15 ngày 24/3 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô trên thị trường quốc tế đã lấy lại đà tăng. Cụ thể, dầu Brent đã chính thức vượt mốc và được giao dịch ở mức 103,6 USD/thùng. Trong khi đó, dầu WTI cũng ghi nhận mức phục hồi tích cực, vươn lên mốc 91,67 USD/thùng.