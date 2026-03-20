Giá xăng sẽ được điều chỉnh ngay nếu tăng 15% hoặc giảm 10%

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 55 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết 36 ngày 6/3 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai ngay cơ chế điều hành giá xăng dầu sau khi Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/3.

Cụ thể, trường hợp giá cơ sở của ít nhất một trong các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 15% trở lên so với kỳ điều hành liền kề trước đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh và công bố giá ngay khi mức tăng đạt từ 15% trở lên.

So với Nghị quyết 36 trước đó, cơ chế điều hành mới đã nâng ngưỡng điều chỉnh giá ngay trong ngày. Cụ thể, nếu trước đây chỉ cần giá cơ sở tăng từ 7% trở lên là liên Bộ Công Thương - Tài chính có thể điều chỉnh, thì nay ngưỡng này được nâng lên 15%.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết mới, khi giá cơ sở của ít nhất một mặt hàng giảm từ 10% trở lên so với kỳ điều hành liền kề trước đó, việc điều chỉnh và công bố giá cũng được thực hiện ngay.

Nguyên tắc xác định giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương quyết định, trên cơ sở tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố, căn cứ vào giá các sản phẩm xăng dầu giao dịch trên thị trường quốc tế.

Nhân viên đổ xăng dầu tại Hà Nội (Ảnh: Đỗ Quân).

Trường hợp giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường biến động dưới các ngưỡng nêu trên (tăng dưới 15% hoặc giảm dưới 10%), việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành, vào ngày thứ Năm hằng tuần.

Trên cơ sở số liệu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu theo quy định và ý kiến tham gia của Bộ Tài chính (gửi bằng văn bản trước 12h ngày điều hành), Bộ Công Thương công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu.

