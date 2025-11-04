Tierra Diamond triển khai chương trình “Rẻ hơn hoàn tiền” cho khách mua kim cương GIA

Trong tháng 11, Tierra Diamond - thương hiệu kim cương thiên nhiên tại Việt Nam - công bố chương trình “Kim cương cao cấp - Giá bao chấp” với cam kết thu lại và hoàn tiền 100% nếu khách hàng tìm mua được viên kim cương GIA với các tiêu chí tương đương được bán với giá thấp hơn tại đơn vị bán lẻ khác.

Tierra mong muốn minh bạch giá bán kim cương với chương trình “Rẻ hơn - Hoàn tiền” (Ảnh: Tierra Diamond).

Chương trình được triển khai toàn hệ thống 15 cửa hàng Tierra Diamond trên toàn quốc từ ngày 1/11 đến 30/11, dành cho các sản phẩm kim cương thiên nhiên có kiểm định GIA, dáng tròn (round shape), kích thước đến 5,4mm, có điều kiện so sánh tương đương với viên được mua tại Tierra.

Khách hàng có thể gửi yêu cầu đối chứng trong vòng 7 ngày kể từ ngày lập phiếu đặt hàng hoặc giấy đảm bảo, hạn cuối tiếp nhận yêu cầu là ngày 7/12.

Chương trình “Kim cương cao cấp - Giá bao chấp” diễn ra xuyên suốt tháng 11 (Ảnh: Tierra Diamond).

Đại diện thương hiệu cho rằng chính sách này không chỉ hướng đến bảo vệ quyền lợi người mua mà còn góp phần thiết lập chuẩn minh bạch trong định giá kim cương tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường trang sức đang mở rộng với nhiều phân khúc, việc công khai giá và sẵn sàng đối chứng được xem là một cách tiếp cận mới giúp người tiêu dùng dễ dàng so sánh và lựa chọn sản phẩm dựa trên thông tin rõ ràng.

Xem thông tin chi tiết tại: https://www.tierra.vn/kim-cuong-cao-cap-gia-bao-chap.