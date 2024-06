Tin trái chiều với sếp Trung Nam Group, "bông hồng vàng" Phú Yên

"Bông hồng vàng" Phú Yên bị nhắc tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 30/5, Cục Thuế tỉnh Phú Yên cho biết đã gửi công văn về việc thông báo quy định tạm hoãn xuất cảnh đến bà Võ Thị Thanh, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thuận Thảo.

Công ty cổ phần Thuận Thảo đang bị cưỡng chế nợ thuế số tiền gần 185 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh Phú Yên đã ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cục Thuế tỉnh Phú Yên cho biết căn cứ theo Khoản 7 Điều 128 Luật Quản lý thuế, bà Võ Thị Thanh thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật. Căn cứ các quy định trên, đơn vị này thông báo cho bà Thanh biết quy định về tạm hoãn xuất cảnh, đề nghị Công ty cổ phần Thuận Thảo chấp hành nộp đầy đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước.

Bà Võ Thị Thanh từng là một nhà đầu tư thành công trong lĩnh vực vận tải hành khách, sở hữu nhà hát, khu vui chơi, giải trí và khách sạn 5 sao đầu tiên ở tỉnh này.

Giai đoạn năm 2006-2011, bà Võ Thị Thanh nhận giải thưởng Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - cúp Bông hồng Vàng và là nữ doanh nhân đầu tiên tại Phú Yên nhận giải thưởng này.

Chủ tịch Trung Nam Group được hủy bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) - từ ngày 1/6.

Nhà máy điện mặt trời Trung Nam tại Ninh Thuận (Ảnh: VGP).

Lý do là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Khánh Hòa, trước khi có thông báo hoãn xuất cảnh, Trung Nam Group đang nợ quá hạn tại Chi cục Hải quan Ninh Thuận - Cục Hải quan Khánh Hòa hơn 21 tỷ đồng.

Trung Nam Group thành lập cách đây 20 năm, với hệ sinh thái đa ngành nghề gồm 5 lĩnh vực hoạt động như năng lượng, hạ tầng - xây dựng, bất động sản, công nghiệp thông tin điện tử.

Lãnh đạo Cao su miền Nam bị bắt tạm giam

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định bắt tạm giam với loạt lãnh đạo của CTCP Công nghiệp Cao su miền Nam (Casumina, mã chứng khoán: CSM) và các đơn vị liên quan.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Hồng Phú - Tổng giám đốc Casumina; ông Bùi Thế Chuyên - nguyên Chủ tịch HĐQT Casumina; ông Nguyễn Minh Thiện - Phó tổng giám đốc Casumina.

Cả 3 đối tượng bị bắt cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Lên tiếng về sự việc trên, Casumina khẳng định vẫn tiếp tục duy trì tập trung thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2024 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Chứng khoán Everest bị đình chỉ giao dịch 2 tháng

Ngày 31/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hải Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (mã chứng khoán: EVS).

Ông Châu bị phạt tiền 75,38 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) hoặc công ty con công bố thông tin.

Theo đó, Chủ tịch Chứng khoán Everest đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu EVS từ ngày 8/11/2022 đến ngày 30/11/2022. Tuy nhiên, ngày 7/11/2022, ông Nguyễn Hải Châu đã thực hiện mua hơn 1 triệu cổ phiếu EVS (tương ứng với hơn 10 tỷ đồng theo mệnh giá cổ phiếu EVS).

Ngoài bị phạt tiền, ông Nguyễn Hải Châu còn bị xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 tháng.

Con trai chủ tịch PSH Petro bị xử phạt vì thao túng giá cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 cá nhân gồm ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên, ông Trần Minh Hoàng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán. Mỗi cá nhân bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng.

Từ ngày 1/2/2021 đến ngày 27/5/2022, ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng đã sử dụng 26 tài khoản nêu trên để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu PSH giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PSH của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH Petro).

Ngoài phạt hành chính, ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo và bà Đỗ Thủy Tiên còn bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm kể từ ngày 27/5 và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 27/5.

Riêng ông Trần Minh Hoàng bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 3 năm kể từ ngày 27/5 và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 27/5 theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020 của Chính phủ.

Ông Mai Hữu Phúc trong giai đoạn thao túng cổ phiếu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PSH Petro và mới được miễn nhiệm ngày 24/5. Ông Mai Hữu Phúc sinh năm 1988, là con trai của ông Mai Văn Huy - Chủ tịch PSH Petro.