TLG Việt Nam công bố nhận diện thương hiệu và ra mắt bộ sản phẩm Tuylips mới

Trong khuôn khổ sự kiện, TLG Việt Nam công bố bộ nhận diện thương hiệu và bao bì mới cho nhãn hiệu sơn Tuylips, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược với thông điệp được thể hiện qua slogan: "Kiến tạo chuẩn mực xanh - Nâng tầm đẳng cấp sống".

Diện mạo mới - Tầm nhìn mới

Logo cũ và logo mới (Ảnh: TLG Việt Nam).

Tâm điểm của buổi lễ là khoảnh khắc ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và hệ thống sản phẩm Tuylips mới cho thế hệ tương lai, đánh dấu bước chuyển mình toàn diện qua tầm nhìn và sứ mệnh, các giá trị cốt lõi, thể hiện rõ vị thế thương hiệu trên thị trường.

Với thiết kế mới mang ngôn ngữ hiện đại, sang trọng, logo mới đồng thời truyền tải mạnh mẽ cam kết về yếu tố "Xanh", xu hướng tất yếu của ngành vật liệu xây dựng hiện đại.

Việc thay đổi này nằm trong lộ trình chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của công ty, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa TLG Việt Nam cùng sơn Tuylips trở thành thương hiệu sơn mạnh, hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Logo nhãn sơn Tuylips (Ảnh: TLG Việt Nam).

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Thạo - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc TLG Việt Nam - nhấn mạnh: "Hành trình 20 năm qua là nền tảng vững chắc để TLG Việt Nam tự tin bước sang một chương mới. Bộ nhận diện và hệ thống sản phẩm Tuylips mới không chỉ là sự thay đổi về hình thức, đó chính là lời cam kết của chúng tôi về một tương lai bền vững. Với thông điệp “Kiến tạo chuẩn mực xanh - Nâng tầm đẳng cấp sống”, TLG Việt Nam cam kết mang đến những sản phẩm sơn không chỉ bảo vệ ngôi nhà bền đẹp theo thời gian, mà còn góp phần kiến tạo không gian sống an lành, đẳng cấp cho hàng triệu gia đình Việt".

Cam kết chất lượng và trải nghiệm

Một số sản phẩm trong hệ thống Tuylips mới (Ảnh: TLG Việt Nam).

Cùng với diện mạo mới, các dòng sản phẩm sơn Tuylips mới sẽ tiếp tục được nâng cấp về chất lượng thông qua công nghệ sản xuất tự động hóa, đồng bộ, khép kín và nguồn nguyên liệu xanh theo chuẩn Green Tech. Hệ thống sản phẩm mới cũng được thiết kế để tối ưu hóa nhận diện thương hiệu tại các trung tâm phân phối.

Công ty cổ phần Sản xuất TLG Việt Nam là đơn vị với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp sơn nước trang trí, vật liệu xây dựng. Sở hữu nhà máy quy mô lớn tại Hưng Yên và trụ sở chính tại Hà Nội, TLG Việt Nam phát triển các nhãn hiệu nổi bật như Tuylips, Nano one với các giá trị cốt lõi: chính trực - tận tâm - sáng tạo - kỷ luật - đạo đức.