"Tiết kiệm tỷ phú” HDBank với giải thưởng đặc biệt lên đến 3 tỷ đồng

Giữa nhiều chương trình tiết kiệm trên thị trường, HDBank vừa ra mắt chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” với giải Đặc biệt lên tới 3 tỷ đồng - mức thưởng lớn chưa từng có cho cho những khách hàng biết nắm bắt thời điểm và biến khoản tiền gửi của mình trở nên ý nghĩa hơn.

Theo đó, từ nay đến ngày 28/2/2026, chỉ từ 50 triệu đồng và chỉ từ kỳ hạn 1 tháng, gửi tại quầy hay “chạm” ngay trên App HDBank, Đi HDBank, khách hàng sẽ nhận cơ hội tham gia đường đua với giải Đặc biệt 3 tỷ đồng hoặc trúng sổ tiết kiệm 500 triệu đồng, bộ giải thưởng cao cấp từ LG - Bosch, loạt thẻ ATM trị giá “tiền lộc - tiền phát”...

Ngoài ra, quà tặng trong chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” mỗi kỳ còn có xe SH 125i, Smart tivi QLED Samsung 85inch, robot hút bụi tự động cao cấp, máy lọc không khí LG hiện đại, thẻ ATM Napas giá trị 2-5 triệu đồng.

Khách hàng khi gửi tiết kiệm online sẽ được nhân 2 lần mã dự thưởng và được HDBank tặng thêm 1 mã dự thưởng bổ sung khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên.

Nhân viên nhà băng tư vấn sản phẩm cho khách hàng (Ảnh: HDBank).

Với “Tiết kiệm tỷ phú” của HDBank, khách sẽ vừa sở hữu một kênh sinh lời an toàn, vừa mở ra cơ hội trúng những giải thưởng có giá trị lớn. Dòng tiền tiết kiệm sẽ dễ dàng được theo dõi ngay trên App HDBank hoặc Đi HDBank, từ lãi suất, mã dự thưởng, cho đến kết quả quay số minh bạch, nhanh chóng. Khách cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ hơn 370 điểm giao dịch HDBank trên toàn quốc.