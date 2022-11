Tiền Giang triển khai bộ chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022

Chỉ số PCI tích cực

Năm 2021 là năm các cấp chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp phải căng sức để đối phó với Covid-19. Chính vì vậy, báo cáo PCI năm 2021 đã phân tích về những tác động của Covid-19 tới doanh nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng.

Kết quả khảo sát được công bố gần đây cho thấy, chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Tiền Giang đứng thứ 33/63 trong bảng xếp hạng, thuộc nhóm trung bình với 64,41 điểm, tăng 12 bậc và tăng 1,63 điểm so với năm 2020. Trong đó, 6 chỉ số thành phần tăng điểm, có 4 chỉ số thành phần giảm điểm.

Theo phân tích của ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI), sau nhiều năm trồi sụt, chỉ số PCI năm 2021 của Tiền Giang đã tăng lên hạng 33 và đây cũng là mức tốt nhất trong 5 năm qua. Tính năng động của bộ máy chính quyền là chỉ tiêu được các doanh nghiệp đánh giá tương đối tích cực.

Toàn cảnh "Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Tiền Giang 2022" (Ảnh: TTXTĐT&HTDN tỉnh Tiền Giang).

Tỉnh Tiền Giang đã triển khai các kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp như chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cùng chuỗi hội nghị phát triển doanh nghiệp tại địa phương. Nhiều vấn đề được tháo gỡ nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trở lại sản xuất. Các cấp chính quyền tỉnh Tiền Giang cũng linh hoạt triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động như miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất...

Việc thực thi điều hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được ưu tiên chú trọng. Theo đánh giá chỉ số PCI trong năm 2021 của Tiền Giang, thời gian giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh hơn nhiều địa phương khác khi doanh nghiệp chỉ mất khoảng 7 ngày làm việc để đăng ký doanh nghiệp (gồm cả thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ), đối với thành lập mới không quá 3 ngày làm việc, đứng thứ 4/63 tỉnh, thành.

Bộ phận một cửa nhìn chung hỗ trợ khá tốt các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, niềm tin vào các thiết chế pháp lý tại địa phương được củng cố. Môi trường kinh doanh có tính cạnh tranh lành mạnh hơn nhiều địa phương khác trong vùng khi xếp thứ 3 trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Theo số liệu thống kê từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, đến hết tháng 10/2022, 774 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 6.182 tỷ đồng, vượt 15,5% so với kế hoạch, tăng 78,3% so cùng kỳ về số doanh nghiệp (cùng kỳ giảm 32,8%), tăng 55,6% về vốn so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 13,5%). Lũy kế đến cuối tháng 10/2022, toàn tỉnh có 6.003 doanh nghiệp, 67.400 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động.

Ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân cho biết kết quả nêu trên là nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời cho thấy tỉnh đã và đang thực hiện cam kết đồng hành, lắng nghe và giải quyết hiệu quả các khó khăn của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư (Ảnh: TTXTĐT&HTDN tỉnh Tiền Giang).

Giới thiệu bộ chỉ số DDCI

Tại Hội nghị đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và triển khai đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Tiền Giang năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tập trung triển khai giải pháp để tiếp tục cải thiện 10 chỉ số thành phần trong bộ chỉ số PCI; nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa tác động của Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI).

Tiền Giang cần rà soát lại môi trường kinh doanh theo từng lĩnh vực từ kết quả điều tra PCI 2021, nhất là ở các lĩnh vực cần cải thiện, chú trọng rà soát, sửa đổi ở nội tại những rào cản, điểm nghẽn, có giải pháp sửa đổi để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn trong quá trình giải quyết công việc, với mục tiêu cuối cùng là sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao PCI, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng thư ký, Trưởng ban pháp chế VCCI đưa ra khuyến nghị Tiền Giang cần tích cực, chủ động và sáng kiến để xây dựng phương án, tổ chức thực thi các chương trình, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo dựa trên các nghị quyết của Chính phủ.

Báo cáo PCI năm 2021 (Ảnh: TTXTĐT&HTDN tỉnh Tiền Giang).

Đối với chỉ số DDCI năm 2022, đây là năm đầu tiên tỉnh Tiền Giang triển khai khảo sát sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với các sở, ngành, địa phương. Theo lộ trình triển khai, bộ chỉ số và các chỉ tiêu để đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) đã được giới thiệu, còn việc thực hiện đánh giá và công bố bộ chỉ số DDCI tỉnh Tiền Giang năm 2022 và các năm tiếp theo sẽ được gắn với công tác kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc và xếp loại thi đua của các sở, ban, ngành, các huyện, thành thị.

Tỉnh Tiền Giang đề nghị trong quá trình thực hiện, các sở, ban, ngành, địa phương cần chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức. Việc tổ chức thực hiện đánh giá và công bố bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022 và các năm tiếp theo gắn với công tác kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc và xếp loại thi đua của các đơn vị. Kế hoạch được đặt ra là phải có tầm nhìn dài hạn, không chỉ trong một năm, mà phải nhiều năm, duy trì thói quen thực hiện PCI và DDCI thường niên để tạo ra những thay đổi lâu dài.