Hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ tịch Trung Nam Group

Theo văn bản trên, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group), được hủy bỏ việc tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 1/6.

Lý do hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được đưa ra là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Thịnh (Ảnh: Phú Khánh).

Trước đó, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa có văn bản có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Thịnh.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh do ông Nguyễn Tâm Thịnh là người đại diện theo pháp luật của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phiếu Đầu tư Xây dựng Trung Nam đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Khánh Hòa, trước khi có thông báo hoãn xuất cảnh, Trung Nam Group đang nợ quá hạn tại Chi cục Hải quan Ninh Thuận - Cục Hải quan Khánh Hòa hơn 21 tỷ đồng.

Trung Nam Group thành lập cách đây 20 năm, với hệ sinh thái đa ngành nghề gồm 5 lĩnh vực hoạt động như năng lượng, hạ tầng - xây dựng, bất động sản, công nghiệp thông tin điện tử.